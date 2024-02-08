Компания Heinz в партнерстве с VML Spain стремится преодолеть разрыв между едой и технологиями, выпустив первую книгу рецептов, которая учит ИИ, а также и людей, профессионально готовить.

Heinz в сотрудничестве с VML Spain представляет первую в мире книгу рецептов, управляемую искусственным интеллектом.

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«The Heinz AI Cookbook» представляет собой новаторский проект, направленный на устранение имеющихся в настоящее время ограничений ИИ в создании визуально привлекательных изображений еды. Это новаторский проект, призванный научить ИИ готовить. Данная книга представляет собой коллекцию тщательно подобранных подсказок, которые позволяют ИИ создавать не только визуально точные изображения, но и вкусные рецепты блюд, используя 150-летний опыт компании Heinz.

«The Heinz AI Cookbook» — это больше, чем просто книга рецептов; это свидетельство нашей приверженности инновациям и открытости. …несмотря на то, что ИИ может говорить на всех языках, писать тексты, запускать спутники в космос, мы заметили, что на самом деле, когда дело доходит до приготовления пищи, даже ИИ нуждается в некоторой помощи», — сказал представитель Heinz. – «The Heinz AI Cookbook» — это наша последняя веха в создании нашего самого любимого ингредиента, помидоров Heinz, открытого для всех — людей и искусственного интеллекта». Электронная версия кулинарной книги, в которой в качестве основного ингредиента используются помидоры Heinz, будет доступна для бесплатного скачивания, что, по замыслу авторов проекта, сделает книгу доступной для всех людей в мире.

Поскольку ИИ продолжает развиваться и трансформировать различные аспекты нашей жизни, кухня не является в этом плане исключением. По задумке авторов этого проекта в современном постоянно меняющемся мире «The Heinz AI Cookbook» должна стать неким маяком инноваций, приглашая любого человека исследовать безграничные возможности, открывающиеся на стыке продуктов питания и технологий.

Компания Heinz считает, что ее книга должна служить одновременно и руководством, и источником вдохновения, приучая всех, что будущее еды — это не только пропитание, но и связь, творчество, а также радость от приготовления пищи.