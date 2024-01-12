Грандиозные увольнения ожидают сотрудников знаменитой студии Disney Pixar.

По данным TechCrunch, студия Disney Pixar объявила, что в этом году может провести еще один раунд увольнений, на этот раз это может затронуть до 20% сотрудников.

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Анимационная студия намерена сократить штат сотрудников с 13000 до 1000 в ближайшие месяцы, поскольку Pixar сокращает выпуск своего контента.

Согласно инсайдерским сообщениям, в число подпадающих под увольнения войдут сотрудники Disney, нанятые в подразделение Disney+. Отчеты показывают, что проект не достиг запланированной прибыли.

Это уже второе увольнение Pixar за 12 месяцев. В рамках прошлой реструктуризации компании Disney было сокращено в общей сложности 7000 человек.

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Disney пока не комментирует запланированные увольнения.