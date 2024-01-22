Теперь стало известно, сколько компания Valve заработала на вскрытии кейсов в CS2.

Рынок предметов в Counter-Strike 2 — очень прибыльный бизнес, о чем прекрасно знают создатели этого соревновательного шутера. Вы когда-нибудь пытались оценить, какой доход этот бизнес может принести Valve?

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Косметические предметы, хотя и не являются основополагающим аспектом игрового процесса в Counter-Strike 2, все же являются абсолютным явлением в индустрии. Нет другой такой игры, где рынок развивался бы так динамично и достиг бы невероятно больших размеров. В настоящее время в CS мы имеем дело с кейсами, ключами, наклейками и, наконец, скинами, цены на которые в Steam могут достигать астрономических показателей.

По последним данным, рынок предметов приносит Valve огромные доходы. По оценкам веб-сайта CS2 Case Tracker, только в прошлом году создатели CS могли бы получить доход в размере 980 миллионов долларов.

Тот же источник сообщает, что в прошлом году было открыто более... 400 миллионов кейсов и использовано почти 360 миллионов ключей. Также был замечен внезапный рост цен на кейсы – на целых 178%.

Что означают эти астрономические цифры? Прежде всего, это сильно коррелирует с анонсом новой игры серии. В марте прошлого года Valve официально представила миру Counter-Strike 2. Затем огромное количество игроков начали массово покупать и открывать ящики.

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Однако стоит помнить, что данные CS2 Case Tracker являются приблизительными и могут незначительно отличаться от реальных данных.