Немецкий стартап Tyde представил рендеры своего дизайнерского сотрудничества с BMW – электрической лодки на подводных крыльях под названием The Open.

Заявленная как крупнейшая в мире моторная яхта на подводных крыльях, имеет общую длину 14,7 м, максимальную ширину 4,5 м и потенциальную максимальную скорость 30 узлов.

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Предполагается, что Open привлечет внимание тех покупателей, которые интересуются новейшими технологиями экологически безопасного судоходства. Open основан на первом необычном прототипе, 13-метровой LOA Tyde Icon, которая впервые привлекла внимание публики во время Каннского кинофестиваля в июне, а дебют состоялся на яхт-шоу четыре месяца спустя, в сентябре, на Каннском яхтенном фестивале.

И Icon, и Open были разработаны совместно с автомобильным гигантом BMW и его дочерней студией промышленного дизайна Designworks.

Трансмиссия Open с нулевым уровнем выбросов аналогична трансмиссии Icon. Будет установлен аккумулятор BMW i3 емкостью 400 кВтч и два электродвигателя Torqeedo Deep Blue мощностью 100 кВт. Яхта должна иметь дальность плавания 50 морских миль при крейсерской скорости 25 узлов.

Как и Icon, Open, скорее всего, будет развивать скорость около 17-18 узлов за счет подъемной силы, создаваемой Т-образным крылом в носовой части и двухлонжеронным горизонтальным крылом в кормовой части, которое будет включать в себя направленные вперед стойки противовращения. Считается, что такая конструкция позволит сэкономить 80% энергии, необходимой для работы обычной глиссирующей модели сопоставимого размера.

Самым большим преимуществом лодки на подводных крыльях является плавность хода. Эти крылья проходят под поверхностью, а корпус должен летать над волнами. А тот факт, что это также электрическая лодка, означает, что она работает мягко с точки зрения вибрации и шума. Максимальная осадка должна составлять 1,95 м, а воздушная осадка заявлена на уровне 3,5 м.

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Компания Tyde сообщает, что уже почти готова принимать открытые заказы и ожидает, что первые поставки серийных лодок начнутся осенью 2024 года.