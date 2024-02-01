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Генеративный искусственный интеллект готов совершить революцию в киноиндустрии

Генеративный искусственный интеллект: многие уже считают, что это будущее кинопроизводства.
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В то время как камера произвела революцию на заре кинематографа, а звук и цвет вдохнули жизнь в экраны кинотеатров, новое технологическое чудо стоит на пороге киноиндустрии. Генеративный искусственный интеллект, революционная технология, призвана переопределить границы кинопроизводства, обещая изменить индустрию в том виде, в котором мы ее знаем.

Всего несколько лет назад искусственный интеллект (ИИ) в кинопроизводстве находился в зачаточном состоянии, создавая сценарии, которые по большей части были нечитаемыми. Однако сегодня искусственный интеллект, в частности чат-бот ChatGPT, развился, чтобы писать, направлять и даже курировать список кадров для короткометражного фильма за долю времени, которое потребовалось бы режиссеру-человеку. Благодаря своей способности создавать оригинальные произведения искусства и виртуальных актеров, ИИ не просто участвует в процессе кинопроизводства; оно меняет его форму.

Несмотря на свои достижения, генеративный ИИ еще не достиг фотореалистичной стадии, но лидеры отрасли оптимистичны, что это вопрос времени. Они считают, что эта технология при дальнейшем развитии не только поможет в создании фильмов-блокбастеров и сериалов, но и демократизирует процесс кинопроизводства, сделав его доступным для более широкого круга творческих людей.

Поскольку ИИ продолжает проникать в киноиндустрию, он приносит с собой множество юридических и этических вопросов. Кому принадлежат права на произведения, созданные ИИ? Как отрасль будет ориентироваться в сфере интеллектуальной собственности в эпоху контента, создаваемого искусственным интеллектом? Эти вопросы подчеркивают сложность интеграции ИИ в отрасль, пропитанную человеческим творчеством.

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Пример компании Your Family Entertainment AG, интегрирующей ИИ в свою корпоративную стратегию, служит примером этого изменения. Компания стремится к революционному повышению рентабельности с помощью ИИ в таких областях, как локализация, языковая адаптация и анализ контента. Этот шаг не только укрепляет позиции компании как первопроходца в области детских и семейных развлечений, но и открывает новые сегменты рынка, позиционируя ее как ведущую медиакомпанию в области использования ИИ.

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