Совсем недавно выяснилось, что есть звезды, способный выбрасывать огромные клубы дыма. Их тут же назвали «старые курильщики» (Old Smokers). Об этих выбросах, которые совершают гигантские звезды в конце своей жизни, раньше никто не знал.

Причем, скорее всего, подобных звезд во Вселенной гораздо больше, и их происхождение по-прежнему окутано тайной. С годами красные гиганты обычно начинают пульсировать, то увеличивая, то сокращая свою светимость, и тем самым отбрасывают свои внешние слои. Основанием для пульсаций, как полагают, являются плазменные волны, которые проходят через звезды, помогая им выбрасывать вещество в космос. Но вот загадка: когда Филип Лукас из Университета Хартфордшира в Великобритании и его команда исследовали центр нашей галактики, они обнаружили множество таких переменных звезд. Однако они также заметили необычную активность этих звезд. Вот как Лукас описывает свои наблюдения:

Эти старые красные гиганты вообще не пульсируют — они просто сидят там, как обычно, а затем внезапно тускнеют на срок от шести месяцев до нескольких лет. Это почти совершенно неслыханно.

Продолжая исследования, астрономы выяснили, что эти звезды, по-видимому, испускают огромные потоки пыли, которые препятствуют проникновению света звезды. Этот дым рассеивается от нескольких месяцев до нескольких лет, что объясняет длительное потускнение звезд.

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«Материя, выброшенная из старых звезд, играет ключевую роль в жизненном цикле элементов, помогая сформировать следующее поколение звезд и планет», — сказал профессор Лукас.