Ryzen 5 7600X3D: Бесполезная трата или недооцененный король? Сравниваем на примере 7500F и 7800X3D

Ryzen 5 7600X3D при РРЦ в $299 сильно похож на своего младшего брата 7500F - ZEN 4, 6 ядер, 384 KB L1 и 6 MB L2 кэша, смешное TDP в 65 Вт, при этом AMD добавила ему дополнительных 64 MB L3 кэша (всего 96 MB), как и у старшего 7800X3D, но "опрокинула" с частотами, ибо максимальная рабочая частота 7600X3D в стоке составляет 4.7 ГГц, а 7500F и 7800X3D в стоке бустятся до 5.0 ГГц

реклама





Оценивать будем не только в привычном нам Full HD, но и в Quad HD Ultra, используя одну из самых производительных на сегодняшний момент видеокарт в мире - PALIT RTX 4080 SUPER GAMING PRO, дабы люди, не играющие в онлайн-шутеры, тоже могли увидеть разницу между этими процессорами.

Тестовый стенд будем использовать тот же, что и всегда:

Материнская плата: GIGABYTE B650 AORUS ELITE;

Охлаждение: DEEPCOOL LS 720 с вентиляторами LIAN LI 120х3;

Оперативная память: небинарный комплект KINGBANK 48gb на чипах Hynix MDie;

Видеокарта: PALIT GAMING PRO RTX 4080 SUPER;

Корпус: мой любимый LANCOOL 3;

Корпусные вентиляторы: ARCTIC P14;

Блок питания: MSI Ai1300P;

Накопители: KC3000.

Все тесты записаны при помощи карты захвата без потери в производительности, установлена Windows 11 последней версии со всеми обновлениями и драйверами. Каждый тест прогонялся более трех раз.

реклама







1. Начнем по классике с бенчмарка AIDA 64, где будем тестировать кэш и память. Все процессоры в стоке, оперативная память в XMP.





Здесь новичок 7600X3D оказался лучше 7500F только по пропускной способности памяти с незначительным отрывом, а по latensy и вовсе оказался медленнее на 4 наносекунды. При этом 7800X3D лидирует при такой же задержке, но особенно заметна разница в L1 и L2 кэше.

2. Далее у нас CPU-Z, где более дешевый 7500F оказался шустрее 7600X3D на 49 баллов (8%) в сингл коре и 290 баллов (6%) в мульти коре. При этом 7800X3D по-прежнему в лидерах, на 13% производительнее, нежели 7600X3D, на одно ядро и целых 35% по всем ядрам, что в целом ожидаемо из-за большего количества ядер и потоков.

реклама





3. Ну и заключительный тест в синтетике - CINEBENCH R24.

Здесь также оба оппонента тестируемого 7600X3D оказались лучше и уложили его на лопатки в производительности на 1 ядро, 7500F и 7800X3D показали 110 и 113 попугаев соответственно, когда 7600X3D выдал меньше всех - 108. В многопотоке, очевидно, лидером будет 7800X3D, но даже 7500F оказался производительнее нашего подопытного.

Перейдем в игры, разрешение 1080р, процессоры в стоке, память в XMP

реклама





1. Начнем с Hogwarts Legacy, неоптимизированный волшебный мальчик. Настройки ULTRA, DLSS в режиме Качество.

Здесь наш процессор в заметном выигрыше у 7500F на целых 33 кадра, так как тот оказался слабее нежели 7600X3D на 26%, L3 кэш дает о себе знать. В то же время отставание у 7600X3D от 7800X3D составило всего 5 кадров, при этом в редких событиях 7600X3D умудрился дать пощечину старшей модели, превосходя её на 6%.

Также стоит обратить внимание на рабочие частоты, потребление и тепловыделение процессоров, поскольку Hogwarts до сих пор является одной из самых требовательных игр на сегодня. В одинаковой сцене 7500F работает на частоте 5.04 ГГц при напряжении 1.10 вольт, потребляя в среднем 43 ватта, и максимальной температурой 44 градуса. 7600X3D запустился с 4.74 ГГц при напряжении 1.06 вольт, потребляя в среднем 45 ватт, но уже греясь до 65 градусов 7800X3D имеет постоянно скачущие частоты 4.8-4.9 ГГц при напряжении 1.12 вольт и потреблении 51 ватт, максимальная температура 67 градусов.

