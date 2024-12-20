Всё, что нужно знать, чтобы не ошибиться при покупке DDR5 памяти.

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Рынок оперативной памяти (DDR5) 2024/2025 by Dakar (Youtube - Техно Грааль).

Статья опубликована правообладателем.

Полная версия данного материала - видео на Youtube (кликабельно).

На данный момент существует лишь три ведущих производителя чипов DDR5 памяти - это:

а) SK Hynix,

б) Samsung,

в) Micron.

В планках DDR5 любого бренда (Adata, G.skill, Kingston и другие) стоят чипы от одного из этих производителей. При этом, у каждого из производителей есть несколько линеек самой памяти.

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а) Если рассматривать Hynix, то он является приоритетом при покупке, т.к. он единственный допускает работу чипов при напряжении в 1.5 вольт, остальные производители придерживаются стандартов JEDEC (джедек), где максимальное напряжение равняется 1.4 вольт.

У Hynix это будут:

Hynix A-Die - без проблем могут запускать 7800 МГц (на хорошей материнской плате) и выше при напряжении около 1.45В.

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Hynix M-Die - низкие стабильные частоты, обычно не более 7200 МГц на адекватном напряжении.

Также, Hynix M-die имеет более низкий tRFC2 (около 300), чем у Hynix A-die (около 400).

б) чипы Samsung устанавливаются в комплекты из среднего ценового сегмента. Их можно встретить в ОЗУ DDR5-5600 (40-40-40), а также эти чипы активно встречаются в планках с более низкими таймингами: CL36 и CL34. Разгон в среднем достигает 6000 МГц.

Также Samsung B-die попадаются на DDR5-6000 (36-36-36) и DDR5-6000 (40-40-40), но куда реже.

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в) Micron (либо же Spectek, отбраковки микрона), можно встретить чаще всего в недорогих наборах DDR5 частотой от 4800 до 5600 МГц. Чипы Micron A-Die имеют невысокий разгонный потенциал. В лучшем случае ОЗУ можно разогнать до 5800 МГц. То есть, самые дешевые, но в то же время самые дубовые. Брать их не имеет смысла.

Тем, кто планирует заниматься разгоном, есть смысл обратить внимание на PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти), где:

Richtek - лучший

Renesas

MPS

Anpec

На вольтажах выше 1.435 лучше регулируется именно Richtek, а Renesas при поднятии выше 1.435 ставит 1.47+, дальше регулируется нормально.

Теперь, когда мы разобрались с производителями чипов оперативной памяти - перейдем к профилям.

Существует 2 профиля оперативной памяти - EXPO и XMP.

По большему счету разница между этими двумя профилями одна - XMP используется как на INTEL, так и на AMD, а EXPO - только в системах на базе AMD. Других отличий между этими двумя профилями по сути нет, ни один из них не заменит ручную настройку памяти, но если вы рядовой геймер и хотите чтобы все работало из коробки, то имеет смысл брать и использовать тот профиль, где выше частоты и ниже тайминги. Специально искать и выбирать комплект памяти с наличием EXPO профиля для систем на AMD не стоит.

Лучшей DDR5 памятью для платформ INTEL будет та, у которой большие частоты (6800+) при низких таймингах (cl32-cl34), для AMD - максимально низкие тайминги (cl 30) с частотой 6000-6400.

32 GB

На данный момент, с учетом падения рубля и повышения цен, одними из лучших вариантов для покупки являются такие варианты:

1. ADATA XPG LANCER, два варианта, белый и черный (DNS).









Из-за последних событий ценник на данные модули взлетел на 10% до 14300, на черные вообще до 15300 рублей (мониторьте, в любой момент могут включить желтый ценник), однако. если у Вас нет желания ждать и нужна добротная память у магазина рядом с домом, которая заведется из коробки, то данный комплект - однозначно Ваш вариант. У неё отличный профиль XMP/EXPO, гарантия 10 лет, частота 6000 МГц с первым таймингом CL30, а также судя по отзывам (у 90% юзеров) чипы - Hynix ADie, но могут быть и MDie.

Если вдруг у Вас возник вопрос:

"Дакар, почему обычные Lancer, если есть такие же Lancer Blade, ещё и дешевле"?

С определенного момента покупка Lancer Blade превратилась в казино, ибо пользователи покупают этот комплект и обнаруживают внутри не только Hynix ADie и Hynix MDie, но и Micron (судя по отзывам), чей разгонный потенциал оставляет желать лучшего.

Помимо этого, температуры памяти на обычных Lancer при использовании, будут ниже, банально из-за более качественного радиатора.

Для любителей подсветки есть аналогичный вариант из линейки ADATA XPG Lancer, но с RGB, за которую придется доплатить.





2. Для систем на базе AMD есть вот такой хороший вариант от G.Skill Ripjaws S5 на Hynix MDie с тем же XMP, что и на ADATA LANCER, с частотой 6000 МГц и первым таймингом CL30, можно спокойно брать в бюджетную сборку на Ryzen 7500F с воздушным охлаждением, ибо этот комплект низкопрофильный, т.е. не будет мешать кулеру, если он у вас большой.



3. Также, хочу обратить Ваше внимание на относительно недавно появившиеся комплекты от ACER. Например, этот Acer Predator Hermes с RGB.

Из-за последнего повышения цен они стали дороже на 5600 (черный) рублей и 4500 (белый) рублей, но в любой момент могут вернуться к прежней цене. А пока, за 19-20 тысяч рублей вы получаете: XMP c частотой 6800 и первым таймингом CL32, чипы Hynix ADie, которые спокойно при должной настройке (и при должном везении) берут 8000+ МГц с первым таймингом CL36 (например, на материнских платах MSI Z690 Unify-X / Z790I Edge WIFI, Z790 AORUS TACHYON, Z790 APEX).

Пример стабильной работы данного комплекта на частоте 8400 CL34 на материнской плате EVGA Z790 Dark Kingpin.

Невероятно качественный и толстый радиатор, 10 лет гарантии, плюсом маленький вентилятор для оперативной памяти в комплекте. Хороший вариант для систем INTEL, но комплект стоит брать исключительно при наличии хорошей материнской платы (8-10 слоев) и если вы готовы заниматься ручным разгоном.

Ниже прикреплю для Вас фото и сравнение радиатора данного комплекта с популярными Team Group T-Create, о них, кстати, мы сегодня тоже поговорим.

Помимо этого, прикрепляю скриншот-отзыв из DNS, где у человека данная память стабильно завелась на бюджетном конфиге 7500F + ASUS STRIX B650E на частоте 8000 МГц с первым таймингом CL36.

5. И ещё один комплект от ACER - Acer Predator Vesta II RGB.

Хороший радиатор, стоковый XMP/EXPO 6000 CL32, внутри Hynix ADie/MDie, 5 лет гарантии и приемлемая цена.

Если по каким-либо причинам Вы не хотите покупать оперативную память в DNS, то можно рассмотреть маркетплейсы:

Начнем с Яндекс Маркета. Он примечателен тем, что в качестве продавцов на данной площадке выступают всеми известные гиганты: Cитилинк, Онлайнтрейд, 3logic (он же lime store, он же gigabyte official store, он же x-pc, modern device - это всё одна компания). Причем, хочу заметить, магазин modern device, хоть юридически и не входит в структуру 3logic, но имеет самое прямое отношение к данной компании, так как его единственным мажоритарным (100%) учредителем является Башлыков Александр Александрович, (как и всех вышеназванных), который в свою очередь и создал 3logic. Магазин исправно выполняет свои возвратные и гарантийные обязательства, так что можем смело рекомендовать.

Помимо этого, сам Яндекс в зависимости от аккаунта может дать определенный процент скидки на интересующий Вас товар, достаточно добавить его в избранное и ждать.

6. Начнем с первого варианта - Teamgroup DDR5 T-Create Expert 32GB (CTCED532G6000HC30DC0).

Вот такой комплект вышеупомянутых Team Group T-Create от продавца Онлайнтрейд, в черном цвете за 14700 рублей.

В первых партиях у них был отличный XMP/EXPO профиль с частотой 6000 и первым таймингом CL30, чипы HYNIX MDie, которые работали из коробки, достойный радиатор, также контроллер от Richtech, десятислойный текстолит печатной платы, термопрокладка для PMIC (контроллера), сейчас же всё то же самое, неплохой вариант за свою цену.

Также хочу вас предостеречь, ибо сейчас существует ещё одна серия ОЗУ T-Create (CTCED532G6000HC38ADC01), 6000 мгц cl38. Первые её партии были на Hynix ADie, после 3 квартала 23 года, она выходила только на Hynix M-die чипах.

При этом последнее время всё чаще и чаще появляется информация, что новые ревизии данной T-Create на частоте 6000 с первым таймингом CL38 на чипах Micron, с чем столкнулся и мой клиент при разгоне. (может быть конечно баг, но предупрежден - вооружен).

В связи с этим, настоятельно прошу Вас обращать внимание на то, что конкретно вы покупаете.

7. На том же Яндекс Маркете, у продавца TopComputer можно урвать вышеназванную XPG Lancer (см. пункт 1) в белом цвете, но уже на пару тысяч рублей дешевле (смотрите цены у себя), при этом важно заметить, что TopComputer даёт всего лишь год гарантии на данный комплект.





