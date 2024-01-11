Бесплатные игры, которые можно взять на платформе Steam прямо сейчас.

На этой неделе в Steam дебютировало еще больше интересных игр, и более того, вы можете получить их бесплатно. Все что вам нужно – это аккаунт на популярной игровой платформе, принадлежащей Valve.

реклама

Galacticverse — ранний доступ к игре, которую создатели анонсируют как «мультивселенную игру, предлагающую разнообразный набор вселенных. Динамичный дизайн позволяет открывать и использовать различные режимы». На данный момент мы имеем дело с ранней фазой разработки.

BLOODSONG – в этой игре мы играем за Мари, принцессу панк-рока, которая хочет стать главной звездой концерта. BLOODSONG — ритм-игра, рассчитанная на одного человека. В ходе игры нам предстоит решить ряд головоломок, с которыми мы сталкиваемся.

Dream Team Basketball — тактическая карточная игра, действие которой происходит во вселенной баскетбола. Мы собираем карты, а затем проводим командные сражения 5 на 5. Игра имеет красочную графику, более 300 карточек игроков и 400 игровых навыков и черт. Игра имеет положительные отзывы (целых 88% в Steam).

Warlords Battlecry: The Protectors of Etheria – полноценное и, что самое главное, самостоятельное дополнение к игре Warlords Battlecry 3, существенно развивающее мир вселенной, предоставляющее новую графику, звук, функции и поддержку разрешений до 4К. Обо всех изменениях вы можете прочитать во вкладке Steam данной модификации.

Kings Call — еще одна коллекционная игра, ориентированная на карточные дуэли. Доступны различные существа, заклинания и монстры. В игре вы сможете соревноваться с искусственным интеллектом, а в онлайн-режиме — с другими реальными геймерами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Moi Moi Heroes – приключенческая игра, основанная на путешествии по загадочному миру, полному угроз и сюрпризов. Игра имеет 93% положительных отзывов в Steam.