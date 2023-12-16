Потенциально революционная технология была продемонстрирована на 28-й Конференции ООН по изменению климата.

Еще одно решение проблемы чистой энергии уже не за горами. В Южной Корее впервые придумали генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо.

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Технология была представлена во время 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), в ходе которой большинство мировых лидеров согласились отказаться от ископаемого топлива.

«Катушки, которые вы видите, — это путь к чистой энергии — той, которая нужна миру для сокращения выбросов и поддержания духа Парижского соглашения. Мы присоединяемся к миссии COP28 с этой революционной технологией, которая очаровала экспертов. Умный электромагнитный генератор ИИ — это будущее энергетики», - об этом организация сообщила в соцсетях.

Генератор, являющийся результатом четырехлетних исследований, проводимых лучшими специалистами, уже находится в коммерческом использовании, как сообщает The National News со ссылкой на Закею Аламери, основателя и генерального директора Global Solutions.

У компании есть конструкция генератора мощностью до десяти мегаватт.

AISEG — это неротационная система генерации электроэнергии, работающая на основе фундаментальных электромагнитных принципов и законов, включая законы Фарадея и Биота-Саварта. Разработчики заверяют, что их техническое решение позволяет генерировать электроэнергию с невероятной эффективностью и постоянной выходной частотой, стимулируемой стабильными магнитными полями.

Есть мнение, что этот прорыв может полностью изменить способ получения электроэнергии во всем мире, будь то города, транспортные средства, самолеты, корабли или компьютеры.

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«Это нововведение масштабируемо и может использоваться на электростанциях, в автономных домах, электромобилях, кораблях, самолетах и мобильных телефонах. Небо — это предел», - заявили представители AISEG.