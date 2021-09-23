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Энтони Маки, известный по роли Сокола в кино-вселенной Marvel, сыграет главную партию в грядущем сериале по мотивам видеоигр Twisted Metall. Его героя будут звать Джон Доу. Он болтливый, любит пошутить и ввязаться в драку, а еще совершенно ничего не помнит о своем прошлом — у Джона амнезия. Сюжет обещает отправить героя Маки в путешествие на брутальном автомобиле через постапокалиптические пустоши, где ему предстоит столкнуться с мародерами, убийцами и прочими опасными личностями.

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Сам Маки выступит продюсером шоу, вместе с ним в продюсерах значится Ретт Риз и Пол Верник, известные по «Дэдпулу» и «Добро пожаловать в Zombieland». Также в производстве сериала участвуют Sony TV и PlayStation Productions. Сценарий сериала напишет Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай»).

Twisted Metal — известная серия гоночных боевиков, выходивших на PlayStation. По сюжету первой игры, вышедшей в 1995 году, 12 водителей со всего мира собираются, чтобы поучаствовать в жестоком турнире под названием «Скрежет металла». Главный приз турнира — исполнение заветного желания.

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