8. Есть ещё вот такой дорогой вариант от G.skill DDR5 Trident Z5 RGB на HYNIX MDie, редко Hynix ADie, XMP/EXPO 6800 cl34, его покупка имеет смысл лишь как и в случае с ACER для систем на Intel и ручным разгоном (при условии наличия хорошей материнской платы и хорошей цены на Яндекс.маркете с его великим рандомом, нам пару раз он попадался за 16800).









8. Далее OZON. Здесь уже у Вас появляется возможность заказать одни из лучших комплектов от KINGBANK.





За 10600 рублей у Вас есть возможность заказать комплект в белом цвете с RGB подсветкой в официальном магазине KingBank, емкостью 32 гигабайта на чипах Hynix ADie, на частоте 6400 МГц, с первым таймингом CL32, поддержкой XMP/EXPO и пожизненной гарантией от китайцев.

Либо же, если вы пользуетесь платформой Intel, имеет смысл взять комплект с частотой 7600 МГц, с первым таймингом CL36, с поддержкой XMP/EXPO, на тех же Hynix ADie.





9. Помимо этого, за 13 тысяч рублей OZON может предложить вот такой вариант с RGB от PATRIOT VIPER VENOM. Продавец сам OZON, гарантия 10 лет, внутри Hynix MDie, но, при покупке данной памяти обратите внимание, она нуждается в собственноручной настройке, так как её expo/xmp профиль настроен на частоту 6200 с высокими таймингами, (первый CL40), которые необходимо будет ужать, а также у компании PATRIOT довольно большой процент брака относительно конкурентов, поэтому будьте внимательны при покупке.





10. Вариант с Aliexpress (также публикуем в железном маркете). Оперативная память Asgard Valkyrie TUF.





3 различных комплектации (с учетом купона продавца):

а) 11000 рублей, Hynix MDIE, 6000 МГц, CL30, пожизненная гарантия с отправкой в Китай.

б) 11400 рублей, Hynix MDIE, 6400 МГц, CL32, пожизненная гарантия с отправкой в Китай.

в) 12700 рублей, Hynix ADIE, 6800 МГц, CL34, пожизненная гарантия с отправкой в Китай.

Такой бренд, как например KINGSTONE, не могу рекомендовать к покупке, так как в настоящее время за ту же цену, что и озвученные мною варианты ранее, кингстон чаще всего предлагает чипы от Micron, которые почти не гонятся и у них отвратительный профиль XMP/EXPO, при этом комплекты на чипах Hynix будут стоит в несколько раз дороже тех же Adata/Kingbank.

16 GB

Теперь хочу объяснить, почему в статье не будет вариантов емкостью 16 гигабайт (8х2).

Сейчас всё чаще и чаще новые игры выходят с плохой оптимизацией, где система может потреблять огромное количество оперативной памяти.

Потребление современных игр нередко подходит к 16 гигабайтам оперативной памяти (плюсом они сами по себе медленнее, из-за меньшего количества банок памяти), а в некоторых triple A проектах и вовсе перешагивает этот порог.

Если в будущем Вы захотите увеличить общий объем оперативной памяти до 32 гигабайт и просто докупить ещё один комплект, то потеряете в производительности, так как у четырех модулей оперативной памяти объемом 32 ГБ заметно ниже пропускная способность (в данном случае на треть), а также выше латентность на 10 наносекунд. Помимо этого, 4 модуля ОЗУ банально не будут у Вас работать на стоковом XMP из-за большой нагрузки на контроллер памяти.

Следовательно, имеет смысл сразу взять 2 модуля по 16 Гб общим объемом 32 Гб, чтобы в будущем Вам не пришлось продавать свою память и покупать новый комплект большего объема, либо же терять в производительности из-за четырех модулей ОЗУ.

48 GB

Далее рассмотрим несколько промежуточных вариантов, так называемой “небинарной памяти”, это модули объемом 24 и 48 гигабайт.

Производители периодически увеличивают плотность чипов памяти DRAM, чтобы справиться с растущей потребностью компьютерных систем в объеме памяти. Исторически так сложилось, что плотность оперативной памяти обычно удваивается (например, с 4 Гбит до 8 Гбит, с 8 Гбит до 16 Гбит), однако в DDR5 появилась промежуточная плотность — 24 Гбит, поэтому такую память также называют «небинарной». Под термином «небинарный» подразумевают определенное отклонение при удвоении плотности. Для увеличения плотности производители полупроводников DRAM должны постоянно совершенствовать конструкцию и уменьшать размеры кремниевых пластин (измеряемые в нанометрах или нм), чтобы увеличить количество ячеек памяти на той же площади корпуса (чипа), что и у предыдущего поколения памяти. При этом для модулей памяти могут использоваться одни и те же конструкции печатных плат, отвечающие требованиям стандарта JEDEC.

