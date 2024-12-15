Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D

Тестирование 7600X3D, разговор о цене, поведение и характеристики в различных играх и синтетических тестах.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Ryzen 5 7600X3D: Бесполезная трата или недооцененный король? Сравниваем на примере 7500F и 7800X3D

Ryzen 5 7600X3D при РРЦ в $299 сильно похож на своего младшего брата 7500F - ZEN 4, 6 ядер, 384 KB L1 и 6 MB L2 кэша, смешное TDP в 65 Вт, при этом AMD добавила ему дополнительных 64 MB L3 кэша (всего 96 MB), как и у старшего 7800X3D, но "опрокинула" с частотами, ибо максимальная рабочая частота 7600X3D в стоке составляет 4.7 ГГц, а 7500F и 7800X3D в стоке бустятся до 5.0 ГГц

реклама



Оценивать будем не только в привычном нам Full HD, но и в Quad HD Ultra, используя одну из самых производительных на сегодняшний момент видеокарт в мире - PALIT RTX 4080 SUPER GAMING PRO, дабы люди, не играющие в онлайн-шутеры, тоже могли увидеть разницу между этими процессорами.

Тестовый стенд будем использовать тот же, что и всегда:

  • Материнская плата: GIGABYTE B650 AORUS ELITE;
  • Охлаждение: DEEPCOOL LS 720 с вентиляторами LIAN LI 120х3;
  • Оперативная память: небинарный комплект KINGBANK 48gb на чипах Hynix MDie;
  • Видеокарта: PALIT GAMING PRO RTX 4080 SUPER;
  • Корпус: мой любимый LANCOOL 3;
  • Корпусные вентиляторы: ARCTIC P14;
  • Блок питания: MSI Ai1300P;
  • Накопители: KC3000.

Все тесты записаны при помощи карты захвата без потери в производительности, установлена Windows 11 последней версии со всеми обновлениями и драйверами. Каждый тест прогонялся более трех раз.

реклама




1. Начнем по классике с бенчмарка AIDA 64, где будем тестировать кэш и память. Все процессоры в стоке, оперативная память в XMP.


Здесь новичок 7600X3D оказался лучше 7500F только по пропускной способности памяти с незначительным отрывом, а по latensy и вовсе оказался медленнее на 4 наносекунды. При этом 7800X3D лидирует при такой же задержке, но особенно заметна разница в L1 и L2 кэше.

2. Далее у нас CPU-Z, где более дешевый 7500F оказался шустрее 7600X3D на 49 баллов (8%) в сингл коре и 290 баллов (6%) в мульти коре. При этом 7800X3D по-прежнему в лидерах, на 13% производительнее, нежели 7600X3D, на одно ядро и целых 35% по всем ядрам, что в целом ожидаемо из-за большего количества ядер и потоков.

реклама



3. Ну и заключительный тест в синтетике - CINEBENCH R24.

Здесь также оба оппонента тестируемого 7600X3D оказались лучше и уложили его на лопатки в производительности на 1 ядро, 7500F и 7800X3D показали 110 и 113 попугаев соответственно, когда 7600X3D выдал меньше всех - 108. В многопотоке, очевидно, лидером будет 7800X3D, но даже 7500F оказался производительнее нашего подопытного.

Перейдем в игры, разрешение 1080р, процессоры в стоке, память в XMP

реклама



1. Начнем с Hogwarts Legacy, неоптимизированный волшебный мальчик. Настройки ULTRA, DLSS в режиме Качество.

Здесь наш процессор в заметном выигрыше у 7500F на целых 33 кадра, так как тот оказался слабее нежели 7600X3D на 26%, L3 кэш дает о себе знать. В то же время отставание у 7600X3D от 7800X3D составило всего 5 кадров, при этом в редких событиях 7600X3D умудрился дать пощечину старшей модели, превосходя её на 6%.

