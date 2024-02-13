В Авдеевке для ВСУ силами российских войск создана критическая ситуация.

В связи с негативным развитием ситуации в Авдеевке ВСУ перебросили в город одно из лучших имеющихся подразделений – 3-ю десантно-штурмовую бригаду. По мнению экспертов Forbes, солдаты уже находятся в городе и их задачей будет защита главной логистической дороги, так называемой дороги жизни.

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«Это единственная украинская сухопутная боевая бригада, которая, как мы точно знаем, находится в резерве на востоке Украины с прошлой недели», - читаем в публикации Forbes.

Главной задачей свежих сил в ближайшие дни станет снижение российского давления на асфальтированную дорогу, ведущую через центр города, улицу Грушевского.

Основу бригады составили ветераны «Азова» Национальной гвардии Украины и представители т.н. Азовское движение (запрещённая на территории РФ террористическая организация ).

«О том, что произойдет в Авдеевке дальше, можно только догадываться. Если 3-я штурмовая бригада действительно передислоцирована в город, то следует ожидать контратаки на российские позиции в районе улицы Грушевского. Впрочем, когда боеприпасы закончатся, будет уже неважно, одна украинская бригада или две в Авдеевке. И решение украинского командования об укреплении города будет в лучшем случае спорным, - подчеркнул командир 3-ей десантно-штурмовой бригады Андрей Билецкий.