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Обращение к читающим

Прежде чем начать свой рассказ, сразу оговорюсь: это чисто мой опыт, я мог где-то накосячить или что-то неправильно сделать (по вашему мнению), мог поступить по-другому и т.д. Но повторюсь: это мой опыт и мое решение проблемы, если желаете прочесть — я буду рад, покритиковать — тоже буду рад. Но не надо, пожалуйста, рассказывать, что вы все мастера, а другие нет.

Введение в ситуацию

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На дворе 2020 год, и, к удивлению, не все еще умеют переустанавливать Windows. Вот и мой друг столкнулся с такой проблемой и попросил помочь с данной процедурой. Ничего сложного подумаете вы? Если бы...

Нетбук от фирмы ASUS, модель R540L, без оптического привода, 1 вход USB 3.0 и 1 вход USB 2.0.

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Столкновение с проблемой №1 — "Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков"

У меня всегда есть несколько .iso файлов для таких просьб или личных нужд. Если их совсем уж обычно разбить на группы, то они такие: Windows 10 Pro, Windows 7 Ultimate SP1, Windows 7 Professional. В принципе, ничего сверхординарного, но все нужное под рукой.

Все начинается как обычно, берется .iso файл и делается загрузочная флешка. Загрузочную флешку делал через программы UltraISO и Rufus (кстати, последнюю рекомендую больше, чем первую). Итак, вставил флешку, в BIOS (НЕ UEFI) выставляю загрузку с флешки и ничего не предвещало беды, но выскакивает окошко, которое многие из нас очень хорошо знают — "Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков".

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Флешка стоит в порте USB 2.0 (черный), установочный дистрибутив проверенный и устанавливал его много раз на разные системы, в BIOS настройки верные, так что проблема не в этом.

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Я не отчаялся. Следующим шагом было внедрение драйверов USB 3.0 в загрузочную флешку.

Для этого есть множество способов, вплоть до специальных программ от разных фирм. Сразу скажу — либо я что-то неверно сделал, либо все это туфта.

Столкновение с проблемой №2 — "Черный экран и зависание"

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Первая программа — MSI Win 7 Smart Tool.

Итак, пробую я внедрить эти драйвера в флешку.

Смотрю инструкцию по использованию, хотя даже интуитивно все понятно. Делаю, как указано в инструкции, и жду, пока идет установка, процесс внедрения драйверов занял около 25-30 минут.

Далее снова произвожу манипуляции начала установки Windows 7 и после логотипа компании все что я вижу — это просто черный экран... Даже нижний слэш не моргает, как это часто бывает. Окей, пробуем следующую.

Вторая программа — Windows 7 USB 3.0 Creator Utility от Intel. Уж почему-то я подумал, раз эта программа от производителей чипсета данного ноутбука, то она должна точно все сделать верно.

После прочтения инструкции и проведения всех "тыков" по нужным кнопкам — меня снова постигла неудача. Произвожу все те же манипуляции запуска установки и снова вижу этот ненавистный черный экран.

В итоге я решил попробовать сделать все банально просто (или глупо, это как посмотреть) и подсунуть установщику драйвера напрямую.

Скачал нужные драйвера с сайта компании, закинул их в папку на флешке (перед этим записав на нее чистый образ) и запустил установку. Черного экрана нет, экран установки запускается, выскакивает сообщение об ошибке, и я хочу через кнопку "Обзор" подсунуть установщику драйвера. Нажимаю "Обзор", а флешки-то моей он не видит... При "кормлении" ему других папок пишет, что драйвера не найдены.

И тут я уже почти отчаиваюсь.

Нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"

Перелопатив кучу форумов, прочитав кучу статей в интернете, уже думал плюнуть и поставить Windows 10, который стоял до этого. Но меня все-таки попросили поставить Windows 7, так что будет стоять Windows 7, и неважно, сколько у меня это займет времени и нервов (друг-то названивает каждые 2 часа с вопросом "Ну что там? Скоро?"). И тут я нашел мое спасительное решение проблемы.

Все сводится к тому, что мне нужен Windows 8. Удивились? Я тоже. А суть в том, что требуется взять установщик Windows 8 и подсунуть ему установку Windows 7.

Итак, по пунктам:

Скачиваем любой доступный дистрибутив Windows 8 (я взял этот). Делаем загрузочную флешку с Windows 8 с помощью Rufus.

После того как программа закончит свое действие, открываем флешку и переходим к папке "/sources" и находим файл под названием "install". Тип файла будет .esd . Открываем через WinRAR .iso файл с Windows 7 и находим по тому же пути файл с таким же названием, копируем его и вставляем с заменой на флешку, вместо intall.esd . После этого сбрасываем BIOS до настроек "по умолчанию" и запускаем установку с флешки. И видим установщик Windows 8, но если продолжить установку — устанавливается Windows 7. (Прошу прощения за качество скриншотов, они взяты из видео, приложенного ниже)

Вот и все! Проблема наконец-то решена, Windows 7 начала нормально устанавливаться. Никаких лагов, зависаний, ошибок обнаружено не было. Метод, конечно, может быть похожим на "танец с бубном", но он рабочий и реально помог мне. Многие могли бы сделать по-другому, и это ваше право. Но если хоть одному человеку поможет данный метод — я буду чувствовать, что все это было написано не зря!

Ссылка на видео с описанием данного метода — YouTube.