В Минобороны США неожиданно выяснили, что никто не может подтвердить, куда в конечном счете делось оружие, поставляемое американской стороной на Украину

Поразительным открытием для американцев стало то, что в отчете генерального инспектора Министерства обороны обнаружена серьезная ошибка в отслеживании почти 40 000 единиц оружия на сумму более 1 миллиарда долларов, отправленных на Украину. Это технологичное оружие, начиная от переносных ракет, дронов-камикадзе и заканчивая очками ночного видения, вызывает серьезную озабоченность из-за своих передовых технологий, небольшого размера и потенциального воздействия на поле боя, что делает их легкой мишенью для контрабандистов оружия.

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В докладе, обнародованном в четверг, говорится, что представители министерства обороны США и дипломаты не отследили должным образом это оружие после того, как оно было отправлено в центр военной логистики США в Польше, а затем на Украину. Несмотря на отсутствие доказательств неправильного использования после транспортировки, в отчете подчеркивается серьезный сбой в предусмотренном законом процессе мониторинга такого оборудования.

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Выводы сделаны в тот момент, когда Конгресс США обсуждает вопрос о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине. Обнаружение недостатков в отслеживании может также повлиять на политический дискурс о пакетах помощи и финансировании пограничной безопасности.