Мировой производитель фотокопировальных машин Xerox объявил, что в рамках реструктуризации сократит штат сотрудников на 15%

Очередной гигант технологической отрасли объявил о планах массовых увольнений. На этот раз Xerox – магнат на рынке печатного оборудования – начнет сокращать рабочие места.

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Кажется, череде массовых увольнений в технологической отрасли нет конца. За последние месяцы сотни тысяч людей попрощались с работой в крупнейших технологических концернах, таких как Microsoft, Nokia и Meta.

Теперь пришло время для еще одного такого шага. Один из самых узнаваемых брендов в сегменте печатного оборудования — Xerox — решил провести массовые увольнения. Руководство компании объявило о принятии «новой операционной модели» и «организационной структуры». Это позволит еще более эффективно вывести на рынок новое оборудование и полиграфические услуги.

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В результате 15% от всего штата компании будут уволены. Это действительно много, ведь в октябре 2023 года в Xerox работало около 20 000 человек. Поэтому можно сказать, что примерно 3000 сотрудников этого концерна из различных подразделений – от управления до производства – должны распрощаться со своей работой.