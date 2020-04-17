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1. Apple HomePod

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Данный девайс был выпущен 3 года назад, но в России официально так и не продается. Хотя приобрести ее не составляет большого труда — «серые» продавцы часто продают HomePod. Эта смарт-колонка очень понравится людям, которые активно пользуются продукцией Apple, а вот что касается систем Android, Windows или любых SmartTV — то тут уже есть некоторые нюансы, которые так любят технари из Купертино. Если вы пользуетесь iPhone, а вместе с ним Apple TV и Apple Music, то с этой колонкой можете насладиться «магией» Apple. Но конечно же есть пара оговорок — Siri на HomePod до сих пор не работает на русском языке, а смарт-колонка требует поддержку Wi-Fi стандарта 802.11ac.

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Примерная стоимость в России — 27.5 тысяч рублей.

Плюсы

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+ Привлекательный дизайн

+ Доработанный и четкий звук

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- Цена довольно велика

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- Отсутствие возможности покупки у официальных дилеров в России

- По сути бесполезна, если вы не пользуетесь техникой Apple

2. Яндекс.Станция

Колонка от известной компании «Яндекс» наделала много шума во время выпуска в 2018 году, она должна была занять серьезную и прибыльную нишу на рынке — нишу умных колонок. Но прошедший год после выпуска внес свои поправки в планы авторов — девайс имел свои нюансы, и назревали серьезные вопросы по поводу софта. Хотя есть и положительные стороны: голосовой помощник Алиса, которая очень хорошо умеет разговаривать и понимать русский язык; имеет довольно-таки хороший звук для данного ценового сегмента; микрофоны имеют хорошую чувствительность; глубокая и разносторонняя интеграция с любыми сервисами Яндекс. Но Яндекс.Станция не лишена недостатков — смарт-колонка не имеет возможности выводить звук по HDMI; очень слабо взаимодействует с YouTube; заточена взаимодействовать лишь с российскими сервисами по показу фильмов, видео (к примеру — ivi); бывают отказы при работе с многими системами умного дома. Также, некоторые юзеры заявили, что у них оказалась смарт колонка не достойного качества, имеющая плохую сборку и даже брак. К примеру, одному пользователю привезли Яндекс.Станцию, имеющую 2 кнопки отключения микрофона.

Примерная стоимость в России — 9.9 тысяч рублей

Плюсы

+ Очень добротная работа с русским языком

+ Широкие возможности работы с любыми приложениями от Яндекса

Минусы

- ПО откровенно сыровато

- Иногда можно встретить бракованную версию

3. Irbis A

Младший брат Яндекс.Станции, недорогая умная колонка, которая также работает в паре с голосовым помощником от Яндекса — Алисой. Если вкратце, то это недорогой вариант Яндекс.Станции с усеченным функционалом. Звук с динамиков у данной колонки откровенно простой, даже если сравнивать с обычными Bluetooth-колонками за примерно такие же деньги. Микрофоны не особо чувствительны, Irbis A не услышит вас, если вы находитесь даже за 2-3 метра от него. Зато есть очень полезная вещи — выход 3.5-мм, который позволяет подключиться через провод. Само собой, Irbis A имеет совместимость не только с Android, а и с iOS, и даже с ПК. Но, есть ложка дёгтя в бочке с медом: колонка не располагает аккумулятором и работает только от сети. Но небольшая цена оправдывает многое в этой колонке и делает ее очень привлекательной за свои деньги.

Примерная стоимость в России — 3.3 тысячи рублей.

Плюсы

+ Приятная цена

+ Присутствует аудиовыход формата 3.5-мм

Минусы

- Реально слабый звук

4. Amazon Echo Dot 3nd Gen

Данный девайс является третьей версией смарт-колонки из линейки от Amazon. Аналогично HomePod, Echo Dot 3nd Gen легально в России не приобрести, но опять же, ее можно купить у «серых» продавцов. Вообще, у Amazon есть целая линейка смарт-колонок, в которой Echo Dot находится в категории маленьких, переносных устройств. В ней, как и в других, присутствует голосовой ассистент под названием Amazon Alexa. Главный недостаток этого голосового ассистента — это отсутствие понимания русского языка, а он почти всегда важен для русского человека. Хотя, если вы имеете хоть какие-то базовые навыки английского языка, то общение с Alexa и сама колонка придется вам по душе. В колонке всего 1 динамик, но он бесподобен и не разочарует вас. И кстати, в третьей версии этой колонки есть возможность соединения нескольких смарт-колонок в одну аудиосистему.

Примерная стоимость в России — 5 тысяч рублей.

Плюсы

+ Приятный внешний вид

+ Громкий и без хрипов звук

+ Возможность объединения в аудиосистему

Минусы

- Отсутствует возможность управления русским языком

5. Google Home

Смарт-колонка от Google имеет большую функциональность и является чуть ли не самым продвинутым вариантом смарт-колонки в текущем году. Она считается одной из лучших, потому что Google сделали хорошую интеграцию со своими сервисами и OC Android. И что немаловажно — год назад Google сделали поддержку русского языка в голосовом ассистенте Google Assistant. Вместе с их поисковиком это дает большие возможности в поиске информации и обычного сёрфа в интернете. Но заниматься русификацией данной колонки придется своими ручками, по инструкции из сети. Но и после этих манипуляций она не будет до конца понимать русский язык, увы. В Google Home заложили возможность поддержки IFTT web-интерфейса: он позволяет создать общую систему управления умным домом.

Примерная стоимость в России — 9 тысяч рублей.

Плюсы

+ Добротное качество

+ Присутствует русификация, хотя и не полная

Минусы

- Нет официальной поставки в Россию

Продолжение статьи будет во второй части, ждите и оценивайте :)