2. CS 2. Игра про киберспорт (но это не точно). Настройки графики низкие, разрешение 1080р. Видим ту же картину, что и в Hogwarts Legacy.

7500F чувствует себя лишним на этой вечеринке, ведь 7600X3D обошел его на целых 157 кадров, но проиграл всего лишь на 75 кадров 7800X3D, то есть на 11%. В редких событиях ситуация аналогична, и только в самых редких у 7500F и 7600X3D паритет, 7800X3D всё ещё лидер.

3. На очереди у нас ещё одна игра про киберспорт от valve - Dota 2.



В очередной раз 7600X3D оставил в аутсайдерах народную "имбу" 7500F, ибо разница в FPS составила целых 36%, в редких и очень редких событиях ситуация немного улучшилась, разница составила 20 и 17 процентов соответственно. При этом 7600X3D всё так же не угнаться до 7800X3D, он впереди на 7% во всех ситуациях.

4. Может быть, что-то поменяется в Warzone? Настройки сейчас у вас на экране.

Как бы не так. 7600X3D в среднем снова лучше 7500F на 29%, разница в очень редких событиях составила уже огромные 34%. При этом 7800X3D всё так же лидирующий на 8% Молния Маккуин, но ему в спину дышит Чико Хикс в лице нашего 7600X3D.

5. Теперь ESCAPE FROM TARKOV. Настройки минимум.

Как говорил великий классик - "Что общего у Escape from Tarkov и казино? В обоих случаях вы можете про@#5ть (потерять) всё за минуту, и вам потребуется уйма времени, чтобы хоть что-то заработать. Картина аналогична предыдущим, 7600X3D превосходит на 21% малютку 7500F и дает больше шансов не умереть от случайного гремлина в кустах, отставая при этом от 7800X3D всего лишь на 4% и умудряясь быть лучше его же на 9% в самых редких сценах.

6. Сейчас предлагаю заглянуть на мексиканский остров в Tomb Raider. Настройки минимальные, ведь нынче это не популярный бенчмарк, да и с момента выхода игры прошло уже больше 6-ти лет.

Погуляв с Ларой Крофт в горах и на рынке, могу заметить, что ей очень нравится 7600X3D с его 3Д кэшем, иначе не объяснить огромное преимущество в 32% (112 FPS) над 7500F и малозаметное отставание от 7800X3D с разницей в 26 кадров или 7%, причем, как и в Таркове, в крайне редких событиях 7600X3D превосходит старшего брата на 2%.

7. Не забудем и про Cyberpunk 2077, который просто обожает процессоры Intel и их гипертрейдинг

Настройки впечатляющие, DLSS ультра производительность.

И вновь 7600X3D оказался посередине. 7500F отстает от него в среднем на 27 кадров или 23%, а 7800X3D превосходит на 14 FPS или 12%.

8. Далее PUBG, виновник популярности жанра Battle Royale. Настройки очень низкие, FOV максимальный - 103.

Эта игра слишком любит частоты и 3D кэш, здесь 7600X3D выиграл у 7500F с самой огромной разницей из всех тестов - космические 37%. При этом отставание 7600X3D от 7800X3D в среднем всё так же небольшое, всего 7%.

Промежуточные итоги тестов 7600X3D против 7500F и 7800X3D в XMP

По результатам 8 игр 7600X3D мощнее 7500F на 28%, при этом самая большая разница в FPS достигала в онлайн-играх DOTA 2 и PUBG. Разница составила 36 и 37 процентов соответственно. В то же время разница между 7600X3D и 7800X3D в производительности составила всего 8%, причем самая большая разница была видна в игре Cyberpunk 2077 и составила 12%, что не удивительно, учитывая его любовь к большому количеству ядер.