Также стоит обратить внимание на рабочие частоты, потребление и тепловыделение процессоров, поскольку Hogwarts до сих пор является одной из самых требовательных игр на сегодня. В одинаковой сцене 7500F работает на частоте 5.04 ГГц при напряжении 1.10 вольт, потребляя в среднем 43 ватта, и максимальной температурой 44 градуса. 7600X3D запустился с 4.74 ГГц при напряжении 1.06 вольт, потребляя в среднем 45 ватт, но уже греясь до 65 градусов 7800X3D имеет постоянно скачущие частоты 4.8-4.9 ГГц при напряжении 1.12 вольт и потреблении 51 ватт, максимальная температура 67 градусов. 

2. CS 2. Игра про киберспорт (но это не точно). Настройки графики низкие, разрешение 1080р. Видим ту же картину, что и в Hogwarts Legacy. 

7500F чувствует себя лишним на этой вечеринке, ведь 7600X3D обошел его на целых 157 кадров, но проиграл всего лишь на 75 кадров 7800X3D, то есть на 11%. В редких событиях ситуация аналогична, и только в самых редких у 7500F и 7600X3D паритет, 7800X3D всё ещё лидер.

3. На очереди у нас ещё одна игра про киберспорт от valve - Dota 2.


В очередной раз 7600X3D оставил в аутсайдерах народную "имбу" 7500F, ибо разница в FPS составила целых 36%, в редких и очень редких событиях ситуация немного улучшилась, разница составила 20 и 17 процентов соответственно. При этом 7600X3D всё так же не угнаться до 7800X3D, он впереди на 7% во всех ситуациях.

4. Может быть, что-то поменяется в Warzone? Настройки сейчас у вас на экране.

Как бы не так. 7600X3D в среднем снова лучше 7500F на 29%, разница в очень редких событиях составила уже огромные 34%. При этом 7800X3D всё так же лидирующий на 8% Молния Маккуин, но ему в спину дышит Чико Хикс в лице нашего 7600X3D.

5. Теперь ESCAPE FROM TARKOV. Настройки минимум.

Как говорил великий классик - "Что общего у Escape from Tarkov и казино? В обоих случаях вы можете про@#5ть (потерять) всё за минуту, и вам потребуется уйма времени, чтобы хоть что-то заработать. Картина аналогична предыдущим, 7600X3D превосходит на 21% малютку 7500F и дает больше шансов не умереть от случайного гремлина в кустах, отставая при этом от 7800X3D всего лишь на 4% и умудряясь быть лучше его же на 9% в самых редких сценах.

6. Сейчас предлагаю заглянуть на мексиканский остров в Tomb Raider. Настройки минимальные, ведь нынче это не популярный бенчмарк, да и с момента выхода игры прошло уже больше 6-ти лет.

Погуляв с Ларой Крофт в горах и на рынке, могу заметить, что ей очень нравится 7600X3D с его 3Д кэшем, иначе не объяснить огромное преимущество в 32% (112 FPS) над 7500F и малозаметное отставание от 7800X3D с разницей в 26 кадров или 7%, причем, как и в Таркове, в крайне редких событиях 7600X3D превосходит старшего брата на 2%.

7. Не забудем и про Cyberpunk 2077, который просто обожает процессоры Intel и их гипертрейдинг
Настройки впечатляющие, DLSS ультра производительность.

И вновь 7600X3D оказался посередине. 7500F отстает от него в среднем на 27 кадров или 23%, а 7800X3D превосходит на 14 FPS или 12%.

8. Далее PUBG, виновник популярности жанра Battle Royale. Настройки очень низкие, FOV максимальный - 103.

Эта игра слишком любит частоты и 3D кэш, здесь 7600X3D выиграл у 7500F с самой огромной разницей из всех тестов - космические 37%. При этом отставание 7600X3D от 7800X3D в среднем всё так же небольшое, всего 7%.

Промежуточные итоги тестов 7600X3D против 7500F и 7800X3D в XMP

По результатам 8 игр 7600X3D мощнее 7500F на 28%, при этом самая большая разница в FPS достигала в онлайн-играх DOTA 2 и PUBG. Разница составила 36 и 37 процентов соответственно. В то же время разница между 7600X3D и 7800X3D в производительности составила всего 8%, причем самая большая разница была видна в игре Cyberpunk 2077 и составила 12%, что не удивительно, учитывая его любовь к большому количеству ядер.

