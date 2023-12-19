Sony собирается изменить принцип подхода при смене уровня сложности в играх с помощью ИИ

Многие игры создаются с использованием функции, которая позволяет нам выбирать уровень сложности игры. Однако, по информации из СМИ, Sony намерена изменить подход к этому и предложить новые принципы в этой области.

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Sony работает над новым патентом суть которого заключен в адаптивной калибровке сложности для действий, основанных на навыках, в виртуальных средах.

Затем, после анализа, эта функция будет динамически подстраивать уровень сложности игры под уровень игрока. В патентном документе мы можем прочитать, что эта функция основана на нескольких основных параметрах, например, силе персонажа, частоте врагов, которых нужно победить, их навыках или даже скорости движения.

В патенте предусматривается применение алгоритмов машинного обучения для постоянного улучшения и изменения уровня сложности игры в соответствии с навыками пользователя. Согласно патенту, изменения могут быть внесены на основе отзывов пользователей, позволяя пользователям подтверждать или инициировать корректировку сложности игры.

Система показывает пользователю подсказку о возможности увеличения или уменьшения сложности игры. Затем пользователь может подтвердить настройку сложности или вручную вводить команды для изменения параметров сложности.

Это довольно интересное решение, особенно для фанатов ролевых игр. Однако, неизвестно, когда и в каком виде будет доступна эта опция.

Однако, инновации от Sony не ограничиваются только этим. Недавно стало известно, что компания также стремится получить другие патенты. Она планирует создать новую систему, с помощью которой опытные геймеры смогут делиться своими знаниями, создавая руководства или давая советы другим игрокам. При этом, первые смогут зарабатывать реальные деньги.

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Кроме того, другим патентом, разрабатываемым компанией, будет специальный инструмент, позволяющий легко вернуться к любимому эпизоду или разделу игры и "прожить его снова". Также, это может быть полезно для повторного сражения с боссом или просто для повторного воспроизведения некоторых моментов игры.