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Новый штамм COVID-19 JN 1 вызвал всплеск заболеваемости и госпитализаций
Новый штамм вируса COVID-19 распространяется по двум континентам.

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Медицинские специалисты и общественность США бьют тревогу из-за нового варианта коронавируса COVID-19, JN 1. Этот штамм вызвал значительно увеличение числа случаев заболевания и госпитализации. JN 1 более заразен, чем предыдущие варианты, и усиливает распространение COVID-19.

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Однако, по данным экспертов, он не более опасен для здоровья людей, чем другие штаммы. Симптомы от JN 1 схожи с симптомами от других штаммов, но его быстрое распространение вызывает беспокойство. Этот вариант, относящийся к группе Омикрон, имеет дополнительную мутацию в своем белке-шипе, которая может влиять на способность вируса уклоняться от иммунной реакции организма. Последствия JN 1 видны по статистике и пессимистичным прогнозам: результаты тестов и данные анализа сточных вод указывают на большую активность вируса по сравнению с прошлым годом. Предсказывается, что каждый третий житель США может заразиться COVID в пиковые месяцы распространения этого штамма. В худшем случае ожидается до двух миллионов заражений в день.

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Подобная ситуация наблюдается еще и в Австралии, где вариант JN.1 вызывает резкое увеличение числа случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций в крупных регионах, таких как Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинсленд и Западная Австралия. Этот штамм быстро распространяется, хотя и не считается более заразным. Только в Новом Южном Уэльсе более трети случаев связаны с вариантом JN.1. Число госпитализаций в этом регионе растет: каждую неделю около 1400 человек обращаются в отделения неотложной помощи с симптомами COVID-19. В Квинсленде перекрываются волны инфекции двух подвариантов с октября.

#медицина #вирус #covid #штамм #covid-19 jn 1 #jn 1
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