«Старые курильщики»: новый тип звезд, который обнаружили в центре нашей галактики
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Совсем недавно выяснилось, что есть звезды, способный выбрасывать огромные клубы дыма. Их тут же назвали «старые курильщики» (Old Smokers). Об этих выбросах, которые совершают гигантские звезды в конце своей жизни, раньше никто не знал.
Причем, скорее всего, подобных звезд во Вселенной гораздо больше, и их происхождение по-прежнему окутано тайной. С годами красные гиганты обычно начинают пульсировать, то увеличивая, то сокращая свою светимость, и тем самым отбрасывают свои внешние слои. Основанием для пульсаций, как полагают, являются плазменные волны, которые проходят через звезды, помогая им выбрасывать вещество в космос. Но вот загадка: когда Филип Лукас из Университета Хартфордшира в Великобритании и его команда исследовали центр нашей галактики, они обнаружили множество таких переменных звезд. Однако они также заметили необычную активность этих звезд. Вот как Лукас описывает свои наблюдения:
Эти старые красные гиганты вообще не пульсируют — они просто сидят там, как обычно, а затем внезапно тускнеют на срок от шести месяцев до нескольких лет. Это почти совершенно неслыханно.
Продолжая исследования, астрономы выяснили, что эти звезды, по-видимому, испускают огромные потоки пыли, которые препятствуют проникновению света звезды. Этот дым рассеивается от нескольких месяцев до нескольких лет, что объясняет длительное потускнение звезд.
«Материя, выброшенная из старых звезд, играет ключевую роль в жизненном цикле элементов, помогая сформировать следующее поколение звезд и планет», — сказал профессор Лукас.
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