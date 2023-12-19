В Испании возводят крупнейший завод по разведению мучных червей. Полученные продукты из насекомых пойдут на корм людям и животным.

Крупнейшую ферму строят в Саламанке (Испания), где будут разводить мучного червя. На ферме будут работать 250 человек, а в конечном итоге она будет производить 100 000 тонн насекомых в год.

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Испанская биотехнологическая компания Tebrio приступила к строительству крупнейшей в мире фермы съедобных насекомых — она займет площадь 90 000 м2, то есть 12 футбольных полей. Мучной червь – первое съедобное насекомое, одобренное ЕС в 2021 году.

По прогнозам ООН к 2030 году мир будет испытывать дефицит белка не менее чем на 40% – около 60 миллионов тонн. Утверждается, что животный белок не сможет удовлетворить продовольственные потребности населения.

«Строительство крупной фермы по выращиванию съедобных насекомых ставит Испанию в авангарде сектора с большим потенциалом будущего, производя альтернативный белок и позволяя высвободить миллионы гектаров пахотных земель», - подчеркнул директор по связям с общественностью компании Tebrio Франсиско Гарсия в своем интервью телеканалу «АВС».

Мучной червь, предлагаемый для альтернативного потребления, — из семейства Nigraidae; обычно он заводится в пищевых продуктах, например, на складах зерна и муки при антисанитарных условиях хранения. По словам Гарсиа, насекомое на стадии личинки обеспечивает высококачественный белок и ненасыщенные жиры. Кроме того, мучной червь растет очень быстро; достигает зрелости в течение нескольких дней, что удовлетворяет промышленных производителей.

На данном этапе компания предлагает использовать насекомое в качестве корма для животных, в основном в качестве корма для свиней и птицы. Хитиновый панцирь мучного червя используется в биоиндустрии для производства биоразлагаемых пластмасс. Кроме того, насекомое можно использовать в фармацевтической, биомедицинской и текстильной промышленности, а также для производства органических удобрений.

По некоторым данным в 2030 году в мире будет выведено около 50 триллионов этих насекомых.

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Готовы ли россияне к потреблению продуктов, в которые будут входить съедобные насекомые?