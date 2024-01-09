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3,5-миллионный рубеж продаж Cult Of The Lamb: представлено новое бесплатное обновление
Новое обновление Cult Of The Lamb вносит в популярную игру захватывающие изменения и улучшения. Sins of the Flesh — это крупнейший контентный апдейт для Cult of the Lamb, который достанется всем игрокам бесплатно.

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Devolver Digital достигла важной вехи, выпустив свою знаменитую игру Cult of the Lamb, превысив впечатляющую отметку в 3,5 миллиона проданных копий. В честь этого достижения они только что представили существенное обновление под названием «Sins of the Flesh», которое выйдет 16 января 2024 года. Это обновление – не просто дополнение, а самое полное и увлекательное из всех, предлагающих множество новых квестов, улучшений и возможностей. Представьте себе новые системы прогрессии, оружие и здания – все это есть в новом обновлении Cult Of The Lamb!

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Последнее обновление для The Cult Of The Lamb включает в себя функции под названием «Sins and Disciples». Это обновление добавляет глубины и сложности в управление вашим культом. Теперь ваши последователи могут участвовать в ритуалах, строить структуры и придерживаться агрессивных убеждений. Кроме того, система развития последователей была обновлена, чтобы вы могли приглашать последователей стать учениками.

Подождите, это еще не все! В этом обновлении также представлены такие элементы, как фекалии (да, вы правильно поняли!), которые имеют уникальные эффекты, такие как повышение урожайности и получение очков опыта для вашей метлы. Кроме того, существует уровень станции уборщика и складских сооружений, который улучшает автоматизацию и самообслуживание ваших последователей.


Новое обновление Cult Of The Lamb касается не только управления культом; это также вносит захватывающие изменения в бой. Представлен мушкетон, фирменное оружие, которое оказывает эффективное воздействие в ограниченном пространстве и привносит захватывающий боевой стиль в ваши крестовые походы. Вы можете зарядить его для атаки. Это даже позволяет вам уничтожать врагов издалека, как снайпер. Это новое дополнение призвано революционизировать ваш подход к сражениям, добавив динамики в ваш игровой процесс.

В результате обновления появилось портновское ателье, где каждый геймер может продемонстрировать свой индивидуальный стиль, выбрав из 23 различных вариантов одежды. Однако это еще не все. Ваша игра может стать теще более самобытным. Когда двое устанавливают связь, они могут наткнуться на яйцо. Взращивая это яйцо, вы получите члена, который поклянется в своей верности вашему культу.

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Новое обновление Cult Of The Lamb — это больше, чем просто обновление; это меняет правила игры, добавляя глубину, азарт и нотку причуды в и без того фантастическую игру. Независимо от того, играете ли вы какое-то время или только начинаете, это обновление обязательно соблазнит вас своими культовыми приключениями.

#игры #обновление #cult of the lamb
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