Нужна она в случае, если Вам для Ваших задач нужен большой объем оперативной памяти и при этом Вы хотите иметь относительно высокий уровень частот, ведь как уже говорилось выше, контроллеры что у AMD, что у Intell, не могут обеспечить высокие частоты при установке четырёх модулей ОЗУ для повышения общего количества памяти.

Лучшим производителем чипов для небинарной памяти будет Hynix MDie, так как небинарка на MDie гонится как бинарка на ADie.

Пример работы комплектов 32, 48 и 64 Гб в играх в паре с 13900ks и ASUS MAXIMUS Z790 Apex

32gb - 8000 МГц cl36

48gb - 8000 МГц cl36

64 gb - 7200 МГц cl32

11. Вот хороший вариант из ДНС общим объемом 48гб - ADATA XPG LANCER BLADE RGB 6400 МГц, CL32.

Комплект на чипах Hynix MDie, с 10-ти летней гарантией, хорошим EXPO/XMP профилем 6400 МГц соответственно. Причем данный комплект я тестил лично, и он мне понравился.





12. Также, неплохие варианты есть в продаже на OZON от тех же KINGBANK за 20 тысяч рублей, причем до падения рубля они стоили 15-17 тысяч.

Оба комплекта всё на тех же Hynix MDIE, встроенный XMP с частотой 6800 МГц и первым таймингом CL34, от местного магазина. Отличный вариант для владельцев систем на INTEL.





64 GB

Далее на очереди у нас комплекты общей емкостью 64 гигабайта и здесь могу предложить Вам такие варианты за 27 тысяч рублей:

12. ADATA XPG LANCER из DNS, 64 Гб с отличным XMP/EXPO 6000 МГц и первым таймингом CL30, гарантией 10 лет на чипах Hynix ADie/MDie.





13. Либо же точно такая же ADATA XPG LANCER, тоже из DNS, но уже за 32 тысячи с XMP/EXPO 6400 МГц с первым таймингом CL32, на чипах Hynix ADie/MDie.





14. Третий вариант в белом цвете ADATA XPG Lancer RGB с объемом 64 Гб, на всё тех же Hynix ADie/MDie с частотой 6000 МГц и первым таймингом CL30 на Яндекс. маркете от 3logic.

15. По классике, 2 варианта от KINGBANK с OZON. Черные 64 Гб CL36 6000 МГц на чипах Hynix MDie.

Точно такой же, но белый вариант.

96 и 128 GB

Ну и напоследок, если мы говорим о игровых системах, покупка комплектов общей емкостью 96 и 128 Гб как такового смысла не имеет, ибо прибавки в производительности вы вряд ли получите.

Такой объем берется исключительно для рабочих задач, в области создания и разработки (проектирование всех видов, рендеринг, видеомонтаж, виртуальная среда, эмуляции и т.п).

Если же Вы используете систему для работы и вам необходим большой объем оперативной памяти, то рекомендую брать комплект небинарки 2х48, либо редкие 2х64, 4 модуля по 32гб брать ни в коем случае не стоит, ибо ни один производитель не гарантирует стабильной работы с 4-мя модулями. Чаще всего если они и заработают, то будут крайне низкие частоты (иногда даже 3600 МГц), что для ддр5 является крайне низким показателем.

16. Если говорить о комплектах на 96 ГБ, то можно брать просто по XMP с минимальной ценой (6000 cl30, 6400 cl32, 6800 cl34), как вариант (черные, белые) вот такие Teamgroup T-Create Expert 96GB на Hynix MDie 6400 cl32 за 46 тысяч.

Первый скриншот EXPO на АМ5.

Второй скриншот тот же АМ5, но с ручной настройкой (ужаты тайминги до cl30 и частота 6200).

17. Либо же вот такие KINGBANK с Озона за 37 тысяч, первый тайминг cl32, частота 6400 МГц, чипы Hynix MDie.

На момент написания статьи - раскупили, поэтому повторюсь, следим Сами или у нас в Железном Маркете.

Если же Вам требуется ещё больше оперативной памяти (32х4, 64х4), то будьте готовы к максимальным частотам в районе 3600-5200 МГц. при этом мне тяжело выделить какой-либо отдельный комплект из-за крайне редкого опыта работы с данным объемом, поэтому смотрим на комплекты с наилучшими радиаторам и адекватной ценой.

На сегодня у меня всё, спасибо что читаете, до скорого.