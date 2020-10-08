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Первый взгляд на Йеннифер во втором сезоне «Ведьмака»

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Netflix продолжает делиться кадрами из нового сезона сериала «Ведьмак». Недавно студия показала ведьмака Геральта, затем – Цириллу. Сейчас очередь дошла до могущественной чародейки Йеннифер из Венгерберга, которую играет английская актриса Аня Чалотра. Продолжение обещает рассказать, что стало с Йеннифер после битвы при Соддене.

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Кадры сопровождались текстом:  

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"Она использовала всю силу,
и поле битвы горело.
Потом она исчезла из виду,
 Но Йен вернется". 

Также в сериале появится нескольких новых героев. Кристофер Хивью (Тормунд из «Игры престолов»), к примеру, сыграет проклятого человека по имени Нивеллен, превращенного в полумедведя и полульва. Образы других ведьмаков достались Полу Бульону (Ламберт), Туэ Эрстед Расмуссену (Эскель) и Ясену Атору (Койон). Кроме того, актерский состав пополнили актрисы Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).

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Постановщиками новых серий значатся Стивен Серджик («Сорвиголова»), Эд Базальгетт («Доктор Кто») и Сара О'Горман («Проклятая»).

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Netflix продлила сериал на второй сезон еще до выхода первого. И не прогадала — «Ведьмак» оказался самым популярным оригинальным шоу на платформе. Спустя месяц после выхода его посмотрело 76 млн. зрителей. После премьеры шоу выросла и популярность Анджея Сапковского — на какое-то время он стал самым покупаемым писателем на Amazon. 

Напомним, второй сезон выходит в марте 2021 года и будет включать 8 эпизодов. 

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