Рынок блоков питания на конец 2024 года: цены, тренды, лучшие модели. Все самое важное в данной статье

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ИСТОЧНИК - YOUTUBE канал Техно-Грааль, By Dakar.

Статья опубликована правообладателем.. Полный обзор смотрите здесь. (кликабельно)

Перед началом хочу вставить пару копеек:

а) в видео буду говорить о OEM платформе к каждому блоку, но особо не заостряйте внимание на этом, ибо в новых ревизиях они спокойно могут поменяться, главное смотреть начинку.

б) рынок в большинстве своем ориентирован на новинки, которые вышли за последний год-полтора, поэтому здесь я не буду советовать проверенных временем титанов, а пройдусь в основном по их молодым аналогам.

1. Первым здесь будет вот такой PW700 от компании Powercase, знаменитой своими недорогими корпусами. На него кстати делал обзор мой хороший друг Роман PC BOYARIN.

Бюджетный блок питания на 700 ватт с гарантией 3 года, появился относительно недавно.

Продается на Яндекс.маркете у продавца Онлайнтрейд за 4650 рублей, либо же на самом Онлайнтрейде, но дороже на 300 рублей.

За эти деньги внутри будет:

OEM платформа Zhong yuan power, входной фильтрующий конденсатор Teapo (Тайвань) на 390 микрофарад, рассчитанный на напряжение 420 Вольт, из температурной серии 105°С,

присутствует активный PFC, DC-DC преобразователи, охлаждается блок питания обычным 120-мм вентилятором без маркировки (громкий при высоких нагрузках), а на выходе установлены электролитические конденсаторы Cheng X.

Показатель КПД у данной модели также довольно высокий для своего класса.

Пульсации кстати также вписываются в стандарт: 60 мВ по линии +12В и 40 мВ по вторичным линиям.

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Из минусов - не полный фильтр помех, дешевые мосфеты, отсутствие второго коннектора для питания CPU, шумный вентилятор на высоких нагрузках, но и самое главное - у него магнитятся кабеля. Это прям конкретный косяк у Powercase, имейте ввиду.

В целом за эти деньги блок довольно хорошо впишется в бюджетную сборку, где потребление не превышает трех ста пятидесяти-четырех ста ватт.

2. Теперь хочу сразу перейти в золотую середину, ибо при сборке игрового ПК это лучшие варианты, дабы при апгрейде не менять сам БП. Причем возможно вы будете не согласны с расстановкой мест, но сейчас все хорошие блоки относительно близки друг к другу, поэтому попрошу особо не заострять внимание именно на очередность.

Первый у нас на проводе это 1ST PLAYER NGDP GOLD, относительно бюджетный блок с поддержкой ATX 3.1 т.е. с коннектором 12 VHPWR и гарантией 10 лет. КСТАТИ! кто не знает - версии ATX 3.0 и ATX 3.1 почти идентичны, просто в новой версии 12VHPWR заменен на 12V-2x6, то есть 12VHPWR с защитой. А ATX 3.1 – это стандарт, где 12V-2x6 обязателен.

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Вернемся к NGDP. Есть 3 версии номиналом 750, 850 и 1 киловатт.

В нашем паблике Железный маркет, где мы постоянно публикуем хорошие цены на комплектующие, смартфоны, электронику и прочее (обязательно подписывайтесь!) в подборке от 6 декабря все три модели были по цене от 9 до 13 тысяч рублей на яндекс. маркете от продавца онлайнтрейд.

Сейчас стали дороже, но Яндекс дает свой определенный процент скидки в любой случайный промежуток времени, поэтому следите сами или поглядывайте в железный маркет.

За эту цену внутренний мир НГДП будет таков:

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OEM платформа Helly Technology ATX0800GB, активный PFC, высоковольтный японский конденсатор Nippon Chemi-Con серии KMR на 1000 мкФ с лайфтаймом 2 тысячи часов при 105 градусах, что тоже хорошо, мосфеты конечно не Infineon, но тож ничего такие.

За фильтрацию помех на выходе отвечают также японские конденсаторы, электролитические Nippon Chemi-Con и Rubycon, полимерные Beryl BC и Etopmay PC.

Охлаждает его довольно хорошая вертушка Hong Hua HA1225M12F-Z на FDB (гидродинамическом) подшипнике.

