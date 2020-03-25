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От 91mobiles поступило заявление, что Apple запустили в массовую разработку iPhone 9. Его называют "народной версией", но почему? Об этом чуть ниже.

Ожидаемые характеристики нового смартфона от Apple будут примерно такие:

Жидкокристаллический экран размером 4,7-дюйма

Проц — A13 Bionic

ОЗУ — 3 гигабайта

Размер внутреннего накопителя — 64 или 128 гигабайта

Само собой, сканер Touch ID

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Согласен, характеристик маловато. Но пока, это все что известно о данной модели.

Вместе с этим, имеется информация про производство усиленной модели — iPhone 9 Plus, имеющий 5,5-дюймовый экран. Хотя что-то еще, кроме диагонали экрана, пока что не раскрывают. Цена обычной модели iPhone 9 приблизительно будет 400 долларов (что эквивалентно примерно 32 тыс.руб.). А вот цену на iPhone 9+ еще не разглашали, хотя приблизительно можно ориентироваться на 650$.

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Именно цена в 400$ является ключевым критерием, по которому данный девайс приписывают к "народной версии".

Еще на данном портале утверждают, что Apple готовы выпустить планшет iPad Pro, который будет поддерживать мобильные сети пятого поколения (5G). Презентация нового iPad Pro произойдет примерно в конце года. А если конкретно говорить именно о дате выхода Apple iPhone 9 и нового iPad Pro, то это все еще неизвестная информация и, возможно, в скором будущем мы это узнаем.

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