На момент написания статьи лучшая цена на процессор 7500F составляла 14 286 рублей, при этом 7800X3D можно приобрести по цене 48 263 рубля.  7600X3D же я приобрел у знакомых ребят по себестоимости, за что им отдельное спасибо. В скором времени 7600X3D должен появится в DNS  по цене 43 000 рублей, карточка товара уже существует. Также, 7600X3D можно встретить в ягодном магазине, но МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ оттуда такие вещи. Иначе вы можете столкнуться с проблемой возврата, подменой товара при доставке и прочими прелестями.

Если взять цену на 7500F в размере 15000 рублей и прибавить разницу в производительности между 7500F и 7600X3D, т.е. 28%, учитывая новогодние праздники, колебания с рублем, санкции и прочее - на момент выпуска ролика выгодной цену на 7600X3D можно считать не более 23-24 тысяч рублей. Если покупать дороже - то и соотношение цена/FPS выйдет дороже.

Теперь переходим к разгону.

Во всех случаях частота оперативной памяти равна 6200 МГц, с первым таймингом CL30 и делителем 1 к 1.7500F разогнан до частоты 5.4 ГГц при напряжении 1.27 вольт.

При этом 7600X3D и 7800X3D мы настроили по Curve Optimizer (PBO), выставив Negative в -15 по всем ядрам, для более стабильного буста максимальных частот процессоров. 

1. Перед вами тест AIDA64.

Благодаря разгону удалось снизить задержку у каждого из процессоров на 9 наносекунд, при этом общая картина особо не поменялась. По чтению, записи и копированию все процессоры практически идентичны, в остальных показателях 7600X3D показал худший результат, имея самую низкую скорость кэша 1, 2 и 3 уровней, уступив 7500F и уж тем более лидеру 7800X3D.

2. Теперь CPU Z.

7500F в сингл коре оказался лучше не только 7600X3D, но и сделал старшую модель 7800X3D. В мульти коре же 7600X3D отстал на 700 очков от 7500F и на 1950 очков от 7800X3D. Снова поражение.

3. Cinebench r24.

В производительности по всем ядрам очевидно лидирует восьмиядерный 7800X3D со своими 1136 баллами (попугаями), следом за ним расположились шестиядерные 7500F с 925 и 7600X3D с 837 баллами соответственно.

При этом благодаря разгону, лучшей производительностью на 1 ядро обладает 7500F, имея 120 очков, за ним идет 7800X3D с 116 очками, и замыкает список 7600X3D, который осилил лишь 106 очков. Очередной проигрыш от 7600X3D в рабочих задачах.

С бенчмарками на этом закончим, перейдем к играм

1. Снова Hogwarts Legacy. Настройки те же Ultra, DLSS в режиме качество.

Смотрим на 7600X3D и замечаем, как благодаря разгону средняя производительность выросла на 9%, при этом он стабильно работает на 4.75 ГГц и напряжении 1.01 вольт, а потребление и тепловыделение не изменились.7500F имея 5.4 ГГц при напряжении 1.28 вольт, немного прибавил в потреблении (до 56 ватт, было 43), а также увеличились температуры в сравнении с XMP на 6 градусов (стало 50), но взамен 7500F сократил отставание от 7600X3D с 26 до 14-ти процентов, причем в редких событиях 7500F также прибавил 11%, а в очень редких почти сравнялся.

Старшему 7800X3D при скачущих 4.95-5.05 ГГц, 55 ваттах потребления и 70 градусах тепловыделения разгон помог увеличить разницу с 7600X3D в производительности во всех случаях до 10 процентов.

2. Теперь смотрим Counter Strike 2. Киберспортивный пресет, все на минимум.

Разгон позволил прибавить 7600X3D 9% в производительности, одновременно с этим 7500F прибавил уже 30% и в очередной раз сократил отставание с 24 до 4 процентов. При этом, благодаря настройке 7800X3D сильно лучше не стал, ему удалось прибавить лишь 7% к среднему FPS, разница с 7600X3D не изменилась - 11%.

