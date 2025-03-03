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Здравствуйте, дорогие читатели моего блога, с вами Евгений и сегодня я хотел бы затронуть тему работы с текстом и печатью.

Большинство из вас, конечно, вряд ли нуждаются в печатном носителе информации, но все же, к примеру, вы купили книгу и хотите иметь ее перед собой, допустим во время изучения иностранного языка или программирования, но формат книги электронный. В принципе, никто вас не прибьет за то, что вы распечатаете себе что-то и, кстати, на курсах по изучению иностранных языков распечатки — обычное дело. Но вернемся в настоящее и вспомним о таком простом факте, что широкоформатные мониторы нынче почти обыденное явление. Таким образом получается, что большинство людей, работающих с текстом, попросту не используют до половины размера монитора перед глазами, продолжая работать в А4. Информации в А4 мало, так как мониторы больше расширились, чем выросли в высоту. Но по сути это наступление широкоформатных мониторов и даже размер пакета позволяют носить с собой не сложенные листы.

То есть, физических преград для перехода на больших формат не так уж и много, кроме, конечно, цены принтеров для печати, и вот тут наступает интересный момент, когда старые матричные принтеры уже не ценятся из-за высокого уровня шума, а печать на струйных принтеров под вопросом, так как для достижения эффекта быстрого высыхания чернил с яркими, четкими линиями требуется поддержка использования печатной головкой струйного принтера пигментных чернил. Для черных чернил это то же самое, что использование туши, хотя натуральная тушь содержит шеллак или другую смолу, а для цветных это сродни использованию акварельных красок, разведенных в растворе. И когда кто-то вещает, что какие-то краски, видите ли, дешевые и оттого некачественные, просто не понимают того, что существуют разного уровня размеры частиц, то есть более мелкий помол.

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Конечно, мало кто будет выяснять требуемые пропорции для смешивания и пробовать измельчать акварельные краски, поэтому можно сразу перейти к вопросу выбора принтера. И, само собой, лазерный принтер выглядит хорошо, так как при большом размере ему не нужно физически перемещать тяжелую печатающую головку. Легкие столы не выдерживают и постоянно раскачиваются, отчего печать на матричном принтере может выйти косой, но струйные модели вполне годятся для всего ввиду весьма впечатляющего развития именно струйного направления в сторону скорости печати.

Тут не слишком важно, почему — скорее всего это сочетание увеличившейся производительности встраиваемого в принтер процессора и работы над точностью подачи достаточного количества чернил, так как их расход также уменьшился и сегодня струйные принтеры показывают весьма впечатляющие результаты даже в печати текста, с чем они ранее имели некоторые сложности. Под напором переделок принтеров на использование системы непрерывной подачи чернил производители отказались от жесткого навязывания картриджей для новых моделей и теперь они выглядят не так неполноценно рядом с плоттерами, у которых вместительности, конечно, тоже не хватает, но если печатать на формате А3, используя плоттер для А1, объема картриджей будет достаточно, хотя плоттер лучше использовать по прямому назначению для печати большого формата.

Быть может, излишне будет сравнивать печатающую головку с прародителем в лице автоматической перьевой ручки (да, автоматическими они стали позднее, хотя сейчас их называют просто перьевыми), но и там бытуют свои мифы, как, например, такой, что если заправить перьевую ручку тушью, она обязательно придет в негодность — капилляры забьются очень быстро и вообще быстро настанет всеобщая катастрофа перьевого-ручечного масштаба. Но представьте себе, что у меня есть опыт использования перьевой ручки заправленной тушью, как на водной основе с использованием шеллака, так и на латексной основе. Второй вариант, если температура изменяется, больше подвержен забиванию всего и вся, создавая сложности в разборке после засыхания, но все же не привел к смерти ручек Rotring ArtPen, потому что они сделаны прямо и относительно просто, и максимум, что нужно сделать для того, чтобы ручка после засыхания спустя много месяцев начала писать, это добавить на нее пару капель воды, которую впитает засохшая тушь.

