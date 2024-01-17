Знаменитый пикап Toyota HiLux ждет апгрейд. Узнайте, что об этом известно на данный момент.

Компания Toyota намеревается обновить одну из самых моделей пикапов в мире – свой HiLux.

реклама

Это эволюционное обновление обещает технологический прогресс и улучшение характеристик, вызывая волну ожиданий как среди автолюбителей, так и среди потенциальных покупателей.

Одним из важнейших изменений можно считать внедрение новой 48-вольтовой мягкой гибридной трансмиссии. Эта инновационная технология — не просто дань уважения экологичному вождению, но и попытка повысить производительность и топливную экономичность. Та же технология будет использоваться в Toyota Fortuner 2024 года.

Оставаясь верным своим корням и стремясь к будущему, Toyota HiLux претерпела фейслифтинг. Обновленная эстетика характеризуется акцентом на фары и решетку радиатора, сочетая стиль и функциональность. Интерьер также претерпел значительные обновления: теперь он может похвастаться передними и задними датчиками парковки, беспроводной зарядной панелью и задними портами USB – современные удобства, которые отражают растущие потребности современных водителей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хотя нынешняя модель претерпевает лишь изменения, уже циркулируют слухи о совершенно новой модели HiLux, которая дебютирует в 2025 году. Рекламируется, что эта модель имеет ту же основу, что и американские пикапы, что сигнализирует о потенциальном сдвиге в дизайне и стратегии производительности. На фоне этих обновлений и спекуляций ясно одно: Toyota HiLux продолжает менять представление о пикапах, и его путь еще далек от завершения.