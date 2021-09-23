Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Звезда «Мстителей» сыграет главную роль в экранизации Twisted Metall

Из хитового гоночного боевика, который выходил на консолях Sony, планируют сделать сериал.
[ ] для раздела Блоги
3
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Энтони Маки, известный по роли Сокола в кино-вселенной Marvel, сыграет главную партию в грядущем сериале по мотивам видеоигр Twisted Metall. Его героя будут звать Джон Доу. Он болтливый, любит пошутить и ввязаться в драку, а еще совершенно ничего не помнит о своем прошлом — у Джона амнезия. Сюжет обещает отправить героя Маки в путешествие на брутальном автомобиле через постапокалиптические пустоши, где ему предстоит столкнуться с мародерами, убийцами и прочими опасными личностями. 

реклама

Сам Маки выступит продюсером шоу, вместе с ним в продюсерах значится Ретт Риз и Пол Верник, известные по «Дэдпулу» и «Добро пожаловать в Zombieland». Также в производстве сериала участвуют Sony TV и PlayStation Productions. Сценарий сериала напишет Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай»). 

Twisted Metal — известная серия гоночных боевиков, выходивших на PlayStation. По сюжету первой игры, вышедшей в 1995 году, 12 водителей со всего мира собираются, чтобы поучаствовать в жестоком турнире под названием «Скрежет металла». Главный приз турнира — исполнение заветного желания.    
анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

twisted metall
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
18
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
14
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
16
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
16
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20 сентября 2021 35
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты дешевеют в магазинах РФ на фоне падения курса Эфира, а скидки доходят до 30 000 р
86
Биткоин опустился ниже $40 000, Эфир подешевел до $2660, а аналитики РБК настроены пессимистично
43
Уже несколько лет подряд AMD вгоняет Intel в долги
21
В Windows 11 не будет предустановленных приложений
17
Энтузиаст установил на Cyberpunk 2077 больше 50 модификаций, превратив игру в настоящий Next Gen
15
Netflix показала новый кадр из второго сезона «Ведьмака»
8
Один из компонентов успеха Core i9-12900K в Ashes of the Singularity нашли в недавнем патче игры
11
В новом патенте Nvidia предлагает разместить кристаллы «лицом к лицу»
11
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER опубликованы инсайдером
35
Remedy рекомендует быть внимательнее при прохождении Alan Wake Remastered
1
Киты скупают Биткоины, Илон Маск начнёт продавать Tesla за Dogecoin, а доходы майнеров падают – РБК
8
Выпущен трейлер Negative Atmosphere — атмосферного космического хоррора, авторы которого вдохновлялись Dead Space
3
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
38
GeForce GTX 1080 Ti после майнинга vs новая GeForce RTX 3060 – экономим и ищем выгоду с Benchmark
28
16-ядерный Core i9-12900K обошёл 32-ядерный Threadripper 2990WX в многоядерном тесте Cinebench R23
36
Wccftech: видеокарты RTX 40 будут гораздо мощнее, чем RTX 30 – 5-нм, 80 TFLOPS и память GDDR6X
35
Европейские цены на видеокарты продолжают ставить рекорды, а IDC ждёт завершения дефицита GPU к 2023
9
Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последних тестах
53
Предварительные характеристики линейки NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER – больше памяти по прежней цене
10
Энтузиасты вновь показали, как может выглядеть Cyberpunk 2077 с десятками графических модификаций
3

Популярные статьи

«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
286
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
161
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
18
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть четвертая
9
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
82
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть пятая
3
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
8

Сейчас обсуждают

Михаил Авдеев
13:00
Куда раздает, я эти деньги трачу смотри на что, на свои хотелки и девушке подарки! ты из за большой суммы не веришь, что можно столько зарабатывать. Я один, у меня нет ни ип, ничего, я рекламу сам тас...
724 часа в Индии и 28 дней в Китае – сколько часов нужно работать, чтобы купить iPhone 13
Oleg Ryabkov
13:00
сосать, тебе же выше писали уже.
724 часа в Индии и 28 дней в Китае – сколько часов нужно работать, чтобы купить iPhone 13
Inqizitor
12:59
Ты кто такой, деточка, проходи мимо.
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
commanderx
12:59
не не - рановато - сидим/терпим еще на 2600-3770к ждем дешевую DDR6 ))))))
Чипсет Intel Z690 получил право поставляться на территорию ЕАЭС до конца 2031 года
Александр Шуфер
12:57
Долларовая инфляция, что раньше стоило 1 бакс счас стоит 2
В Steam резко поднялась рублёвая цена на аниме-экшен Tales of Arise
CTyDeHT
12:57
Клава традиционно - отстой
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
Inqizitor
12:57
Согласен, я только обзор Жени смотрел, поэтому Козловский, оскорбивший своим фильмом множество людей должен сесть по 282 статье.
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Ripper_ua
12:57
Откуда ты этот гигабит собрался качать? У меня по Speedtest 940/940 ( У меня FTTH к сведенью, а не GPON где 2,5 Гбит на 128 человек), а вот заходим на Лост фильм ставим сериальчик на закачку и имеем 7...
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
linux4ever
12:57
ИПшная прокладка это тот, кто получает деньги на ИПшный рассчетный счёт, снимает эти деньги и раздаёт их как серую зарплату. Во-первых твои цифры совершенно не бьются, мне это сразу бросилось в глаз...
724 часа в Индии и 28 дней в Китае – сколько часов нужно работать, чтобы купить iPhone 13
Jean-Luc
12:56
"Книга тоже шляпа" Идиот?
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем