Предлагаем познакомиться с платформой цифровой дистрибьюции с лучшей коллекцией игр без DRM.

Сейчас на сервисе цифровой дистрибуции игр GOG.com вы можете совершенно бесплатно получить более семидесяти игр без DRM. В список входит множество классических и ретро-игр.

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На прошлой неделе мы уже сообщали о ряде интересных предложений – о бесплатных играх, которые, например, есть на Steam. Однако, вполне возможно, не все знают, что есть сайт GOG.com с обширным списком бесплатных игр, которые можно скачать бесплатно в любое время и без каких-либо ограничений. Вы найдете здесь много классики, платформеров, экшенов или шутеров.

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Здесь вы можете ознакомиться с перечнем бесплатных игр от GOG.com.