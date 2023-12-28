Инженер-программист Tesla получил серьезные травмы, когда на него напал неисправный робот, который впился своими железными «пальцами» в спину и руку.

Инженер-программист Tesla подвергся нападению робота во время работы в производственном цехе. По данным компании, мужчина получил ранения в руку и спину. Неисправный робот был остановлен, когда другой сотрудник нажал аварийную кнопку.

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По словам свидетелей, инженер-программист Tesla получил травму из-за неисправности машины. На мужчину напал один из присутствующих в зале роботов, который прижал его к полу и воткнул ему в руку и спину металлические «пальцы». После аварии на полу остались следы крови. Инцидент произошел на заводе производителя электромобилей в Остине, штат Техас.

По данным зарубежных СМИ, в том числе газеты New York Post, инцидент произошел два года назад, но материалы по этому делу стали известны только сейчас.

Задача роботов, работающих на производстве электромобилей, - резать и перемещать тяжелые и крупные детали автомобиля. Во время работы инженера два из трех роботов были отключены, чтобы он и его команда могли свободно работать на станках. Однако один из них остался включенным, что привело к травме одного из рабочих.

Следует отметить, что виновником аварии стала роботизированная рука, используемая для перемещения компонентов автомобиля. Следовательно, она запрограммирована на захват предметов. Следовательно, не выключенная рука схватила ближайший к ней объект, в данном случае рабочего.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, опроверг слухи о том, что в аварии виноват гуманоидный робот Optimus.

Согласно отчету о травме, представленному на рассмотрение федеральным чиновникам, у мужчины была «рваная, резаная или открытая рана» на левой руке. Однако травмы оказались недостаточно серьезными, чтобы потребовать увольнения сотрудника с работы.

Отчеты о травмах работников на производственном объекте Tesla, поданные в Американское управление по охране труда, показывают, что прошлый год был отмечен 21 случаем травматизма среди работников завода Giga Texas. Бывшие сотрудники Tesla утверждают, что компания часто жертвует нормами безопасности рабочего процесса. Стандарты безопасности, связанные с строительством, обслуживанием и эксплуатацией, регулярно игнорировались, что создавало условия для повышенного риска получения травм на рабочем месте.

На производственной линии произошли инциденты, такие как падение тяжелого оборудования, в том числе стальных балок, кранов и других тяжелых элементов. Более того, рабочие подвергались воздействию токсинов, таких как аммиак.

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С постоянным развитием робототехники и усовершенствованием этих машин, многие специалисты и общественность в целом стали выражать опасения о возможной угрозе для нашей безопасности в будущем. На сегодняшний день у нас нет никаких доказательств, указывающих на то, что роботы представляют опасность или имеют какие-либо планы по захвату мира. Инцидент на производстве Tesla был вызван исключительно человеческим фактором, когда инженеры не смогли гарантировать полное отключение всех роботов. Однако стоит подчеркнуть, что на текущий момент Tesla не применяет в своем производстве роботов с искусственным интеллектом, что может оказаться более сложной проблемой, чем обычные роботизированные машины.