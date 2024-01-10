VeriSilicon и QDay Technology подписали стратегическое партнерство для улучшения умных часов.

Полупроводниковый гигант VeriSilicon заключил партнерское соглашение с QDay Technology, экспертом по разработке программного обеспечения с графическим пользовательским интерфейсом, и обещает произвести революцию в индустрии умных часов. Сотрудничество направлено на создание передовых решений графического пользовательского интерфейса (GUI) для умных часов с использованием новейшего 2.5D графического процессора (GPU) VeriSilicon и IP обработки дисплея.

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Графические процессоры и процессоры дисплея VeriSilicon известны своим низким энергопотреблением и высокой производительностью при отображении векторной графики. Эти технологии завоевали популярность среди производителей часовых систем на кристалле (SoC) благодаря своей энергоэффективности и компактным размерам. Альянс с QDay Technology направлен на расширение клиентской базы VeriSilicon, поддерживая расширенный спектр приложений для умных часов.

QDay Technology, известная своими кроссплатформенными решениями с графическим пользовательским интерфейсом, представляет свою платформу LiteGfx. Этот фреймворк включает систему 2.5D-спецэффектов, которая объединяет технологию 3D-моделирования и физического движка системы частиц. Это слияние опыта и технологий призвано поднять удобство использования умных часов на новую высоту.

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VeriSilicon осознает ключевую роль графического пользовательского интерфейса в часах и поэтому стремится расширить свою глобальную экосистему графического пользовательского интерфейса для часов.