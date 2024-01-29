Dungeons & Dragons скоро получит свою первую официальную VR-игру от разработчика Resolution Games из Demeo.

Поклонники Dungeons & Dragons вскоре должны получить один, но чрезвычайно важный повод для радости. Создается первая игра в мире D&D, в которой будет использоваться новая технология виртуальной реальности.

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Dungeons & Dragons — это отдельный бренд. Эта игра пользуется успехом уже несколько десятилетий и пользуется огромной популярностью среди любителей классических ролевых игр. Недаром мир D&D считается прародителем фэнтезийных ролевых игр.

Игра впервые появилась на рынке в 1974 году благодаря двум дизайнерам: Гэри Гайгаксу и Дэйву Арнесону. Теперь, спустя много лет, Dungeons & Dragons получит одно из самых интересных дополнений, которое выйдет далеко за рамки устоявшихся шаблонов этого бренда.

Шведский разработчик Solution Games начал сотрудничество с Wizards of the Coast, дочерней компанией Hasbro. Целью этого проекта является выпуск игры, которая будет поддерживать технологию VR и использовать возможности очков виртуальной реальности.

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На данный момент ничего не известно о самой предстоящей игре на базе VR. Разработчики, вероятно, поделятся более подробной информацией об этом проекте с фанатами D&D в ближайшие месяцы.