На момент написания статьи лучшая цена на процессор 7500F составляла 14 286 рублей, при этом 7800X3D можно приобрести по цене 48 263 рубля . 7600X3D же я приобрел у знакомых ребят по себестоимости, за что им отдельное спасибо. В скором времени 7600X3D должен появится в DNS по цене 43 000 рублей, карточка товара уже существует. Также, 7600X3D можно встретить в ягодном магазине, но МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ оттуда такие вещи. Иначе вы можете столкнуться с проблемой возврата, подменой товара при доставке и прочими прелестями.

Если взять цену на 7500F в размере 15000 рублей и прибавить разницу в производительности между 7500F и 7600X3D, т.е. 28%, учитывая новогодние праздники, колебания с рублем, санкции и прочее - на момент выпуска ролика выгодной цену на 7600X3D можно считать не более 23-24 тысяч рублей. Если покупать дороже - то и соотношение цена/FPS выйдет дороже.

Теперь переходим к разгону.

Во всех случаях частота оперативной памяти равна 6200 МГц, с первым таймингом CL30 и делителем 1 к 1.7500F разогнан до частоты 5.4 ГГц при напряжении 1.27 вольт.

При этом 7600X3D и 7800X3D мы настроили по Curve Optimizer (PBO), выставив Negative в -15 по всем ядрам, для более стабильного буста максимальных частот процессоров.

1. Перед вами тест AIDA64.

Благодаря разгону удалось снизить задержку у каждого из процессоров на 9 наносекунд, при этом общая картина особо не поменялась. По чтению, записи и копированию все процессоры практически идентичны, в остальных показателях 7600X3D показал худший результат, имея самую низкую скорость кэша 1, 2 и 3 уровней, уступив 7500F и уж тем более лидеру 7800X3D.

2. Теперь CPU Z.

7500F в сингл коре оказался лучше не только 7600X3D, но и сделал старшую модель 7800X3D. В мульти коре же 7600X3D отстал на 700 очков от 7500F и на 1950 очков от 7800X3D. Снова поражение.

3. Cinebench r24.

В производительности по всем ядрам очевидно лидирует восьмиядерный 7800X3D со своими 1136 баллами (попугаями), следом за ним расположились шестиядерные 7500F с 925 и 7600X3D с 837 баллами соответственно.

При этом благодаря разгону, лучшей производительностью на 1 ядро обладает 7500F, имея 120 очков, за ним идет 7800X3D с 116 очками, и замыкает список 7600X3D, который осилил лишь 106 очков. Очередной проигрыш от 7600X3D в рабочих задачах.

С бенчмарками на этом закончим, перейдем к играм

1. Снова Hogwarts Legacy. Настройки те же Ultra, DLSS в режиме качество.

Смотрим на 7600X3D и замечаем, как благодаря разгону средняя производительность выросла на 9%, при этом он стабильно работает на 4.75 ГГц и напряжении 1.01 вольт, а потребление и тепловыделение не изменились.7500F имея 5.4 ГГц при напряжении 1.28 вольт, немного прибавил в потреблении (до 56 ватт, было 43), а также увеличились температуры в сравнении с XMP на 6 градусов (стало 50), но взамен 7500F сократил отставание от 7600X3D с 26 до 14-ти процентов, причем в редких событиях 7500F также прибавил 11%, а в очень редких почти сравнялся.

Старшему 7800X3D при скачущих 4.95-5.05 ГГц, 55 ваттах потребления и 70 градусах тепловыделения разгон помог увеличить разницу с 7600X3D в производительности во всех случаях до 10 процентов.

2. Теперь смотрим Counter Strike 2. Киберспортивный пресет, все на минимум.

Разгон позволил прибавить 7600X3D 9% в производительности, одновременно с этим 7500F прибавил уже 30% и в очередной раз сократил отставание с 24 до 4 процентов. При этом, благодаря настройке 7800X3D сильно лучше не стал, ему удалось прибавить лишь 7% к среднему FPS, разница с 7600X3D не изменилась - 11%.