Конечно к дюзам это напрямую не относится, но все же не стоит бояться покупать такие модели, хоть их может быть сложно прочистить после долгого простоя. Вообще, конечно, если вещь не используется более года, обычно лучше от нее избавиться и хотя бы продать. Из минусов это примерное вдвое большая цена на пигментные чернила. Если бы вы пользовались перьевой ручкой, для вас было бы понятно и очевидно, что даже без печати можно раз в месяц просто прочистить дюзы, но, конечно, многие современные люди совершенно забывают заботиться о своей технике. Все, на что их хватает, это понять, что лазерный картридж вмещает довольно много тонера для печати, вот только там скорее всего и правда совместимость тонера с принтером может играть ключевую роль, так как в нем нет воды как связующего и не факт, что текст не станет осыпаться. Для тех, кто старательно привык пользоваться только шариковыми ручками и покупать новую ручку, когда закончится стержень, вариант с лазерными принтерами выглядит как единственно верный, но пока что он все же не единственно возможный.

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Люди, привыкшие все решать покупкой чего-то нового, с удовольствием продадут вам то, с чем они не в состоянии справиться, хотя я не навязываю никому мысль о том, что вероятно можно использовать пигментные чернила в струйных принтерах, дабы избавиться от смазывания текста. Эта маленькая техническая революция настолько проста, что осталась незамеченной, так как любители делить все на черное и белое хотят видеть лишь то, что им ближе, а точнее проще как потребителям, вот и приходится делать им объясняющие рекламные ролики, что для того, чтобы распечатать фото, достаточно иметь смартфон. Да, ведь есть уже и такие, кто предпочитает смартфон компьютеру.

Не все ведь люди от рождения обладают выдающимся умом и способны самостоятельно подправить баланс белого и настроить яркость изображения, если им так лень настраивать ICC профиль принтера, хотя фотографы активно этим пользуются, намеренно делая вырвиглазные сверх яркие фотографии, оправдывая это тем, что картинка статичная. На самом деле у них скорее всего дешевые чернила, и потому не будет так видно разницу между дешевыми чернилами и по сути тушью, которая не впитывается сильно в бумагу, потому что цель туши — оставаться на ее поверхности. Это видно на примере тонких тетрадных или газетных листов. Да, вы можете печатать на тонких листах намеренно, если хотите уменьшить толщину, потому что пигмент, как и тушь, не должен насквозь пробивать бумагу цветом. А вместе с большим форматом это приведет к меньшему расходу бумаги.

Вероятно, вы не в курсе, но отступы вообще-то необязательны и что их можно сделать меньше по размеру. Так вот, как и в случае с диагональю монитора, тот же размер отступа от краев больше ударяет по используемой для печати области меньшего формата, еще больше уменьшая его размер и потому А3 на деле оказывается еще эффективнее. Не всегда, конечно, ведь можно надумать ситуацию, когда нужно отпечатать один лист А4 и этого будет достаточно. Речь все же о размере в ту же книгу или пачку копий документов. Если вам придется таскать на себе на 20% меньше веса, вы наверное будете не против этого. Таким образом формат А3 можно сделать на 20% и более экономичным в сравнении с А4, и потому крупные фирмы, которые могут себе позволить принтеры большого формата, раньше выбирали именно их, хотя еще не все сдались перед непроходимой убежденностью офисных работников, что формат А4 лучше.

Все же рабы привычек будут долго роптать, если им дать что-то получше, но к хорошему быстро привыкаешь. Хотя разница в цене вряд ли сделает формат А3 популярнее. Но если вы умеете считать, можете и сами понять, сколько времени уйдет, если фирма перестанет создавать пустые расходы. Для этого даже иностранных специалистов приглашают на производство, чтобы увеличить его эффективность на несколько процентов. А учитывая то, что обычно ваш помощник будет трудиться годами, это отличное вложение средств в сравнении с вариантами подешевле, учитывая стоимость владения, ведь лазерные принтеры не предлагают вариант подешевле.

Лазерные модели предлагают вариант печати с двух сторон, да еще и довольно быстро, и только это можно как-то с уверенностью назвать преимуществом лазерной техники, но учитывая ее цену, вновь начинают одолевать сомнения. Но, конечно, скорость тоже бывает важна и необязательно всю технику в офисе держать в лазерном исполнении, а вот поставить такое устройство начальнику, который занимается самыми важными делами, вполне уместно. Опять же в угоду скорости работы, а не в угоду качеству печати. Качество печати струйных принтеров практически недостижимо на лазерном принтере в настоящее время, и потому использование дома лазерных принтеров находится под большим вопросом, так как таким образом вы останетесь без красивых фотографий.