Хочется с самого начала сказать, что графика — настоящая визитная карточка Avatar: Frontiers of Pandora.

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Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora переносит нас в гущу конфликта на экзотической планете Пандора. Играя роль На’ви, перед нами стоит задача защитить наш дом от угроз, исходящих от расширения человечества. Сюжет игры глубоко укоренен во вселенной «Аватара», а повествование ведется таким образом, что позволяет нам глубже понять и ощутить культуру На'ви. Любители кино должны быть в восторге. Жаль, что некоторые сюжеты предсказуемы и шаблонны.

В Avatar: Frontiers of Pandora геймер может погрузиться в богатый и яркий мир Пандоры, играя за На'ви. Игра предлагает чрезвычайно обширное исследование открытого мира, который восхищает своим разнообразием и детализацией. От густых зеленых джунглей, величественных горных пейзажей до загадочных болот — каждый уголок Пандоры уникален и полон жизни. Создатели поощряют исследования — как пешком, так и с использованием различных видов ездовых животных и летающих существ.

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Взаимодействие с флорой и фауной Пандоры — ключевой элемент игрового процесса. Мир игры полон жизни, и каждое существо или растение, с которым вы сталкиваетесь, кажется частью более крупной экосистемы. Мы можем взаимодействовать с разными видами. Некоторые из этих взаимодействий могут открыть новые пути или раскрыть скрытые секреты. Геймер часто использует хакерский инструмент, который позволяет нам, например – в рамках простой мини-игры – саботировать вражеские горнодобывающие объекты (т. е. людей).

Сражения в Avatar: Frontiers of Pandora динамичны и требуют размышления. Нам часто приходится использовать как окружение, так и уникальные способности На'ви, чтобы эффективно бороться с группой противников. Боевая система допускает различные подходы: от прямого противостояния до скрытности и использования элементов окружающей среды, чтобы застать врагов врасплох. В боях можно задействовать как оружие На'ви, такое как луки и дротики, так и человеческий арсенал, включая винтовки и дробовики.

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Avatar: Frontiers of Pandora предлагает систему развития персонажа, благодаря которой можно адаптировать навыки и снаряжение к своему стилю игры. Авторы отказались от классического способа получения опыта. Очки навыков геймеры получают, выполняя основные и побочные миссии, а также собирая саженцы и цветы. В свою очередь, мы производим технику - оружие и элементы брони – сами, покупаем их у торговцев или получаем в награду за задания, а затем модифицируем по полученным чертежам.

Несмотря на разнообразие игрового мира, со временем мы начинаешь ощущать однообразие. Навигационная система временами разочаровывает, особенно на труднопроходимой местности. А взаимодействие с окружающей средой не всегда дает что-то взамен, поэтому со временем мы начинаем терять к ней интерес.





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Самая сильная сторона Avatar: Frontiers of Pandora — это… графика. Пандора выглядит потрясающе. Невероятно богатая флора Пандоры, четкие и детализированные текстуры и освещение, придающие локациям волшебный характер, создают впечатляющее целое, которое делает изучение родного мира На'ви незабываемым опытом.





Звуковое оформление также находится на высоком уровне. Саундтрек прекрасно дополняет визуальную сторону игры. Реалистичные звуки джунглей и убедительные голоса персонажей обогащают ваше взаимодействие с планетой.

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Avatar: Frontiers of Pandora — хорошая игра, но если бы авторы довели геймплей до уровня графики, мы получили бы отличный хит. Между тем, путешествие на Пандору — это настоящее удовольствие, главным образом из-за впечатляющих визуальных эффектов. Геймплей хорош, но имеет некоторые существенные недостатки, такие как монотонное (через некоторое время) исследование, разочаровывающая система навигации, а также посредственные побочные квесты.