OpenAI борется с «ленью ИИ» с помощью турбо-обновления GPT-4

Из-за проблемы «лени ИИ» (AI Laziness) OpenAI объявила об обновлении своего усовершенствованного варианта GPT-4 Turbo. Эта новая разработка направлена на устранение склонности модели к сокращению возможностей и предоставлению неадекватной информации, тем самым улучшая выполнение задач и генерацию кода.

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«Лень ИИ» — это явление, при котором модели ИИ не могут тщательно выполнять задачи. Это проблема, которая, хотя и не так широко обсуждается, как галлюцинации ИИ, существенно влияет на качество результатов моделей ИИ. Последнее обновление OpenAI специально разработано для GPT-4 Turbo, варианта, выпускаемого до апреля 2023 года, что делает его одной из самых передовых моделей в этой области на сегодняшний день. В стремлении уменьшить случаи «лени» обновление обещает улучшить генерацию кода и выполнение общих задач, тем самым улучшая общую производительность ИИ. Однако стандарт GPT-4 со знаниями до сентября 2021 года может не выиграть от этого обновления и может продолжать демонстрировать «ленивость» после обновления.

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Помимо решения проблемы «лени», OpenAI также объявила о значительном снижении цен для пользователей GPT-3.5 Turbo.