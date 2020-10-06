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Один из самых популярных проектов Netflix скоро получит продолжение. Второй сезон сериала «Ведьмак» появится на экранах в 2021 году и будет насчитывать 8 эпизодов. Также, согласно слухам, шоу уже продлили на третий сезон.
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На днях Генри Кавилл выложил в своем Instagram кадр из второго сезона с Геральтом в стильной броне. Под фото он процитировал «Час презрения»:
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«Может также случиться, что о судьбе этих паршивцев тебя станут расспрашивать их дружки либо товарищи. Этим скажешь, что их покусал Волк. И добавь, чтобы почаще оглядывались. Однажды, оглянувшись, они увидят Волка».
Сегодня Netflix показала, как будет выглядеть во втором сезоне Цири, которую играет английская актриса Фрейя Аллан.
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Съемки второго сезона стартовали еще перед премьерой первого, но были на время остановлены из-за пандемии. Шоуранер «Ведьмака» Лоррен Хисрич также успела высказаться о продолжении:
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«Сюжет становится более сфокусированным. У продолжения истории импульс сильнее, потому что все отношения, установленные в оригинальном сезоне, принесут плоды. Все элементы, созданные для мира, начинают объединяться во что-то более конкретное».
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