3. На очереди у нас Dota 2.

Благодарю разгону все процессоры заметно прибавили, однако разница между 7800X3D и 7600X3D по среднему и редким не особо изменилась, а вот по особо редким 7600X3D умудрился обойти на 5% старшую модель, при этом хоть 7500F и остался аутсайдером с отставанием от 7600X3D в 29% по среднему FPS, разгон позволил ему сократить разницу в редких и очень редких событиях до 18 и 9% соответственно.

4. Warzone. В тестах мы используем XBOX версию.

Разница по всем событиям между 7500F и 7600X3D составляет 16% в пользу 7600X3D, однако в то же время он оказался слабее нежели 7800X3D на 13%. 

5. Продолжим нашу игру в казино с тестами из Escape From Tarkov. Настройки минимум.

В этой игре впервые (и, спойлер, единожды) за все тесты в Full HD 7500F смог одолеть 7600X3D в очень редких, а также вплотную подобрался по производительности в средних и редких событиях, разница составила 4%. 7800X3D всё так же на коне, мощнее на 8%, чем 7600X3D.

6. Опять гуляем с Ларой Крофт при минимальных настройках, но уже в разгоне.

Ситуация аналогична тестированию в XMP, 7%-ая разница в среднем FPS между 7800X3D и 7600X3D, а также заметное отставание на 17% в средних и целый 21% в очень редких по отношению к 7600X3D со стороны 7500F.7. Возвращаемся к Киберпанку 2077. Графика ULTRA, DLSS ультра производительность.

Здесь разгон увеличил разницу в средних и редких событиях между 7600X3D и 7800X3D буквально на 2 процента, но в очень редких преимущество в 26% со стороны 7800X3D превратилось уже в отставание в 4%. Парадокс. А 7500F стабилен, всё так же отстает от 7600X3D в среднем на 13%

8. Ну и наконец - PUBG. Настройки минимум, FOV (угол обзора) 103.

Ситуация аналогична Dote 2, 7500F на целых 22% отстает от 7600X3D в средних, при этом сокращает разницу до 13 и 4 процентов в редких и очень редких соответственно. 7800X3D наоборот же, имея всего 12% преимущества над 7600X3D в средних, постепенно набирает обороты и увеличивает разницу до 16 и 17 процентов в редких и очень редких событиях.

Промежуточные итоги

По результатам 8 игр в разгоне 7500F умудрился заметно сократить отставание от 7600X3D по среднему FPS, с 28% разница стала равна 15%, что не может не радовать владельцев 7500F, ведь это отличная новость, так как за свою цену в разгоне он значительно прибавил. При этом сильнее всего 7600X3D сделал 7500F на 22% в PUBG и 29% в Dota 2 соответственно. 7800X3D же в свою очередь благодаря разгону, увеличил превосходство над 7600X3D, но уже не так значительно - всего на 2% (с 8% до 10-ти). При этом сам 7600X3D хуже всего показал себя в Escape From Tarkov, там разгон позволил ему увеличить производительность всего лишь на 3 FPS (не процента, а именно ФПС).

QUAD HD ULTRA

И наконец посмотрим, что же будет если выставить максимальные настройки графики в QUAD HD разрешении на RTX 4080 SUPER, причем технологии по типу DLSS, FSR и т.д. будут отключены.

1. Начнем с Hogwarts Legacy, настройки Ultra в разрешении QUAD HD (по простому 2К).

С такими настройками 7600X3D проигрывает на 2% 7500F и 8% 7800X3D по среднему FPS, причем в редких разница 3% в пользу 7500F и 12% в пользу 7800X3D, а в очень редких преимущество 7500F и 7800X3D над 7600X3D одинаковое - 14%.

2. На очереди у нас CS2.

Удивительно, но игра про "киберспорт" способна загрузить видеокарту на 100%, особенно в сценах с гранатами. При этом разница между процессорами в тестах в среднем и редких в районе погрешности, 1-3%, однако в очень редких 7500F отстал от 7600X3D и 7800X3D на 13%.

3. Теперь заглянем в Dota 2.

Здесь меня удивил 7500F, в среднем он оказался слабее 7600X3D на целых 25%, при этом в редких разница уменьшилась до 16% в пользу всё того же 7600X3D, а в очень редких 7500F победил у 7600X3D с разницей в 19%. Чудо, не иначе.

С 7800X3D ситуация куда проще и понятнее, в средних и редких он мощнее нежели 7600X3D на 13%, в очень редких - на 29%.

4. Вернемся к Warzone.

Ситуация аналогична Hogwarts'y, 7800X3D в средних немного быстрее 7600X3D и 7500F, у которых паритет, в редких же 7800X3D вместе с 7500F вырываются вперед на 16 и 4 процента соответственно, в очень редких - 7500F и 7800X3D мощнее 7600X3D на 13%.

5. Escape From Tarkov.

Здесь всё ещё проще - 7800X3D во всех событиях производительнее на 5% чем 7600X3D, который на 6% мощнее младшего 7500F.

6. Tomb Raider.

Лара во всех случаях и во всех сценах уперлась в видеокарту, поэтому средний FPS одинаковый на всех процессорах, но в редких 7800X3D опять лидирует, а в очень редких 7600X3D оказался мощнее на 8% старшей модели 7800X3D и на целых 27% мощнее 7500F. Видимо, Крофт не взлюбила 7500F за маленький объем 3D кэша.

7. В Cyberpunk 2077 мы снова уперлись в видеокарту, по среднему FPS победила дружба.

В редких 7600X3D показал худший результат, проиграв 7500F и 7800x3d на 2 и 6 процента соответственно, а в очень редких оказался посередине, одолев 7500F с преимуществом в 5%, но значительно уступил 7800X3D - на 15%.

8. Ну и напоследок - PUBG.

Разница между 7600X3D и 7800X3D в погрешности - 1-3%, при этом на 7500F без слез не взглянешь.
Он оказался хуже 7600X3D по средним на 8%, редким 19% и очень редким событиям - на целых 22%.

Ну и подведем финальные итоги

Если говорить о рабочих задачах, то покупка 7600X3D никакого смысла не имеет, ведь 7500F банально лучше себя показывает, да ещё и при меньшей цене.

А вот в играх всё интереснее. 7600X3D - это мини версия 7800X3D, сильно подорожавшего этой осенью, которая получила от него главный козырь - 96 Мб L3 кэша. В тестах Full HD в стоке и ХМР 7800X3D обгоняет 7600X3D всего на 8%, который в свою очередь оказался производительнее народного любимца 7500F на целых 28%.

При одинаковом потреблении у 7600X3D с 7500F в 45-50 ватт (в зависимости от проекта), 7600X3D оказался горячее последнего в среднем на 15 градусов, приближаясь к 7800X3D. Связано это с архитектурой, ибо ядра на 7600X3D как и у 7800X3D находятся снизу, а кэш - сверху, поэтому ядра греют кэш и потом уже тепло уходит на теплораспределительную крышку.

В разгоне ситуация немного улучшилась, разрыв между 7500F и 7600X3D сократился до 15%, а 7800X3D оказался быстрее последнего уже на 10%, а не 8. При этом температуры особо не изменились, 7600X3D и 7800X3D в среднем на 15 градусов горячее младшего 7500F.

B Quad HD Ultra на максимальных настройках 7500F медленнее 7600X3D всего на 5%, а 7800X3D быстрее его на почти те же жалкие 4%.

Объединив все это в единое целое, хочется сказать, что AMD выпустила довольно производительный и энергоэффективный процессор, который можно рекомендовать под высокогерцовые (240-360 Гц) Full HD мониторы и для определенных игр, так как он все-таки имеет всего 6 ядер (в основном это шутеры и батл-рояли).

При этом у нас он продается по довольно завышенной цене, что играет в минус для него.