Этот же вентилятор установлен и в платиновых моделях NGDP, о них поговорим дальше

Замеры пульсаций у вас на экране, они очень низкие, что не может не радовать.



Из минусов - плохая реализация полупассивного режима и небрежная пайка, но последнее не особо на что-то влияет.

Брать можно, смело рекомендую к покупке.

2.1) У NGDP Gold кстати есть почти копия - это AZZA PSAZ-850G, но пока писал сценарий все эти блоки разобрали. Нет ни на Озоне, ни в Ситилинке, когда появится - тоже не ясно. Но если появится - сразу же будут в Железном маркете.







3. А вот и скрытая "ИМБА" от PC COOLER YN. 3 модели номиналом 750/850 и 1000 ватт.



За свою цену от 10 до 13 с половиной тысяч в DNS начинка у него, мягко говоря, крутая.

ATX 3.1, pci-e 5.0, 10 лет гарантии

Внутри Oem платформа от ANDYSON P32 (её в своих моделях используют Antec, Evga и ДАЖЕ Aerocool!!! в своих бомбочках KCAS)

Ну а если серьезно, переживать смысла нет, Andyson давно уже исправились.

APFC + полный мост + LLC, а также синхронные выпрямители и DC-DC преобразователи.

Два высоковольтных конденсатора производства Nippon Chemi-Con — оба 420 В 470 мкФ.

Главный преобразователь основан на мосфетах Infineon IPP60R190P6.





Вертушка здесь HA13525H12F-Z производства Hong Hua (до 2000 об/мин) диаметром 135 мм.

Одни из самых низких пульсаций вообще в этой категории, у HWBISTERS в рейтинге его обошел только ASUS STRIX 850 AURA.

То есть, по сути за эту цену блок питания настоящее сокровище, также рекомендую к нему присмотреться.

4. Теперь ещё один такой вариант из наших подборок в железном маркете.

XPG CORE REACTOR II, 850 ватт за 13 тысяч рублей и 15 за версию на 1 киловатт. (Рандом яндекса и следим в железном маркете, не забывайте). Всё по классике: ATX 3.0, 10 лет гарантии.

Оем платформа здесь привычная CWT CSZ, причем хоть блок имеет стандарт 80+ GOLD, Cybernetics дали ему рейтинг PLATINUM. (и 850, и 1000 ватт соответственно).



Здесь полумост с резонансным LLC-преобразователем, синхронным выпрямителем линии +12 В и DC-DC преобразователями линий +5 В и 3,3 В.

два высоковольтных сглаживающих конденсатора: один - японский Nippon Chemi-Con емкостью на 470 мФ, второй - Nichicon на 560 мФ, оба на 400 В, из высокотемпературной серии 105°С.

Фильтрацией помех на выходе линий занимаются конденсаторы японского бренда Nichicon.

То есть блок также на полностью японских кондерах.

Охлаждает блок 135 мм вентилятор, модель HA13525H12SF-Z на 2300 об/минуту. В основе гидродинамический подшипник.

Пульсации низкие. (скрин пульсаций)

Хороший вариант на данный момент.

5. Ну и последний хороший вариант - Chieftec ATMOS 850W.

15 тысяч в DNS, 13700 в Онлайн.трейде либо у них же на Яндекс маркете.

Всё та же поддержка ATX 12V 3.0.



APFC, полномостовая топология, резонансный преобразователь SRC и DC-DC-конвертеры во вторичных цепях.

Высококачественные конденсаторы от Nippon Chemi-Con, остальные спеки вы видите в таблице.

На выходе для фильтрации применены конденсаторы известных брендов Nichicon и RubyCon



За охлад отвечает привычная вертушка на гидродинамическом подшипнике HA1225H12F-Z от Hong Hua.

Пульсации значительно ниже допустимого уровня.

Короче говоря хороший вариант, но с одной огромной оговоркой - всего 2 года гарантии от магазинов DNS и Онлайн.трейд, при этом сам производитель дает гарантию в 5 лет. Почему так? да кто ж его знает.

Но в любом случае его стоило показать, блок довольно хорош, брать или нет - решать уже Вам.

Перед тем как перейдем дальше, хочу всё-таки отметить блоки о которых я рассказывал раньше, но разбирать их не будем.

Montech titan gold, Chieftec Powerplay Gold, Deepcool PX-G и другие. - это всё хорошие варианты, но стоят слишком дорого или просто пропали с полок.

Если найдете за адекватный прайс, то покупайте.



6. Ну и наконец ТОПы. - дорого, богато, мощщщщщщно.

Первый здесь будет все тот же 1ST PLAYER NGDP, но уже PLATINUM на 1000/1300 ватт.

Купить можно в Онлайнтрейде по цене 23 тысячи за версию на 1300 ватт, и 20 тыс за киловатт. Причем вторую в октябре в железном маркете мы ловили за 15 тысяч.

К белой версии на киловатт чуть позже вернемся, а пока поговорим про черную

Блок формата ATX 3.1 с поддержкой PCI-E 5.0, гарантия 10 лет.



OEM от HELLY Technology, основой блока питания является схема полного моста с резонансным LLC-преобразователем в высоковольтной части и синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователями вторичных линий в низковольтной части.



Цифрового управления регулирующего напряжения нет (цифры нет)

Высоковольтных конденсаторов установлено два: японские Nippon Chemi-Con.

Фильтрация помех на выходах осуществляется в основном за счет полимерных конденсаторов.

Электролитических конденсаторов пять: два Nippon Chemi-Con и три Rubycon в схеме дежурного питания. Вентилятор привычный Honghua HA1225H12F-Z на основе гидродинамического подшипника.



Если сравнивать эту модель с NGDP GOLD на 1000 Вт, которую мы уже изучили, то здесь мы видим использование более мощных мосфетов как в APFC, так и в полномостовом преобразователе, в синхронном выпрямителе установлено 12 мосфетов против восьми в младшей модели. Высоковольтные конденсаторы используются одинаковой емкости.

Пульсации на экране, значения ниже допустимых. это хорошо.



Можно брать.

7. Дальше обновленная линейка от Deepcool - PX1000P/1300P.

Цена 25 тысяч за младшую и 32 тысячи за старшую модель, купить можно в DNS или на Яндекс маркете у Онлайнтрейда.



Платиновый монстр, ATX 3.0.





В основе PX-P лежит частично цифровая платформа (полуцифра) CWT CTT на микроконтроллерах. В APFC используется два параллельных дросселя.

В высоковольтной части используется топология полного моста и LLC резонансный преобразователь, в низковольтной - синхронный выпрямитель канала +12В и преобразователи DC-DC вторичных линий.

Конденсаторы исключительно японские: Nippon Chemi-Con и Rubycon, а также большое количество полимерных.

Полномостовой преобразователь на основе четырех ключей Alpha & Omega TF29S50 на отдельном радиаторе.

Вертушка HA1225H12SF-Z на основе гидродинамического подшипника.

По пульсациям тоже замечательные показатели.



Из минусов только Профиль настройки работы вентилятора в полупассивном режиме.

8. Ну и финал - ADATA XPG CYBER CORE II 1300W. ATX 3.1, 10 лет гарантии.

37 тысяч в днс, и на момент создания ролика в Онлайн трейд идет распродажа, он продается за 27 тысяч рублей. (в момент написания статьи - уже 28).

Oem платформа от CWT CST полу цифра (как в Chieftec power play platinum), вертушка XPG vento pro 120 pwn на двойном шарикоподшипнике и движке Nidec servo



Два больших конденсатора APFC 400 В/680 мкФ производства Nippon Chemi-Con

Модуль APFC представлен двумя мосфетами ON Semiconductor FCPF067N65S3 и двумя диодными сборками Infineon IDH10G65C. DC+DC на 3.3 и 5в.

Из особенностей стоить отметить применение технологии коррекции фактора мощности – Boost Interleaved PFC, основанной на двух параллельных дросселях, работающих поочередно, что довольно редко используется на этой платформе.

Пульсации минимальны по всем напряжениям: конструкция схемы фильтрации и схема Interleaved PFC дают плоды.

(скриншот не вставил по определенным причинам, поверьте на слово или посмотрите видео).

Тоже смело рекомендую к покупке.





Ещё предлагаю поговорить о блоках питания в белом цвете. Их я решил выделить отдельно ибо чаще всего при покупке моделей белого цвета имеет место переплата именно за белый цвет (кабели у всех белые!!!)

Здесь будет достаточно много вариантов, начнем с первого:

1. Новинка от DEEPCOOL - PN750M/850M white с поддержкой ATX 3.1. Deepcool выпустили этот блок как более дешевая замена линейке PX.

Белая версия продается сейчас либо в самом Онлайнтрейде, либо у них же, но купить можно через Яндекс. маркет, который в отдельных случаях может накинуть дополнительную скидку.



Цена на версию 750 ватт составляет 13 тысяч, на 850 - 14, на тысячу рублей дороже. Второй вариант кстати сейчас закончился, но думаю скоро снова увидим его в продаже.



(на скриншоте цена 15000 - рандом ЯМы)

Блок как уже говорил имеет поддержку ATX 3.1., то есть имеет провод для питания видеокарт rtx 4000 линейки, полностью модульный, гарантия 10 лет, сертификат 80+ Gold.

Начинка для Deepcool довольно стандартная, OEM платформа от CWT, модернизированная до стандарта PCI-E Gen 5.0, полный мост, LLC преобразователь, синхронный выпрямитель



и DC-DC конвертор на основе четырех транзисторов UBIQ QM3054M6 (30В, 97A). Контроллер ANPEC APW7159C.

Также есть APFC, высоковольтный конденсатор установлен Nippon Chemi-Con на 400В, 680мкФ, 105°C.

При этом фильтрация помех на выходе за счет электролитических конденсаторов ChengX и полимеров FCAP.

Пульсации по всем линиям не превышают значения 10 мВ при максимальной нагрузке, это отличный результат.

За охлаждение здесь отвечает Martech DF1202512FDHN на гидродинамическом подшипнике

Минусы - это шум вентилятора и на выходе (фильтр) установлены китайцы ChengX.

В целом не плохой вариант если вам нужен блок именно под белую сборку.

2. Теперь хочу затронуть DNS и его бренд ARDOR GAMING. Для тех кто не знал, ARDOR - бренд самих ДНС, они заказывают товары у фабрик (обычно китайских), те делают, клея логотип Ardor и товар поступает в продажу в ДНС.

Теперь о блоке, а конкретно - ARDOR GAMING ORIGIN 650/750/850WGF. Полностью модульный и белый, ATX 3.0, PCI-E 5.0, 10 лет гарантии, 80+ Gold



ОЕМ-платформа здесь SAMA 916. (НО МОЖЕТ И БЫТЬ ДРУГАЯ, например HuiCheng, ибо очень похожи) Полный мост, LLC преобразователь, синхронный выпрямитель линии +12В и DC-DC преобразователи вторичных каналов (транзисторы там, кстати, infineon 018N03S), также APFC.

Конденсатор здесь установлен японской компании Toshincon (но производят в Китае!) на 680 мкФ, 400В из температурной серии 105°С.

Тоже удивились, да? не привычные Nechicon или Rubycon, а Toshincon.

На выходе установлены они же. За охлаждение отвечает вентилятор с маркировкой BDH12025S, довольно шумный на максимальных оборотах.

Очень низкие значения пульсаций: по линиям +12В и +3,3В - на уровне 20 мВ, по линии +5В - всего 10 мВ.

По минусам - это использование бюджетных мосфетов и шум от вертушки, а также цена. С учетом декабрьского падения рубля, он подорожал аж до четырнадцати тысяч четырех сот рублей (если говорим о версии на 850 ватт).

За 14500 рублей честно говоря вариант "сомнительно, но окэй", если вам нужен белый блок из магазина у дома.

3. У моделей CORE REACTOR II 850W от XPG и STPLAYER NGDP 80+ Platinum, есть исполнение в белом цвете. Разница с черной только в цвете и цене.



Причем белая иногда даже может стоить дешевле, поэтому обязательно заглядывайте к нам в железный маркет и отслеживайте предложения, а сами же блоки смело берём.

Ещё достойны упоминания белые блоки Phanteks AMP GH на 850/1000 Ватт соответственно и Silverstone DA850R Gold White. Оба блока хороши по начинке, но пропали из продажи.

Phanteks был ещё летом в Онлайнтрейде, причем в районе 12 тысяч рублей, а Silverstone в Ситилинке - за примерно такую же цену.



Последний сейчас кстати есть в Microless (магазин в ОАЭ), но просят за него довольно много - 15500 рублей (без доставки). Я бы рассмотрел другие варианты из этой статьи.







На этом у меня всё. спасибо за просмотр, ещё увидимся.