3. На очереди у нас Dota 2.

Благодарю разгону все процессоры заметно прибавили, однако разница между 7800X3D и 7600X3D по среднему и редким не особо изменилась, а вот по особо редким 7600X3D умудрился обойти на 5% старшую модель, при этом хоть 7500F и остался аутсайдером с отставанием от 7600X3D в 29% по среднему FPS, разгон позволил ему сократить разницу в редких и очень редких событиях до 18 и 9% соответственно.

4. Warzone. В тестах мы используем XBOX версию.

Разница по всем событиям между 7500F и 7600X3D составляет 16% в пользу 7600X3D, однако в то же время он оказался слабее нежели 7800X3D на 13%.

5. Продолжим нашу игру в казино с тестами из Escape From Tarkov. Настройки минимум.

В этой игре впервые (и, спойлер, единожды) за все тесты в Full HD 7500F смог одолеть 7600X3D в очень редких, а также вплотную подобрался по производительности в средних и редких событиях, разница составила 4%. 7800X3D всё так же на коне, мощнее на 8%, чем 7600X3D.

6. Опять гуляем с Ларой Крофт при минимальных настройках, но уже в разгоне.

Ситуация аналогична тестированию в XMP, 7%-ая разница в среднем FPS между 7800X3D и 7600X3D, а также заметное отставание на 17% в средних и целый 21% в очень редких по отношению к 7600X3D со стороны 7500F. 7. Возвращаемся к Киберпанку 2077. Графика ULTRA, DLSS ультра производительность.

Здесь разгон увеличил разницу в средних и редких событиях между 7600X3D и 7800X3D буквально на 2 процента, но в очень редких преимущество в 26% со стороны 7800X3D превратилось уже в отставание в 4%. Парадокс. А 7500F стабилен, всё так же отстает от 7600X3D в среднем на 13%

8. Ну и наконец - PUBG. Настройки минимум, FOV (угол обзора) 103.

Ситуация аналогична Dote 2, 7500F на целых 22% отстает от 7600X3D в средних, при этом сокращает разницу до 13 и 4 процентов в редких и очень редких соответственно. 7800X3D наоборот же, имея всего 12% преимущества над 7600X3D в средних, постепенно набирает обороты и увеличивает разницу до 16 и 17 процентов в редких и очень редких событиях.

Промежуточные итоги

По результатам 8 игр в разгоне 7500F умудрился заметно сократить отставание от 7600X3D по среднему FPS, с 28% разница стала равна 15%, что не может не радовать владельцев 7500F, ведь это отличная новость, так как за свою цену в разгоне он значительно прибавил. При этом сильнее всего 7600X3D сделал 7500F на 22% в PUBG и 29% в Dota 2 соответственно. 7800X3D же в свою очередь благодаря разгону, увеличил превосходство над 7600X3D, но уже не так значительно - всего на 2% (с 8% до 10-ти). При этом сам 7600X3D хуже всего показал себя в Escape From Tarkov, там разгон позволил ему увеличить производительность всего лишь на 3 FPS (не процента, а именно ФПС).

QUAD HD ULTRA

И наконец посмотрим, что же будет если выставить максимальные настройки графики в QUAD HD разрешении на RTX 4080 SUPER, причем технологии по типу DLSS, FSR и т.д. будут отключены.

1. Начнем с Hogwarts Legacy, настройки Ultra в разрешении QUAD HD (по простому 2К).

С такими настройками 7600X3D проигрывает на 2% 7500F и 8% 7800X3D по среднему FPS, причем в редких разница 3% в пользу 7500F и 12% в пользу 7800X3D, а в очень редких преимущество 7500F и 7800X3D над 7600X3D одинаковое - 14%.

2. На очереди у нас CS2.

Удивительно, но игра про "киберспорт" способна загрузить видеокарту на 100%, особенно в сценах с гранатами. При этом разница между процессорами в тестах в среднем и редких в районе погрешности, 1-3%, однако в очень редких 7500F отстал от 7600X3D и 7800X3D на 13%.

3. Теперь заглянем в Dota 2.