На этом всё, большое спасибо за просмотр - обязательно зацените тесты и обзор на 9800X3D в моём исполнении, а пока желаю всем высокого FPS и низкого input лага, до скорого.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen amd ryzen 7000 ryzen 5 7600x3d amd ryzen 7000x3d amd ryzen 7000 zen 4 ryzen 5 7600x3d 3d v-cache дакар
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
4
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
19
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработана лазерная система «Меч джедая» для защиты аэродромов от беспилотников
+
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
8
NVIDIA намекнула, что кинематографический трейлер The Witcher 4 прогонялся на RTX 5090
1
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
1
В России тестируют лазер «Слепыш», способный подавлять работу беспилотников
+
Девять смартфонов Samsung начали получать декабрьское обновление Android 2024 года
+
В Грузии заявили о провале «майдана» в стране
+
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
20
Казахстан построит новый уникальный для страны мост через Иртыш
1
OpenAI утверждает, что Илон Маск сам поддержал идею перехода стартапа на коммерческие рельсы
1
Эксперты посчитали во сколько обойдется владение УАЗ Патриот
+
Блокировка Viber в России – это предупреждение для WhatsApp и Telegram
9
RTX 5090 может получить прирост производительности до 70%, а RTX 5070 разочарует геймеров
5
Стала известна дата анонса смартфонов серии Galaxy S25 на Samsung Galaxy Unpacked 2025
+
Hardware Unboxed: трассировка лучей может вызывать артефакты изображения
3
Раскрыты характеристики и дизайн Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro 4G
+
В Intel заявили, что ПК на базе Qualcomm массово возвращают из-за проблем с совместимостью
2
Xiaomi Poco X7 Pro станет глобальной версией Redmi K80 со Snapdragon 8 Gen 3
+
Epic Games начинает бесплатную раздачу 16 игр на новый год
2
Nvidia представила трейлер «Ведьмак IV», созданный на видеокарте RTX 5090
2

Популярные статьи

История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
13
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
2
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
61
Гоночные итоги 2024 года
1
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
24
От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем
2
Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1
5
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
15
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
9
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
+

Сейчас обсуждают

Andrey
17:30
Эт чё за бред... Играл в каждую часть серии, Мираж очень похож на первые части, только в приятной современной обёртке, лучшая часть из современных
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
Mallory
17:30
Вы как разработчик пользовались хоть раз git'ом? Вы хоть знаете что ему не нужен доступ в сеть (даже локальную) до тех пор пока вы не делаете git pull/git push? Даже интернет не нужен, можно точно так...
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Nvidia&Intel Hater
17:29
шанс безусловно есть,но он сильно к нулю стремится.хотя зависит от по
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Евгений Минаев
17:27
Про любой софт я не писал, только про наш. Наш можно на любой. Исходники вообще не причём.У нас некоторые отделы используют гит, а некоторые svn, что тут такого? А некоторые исходники просто архивирую...
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Nvidia&Intel Hater
17:27
да не,в другой статье он ответил.про клаву.Скорее Чумбе просто по существу сказать нечего.У него нет знаний,только путь ,как у самурая )
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
valera60
17:16
Не надо мерять по себе.
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
Евгений Минаев
17:14
Придираетесь к словам. Конфигурационный файл на сервер положить нельзя. В момент, когда его понадобится считывать, сервер может быть недоступен, поэтому он локально. А образ конечно хранится на сервер...
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
zvezdodinka
17:09
да мне позновато уже))) пс. и да я даже в wow выбирал женских персонажей))) мне приятней было смотреть на девушек чем на брутального мужыка))) и это всего лишь перс))) а я сижу за компом)))
Разработчики The Witcher IV объяснили, почему именно Цири станет новым протагонистом
REY_B_
17:07
В Скайрим в 2К модами на максималках на такой не поиграешь. У меня на 7900ХТ игра жрёт 18 гигов и работает без вылетов. С картинкой примерно как в трейлере Elden Ring: Nightreign. А вот зеленоводы, пр...
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti получит 8960 CUDA ядер, 16 ГБ 256-битной GDDR7 и может выйти раньше 5070
Анатолий Телицин
17:07
И это говорят люди, у которых нет такого неудержимого Адмирала Кузнецова?!
The Telegraph: Большинство кораблей надводного флота ВМС Великобритании находятся в ремонте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем