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Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое

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Сейчас так много выпускается новых мобильных телефонов, что следить за обновлением рынка почти не реально. А вот в начале 2000-х было совсем не так как сейчас: не существовало iPhone с выверенным до миллиметра дизайном, не было Nokia с мега крутыми 40 Мп. Было одновременно просто и вкус присутствовал, хоть и не все думали так.

А теперь давайте окунемся в ту атмосферу культовых телефонов, которые выпускались в начале второго миллениума. Либо у вас, либо у ваших знакомых по любому был один из этих телефонов, так что готовьтесь к ностальгии. Все будет вкратце и со вкусом, потому что те, у кого был один из этих телефонов, не нуждаются в подробных описаниях, ну а те, которым не посчастливилось иметь такую легендарную "машину" — могут почитать на более специализированных форумах, где о них подробно написано. Ну что, поехали!

Nokia 3210/3310

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Мне кажется, многие помнят эту рабочую лошадку. Nokia 3210 и 3310 - это первые модели телефонов тех годов с антенной внутри корпуса. В них же была игра, которую даже сейчас помнят многие — Змейка.

Siemens C65 и CX65

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Siemens Mobile производили, почти до 2005 года, девайсы, которые должны помнить почти все. Цветной экран, «слайдер», карты памяти, MP3-плеер — это все появилось именно в данных моделях. Они пользовались популярностью в СНГ из-за своего хорошего качества и в какой-то мере небольшой стоимости. И не только в СНГ, а и немного в Европе.

Sony Ericsson K300, K500, K700

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Вот я точно уверен, что кто-то из читающих эту подборку владел этим безумно популярным телефоном. К300 был бюджетной версией, поэтому у него меньше экран и внутренняя память.

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Все эти модели телефонов имели камеру, умеющую записывать видео, плеер с музыкой, рингтоны (в формате MP3), и они даже поддерживали 3D-графику. K700, в свою очередь, один из первых, где применили «Мастер настройки», который помогал провести настройку девайса после покупки. И конечно же в нем присутствовало радио. 

Motorola E398

Этот телефон продавался примерно с 2004 года и, почти моментально, стал одной из самых популярных моделей данной марки.

Самой главной фишкой Е398 были два крутых стереодинамика. Благодаря которым телефон называли «магнитофоном в кармане». Именно из-за этого телефон производился более 2-х лет подряд и завоевал свою славу среди пользователей.

Motorola RAZR V3

Вот она, самая крутая раскладушка тех времен, которую хотел иметь каждый. Этот телефон выпускался так же в 2004 году и сразу же основательно засел в сердцах не только женщин, но и мужчин.

Самое главное, что было в нем — это мега крутой дизайн на то время, который очень отличался от других девайсов. Создатели сего чуда очень гордились тем, что их детище имеет небольшую толщину и большим количеством металла в корпусе. Кстати, именно из-за обилия метала в сборке он получил приставку RAZR к названию, что говорит о каком-то сходстве этого телефона с бритвой.

Nokia N90

«Самый крутой телефон для фотографий» — именно этого добивались в компании Nokia, когда выпускали этот телефон. Не просто «ракушка», а «ракушка, в которой поворачивается экран». Это было очень экстравагантное решение от Nokia, но именно это завоевало сердца всех потребителей. 

Камера в 2 мегапикселя, автофокус, встроенная вспышка, 20-кратный зум — этот телефон достоин был называться «камерофоном».

Что касается функциональности, то он многим переплюнул RAZR V3. Nokia N90 работала под Symbian OS, благодаря чему перешла из лиги «телефоны» в новую лигу — «смартфоны». Только вес в 173 грамма являлся кое-каким минусом данной модели.

Pantech PG6200

Вот и дошли мы до, так называемой, «элиты» телефонов начала 2000-х годов. 

Pantech выпустили привлекательный и не менее интересный девайс в 2006 году, который (уже тогда!) был со сканером отпечатков пальцев. Телефон, показывающий твой имидж — Pantech PG6200

Телефон имел строгий дизайн, был ориентирован больше на людей делового стиля, чтущих защиту данных, которые присутствуют в телефоне. Также PG6200 обладал камерой в 2 Мп, MP3-плеером, Bluetooth и разъемом под карту памяти.

iPhone 2G

И в завершение нашего списка телефонов начала 2000-х годов — iPhone 2G. Упомянул я его здесь вовсе не из-за его какой-то популярности, а потому, что это первая модель телефона всемирно известной сейчас компании Apple.

iPhone первого поколения выпустили в 2007 году. Сзади корпус был из алюминиевой крышки с логотипом компании и пластика внизу, который в свою очередь закрывал антенны GSM и WI-FI/Bluetooth.

Этот смартфон включал в себя все что угодно: телефон, MP3-плеер, компьютер. Но он не заслужил положительной оценки пользователей из-за того, что в нем отсутствовал 3G. 

И уже через год его сменил iPhone 3G, в котором сделали поддержку 3G. 

В конце хотелось бы сказать 

На этом я закончу данную статью. Но это не значит, что больше классных и популярных телефонов в те времена не было! Подборка телефонов основывается на чисто субъективном, моем мнении. Пишите в комментариях, какой телефон был у вас, и чем он вам нравился, а так же напишите, какой телефон по вашему мнению стоило добавить в эту подборку культовых телефонов!

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