Здесь меня удивил 7500F, в среднем он оказался слабее 7600X3D на целых 25%, при этом в редких разница уменьшилась до 16% в пользу всё того же 7600X3D, а в очень редких 7500F победил у 7600X3D с разницей в 19%. Чудо, не иначе.

С 7800X3D ситуация куда проще и понятнее, в средних и редких он мощнее нежели 7600X3D на 13%, в очень редких - на 29%.

4. Вернемся к Warzone.

Ситуация аналогична Hogwarts'y, 7800X3D в средних немного быстрее 7600X3D и 7500F, у которых паритет, в редких же 7800X3D вместе с 7500F вырываются вперед на 16 и 4 процента соответственно, в очень редких - 7500F и 7800X3D мощнее 7600X3D на 13%.

5. Escape From Tarkov.

Здесь всё ещё проще - 7800X3D во всех событиях производительнее на 5% чем 7600X3D, который на 6% мощнее младшего 7500F.

6. Tomb Raider.

Лара во всех случаях и во всех сценах уперлась в видеокарту, поэтому средний FPS одинаковый на всех процессорах, но в редких 7800X3D опять лидирует, а в очень редких 7600X3D оказался мощнее на 8% старшей модели 7800X3D и на целых 27% мощнее 7500F. Видимо, Крофт не взлюбила 7500F за маленький объем 3D кэша.

7. В Cyberpunk 2077 мы снова уперлись в видеокарту, по среднему FPS победила дружба.

В редких 7600X3D показал худший результат, проиграв 7500F и 7800x3d на 2 и 6 процента соответственно, а в очень редких оказался посередине, одолев 7500F с преимуществом в 5%, но значительно уступил 7800X3D - на 15%.

8. Ну и напоследок - PUBG.

Разница между 7600X3D и 7800X3D в погрешности - 1-3%, при этом на 7500F без слез не взглянешь.

Он оказался хуже 7600X3D по средним на 8%, редким 19% и очень редким событиям - на целых 22%.

Ну и подведем финальные итоги

Если говорить о рабочих задачах, то покупка 7600X3D никакого смысла не имеет, ведь 7500F банально лучше себя показывает, да ещё и при меньшей цене.

А вот в играх всё интереснее. 7600X3D - это мини версия 7800X3D, сильно подорожавшего этой осенью, которая получила от него главный козырь - 96 Мб L3 кэша. В тестах Full HD в стоке и ХМР 7800X3D обгоняет 7600X3D всего на 8%, который в свою очередь оказался производительнее народного любимца 7500F на целых 28%.

При одинаковом потреблении у 7600X3D с 7500F в 45-50 ватт (в зависимости от проекта), 7600X3D оказался горячее последнего в среднем на 15 градусов, приближаясь к 7800X3D. Связано это с архитектурой, ибо ядра на 7600X3D как и у 7800X3D находятся снизу, а кэш - сверху, поэтому ядра греют кэш и потом уже тепло уходит на теплораспределительную крышку.

В разгоне ситуация немного улучшилась, разрыв между 7500F и 7600X3D сократился до 15%, а 7800X3D оказался быстрее последнего уже на 10%, а не 8. При этом температуры особо не изменились, 7600X3D и 7800X3D в среднем на 15 градусов горячее младшего 7500F.

B Quad HD Ultra на максимальных настройках 7500F медленнее 7600X3D всего на 5%, а 7800X3D быстрее его на почти те же жалкие 4%.

Объединив все это в единое целое, хочется сказать, что AMD выпустила довольно производительный и энергоэффективный процессор, который можно рекомендовать под высокогерцовые (240-360 Гц) Full HD мониторы и для определенных игр, так как он все-таки имеет всего 6 ядер (в основном это шутеры и батл-рояли).

При этом у нас он продается по довольно завышенной цене, что играет в минус для него.

На этом всё, большое спасибо за просмотр - обязательно зацените тесты и обзор на 9800X3D в моём исполнении, а пока желаю всем высокого FPS и низкого input лага, до скорого.