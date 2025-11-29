Впервые антикоррупционное расследование (о хищении 100 млн евро на энергетику) дошло до самого центра власти — человека, считавшегося вторым по влиянию в стране

Обыск в доме или офисе Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины и ближайшего соратника Владимира Зеленского, — это не рядовое событие даже для страны, живущей в условиях военного времени и перманентной борьбы с коррупцией. Это политическое землетрясение, чьи последствия могут кардинально изменить ландшафт украинской власти, повлиять на ход мирных переговоров и определить дальнейшие отношения с ключевыми западными партнерами.

Как сообщают влиятельные западные издания, такие как The Guardian и Politico, следственные действия, связанные с делом о хищении 100 миллионов евро, выделенных на восстановление украинской энергетики, впервые вплотную подобрались к самому сердцу власти — к Офису президента. Это уже не дело против регионального чиновника или отставного министра, а прямая угроза человеку, который в течение последних лет был вторым по влиянию в государстве. Формально расследование ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное при значительной поддержке США и международных партнеров как независимый орган. Однако контекст, который отмечает Politico, крайне важен: летом команда Зеленского пыталась лишить НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости, поставив их под контроль политически назначаемого Генпрокурора. Эта попытка была встречена резкой критикой Запада. Теперь же НАБУ, сопротивляясь давлению, наносит удар в самое уязвимое место власти.

Вопрос, который задает The Guardian, звучит как приговор: "насколько высокопоставленные лица были осведомлены о происходящем, учитывая, скольких чиновников обвинили в причастности". Прозрачный намек на то, что Владимир Зеленский вряд ли мог не знать о деятельности своей «правой руки». Таким образом, обыск у Ермака — это не просто удар по нему лично, а «черная метка» всему лагерю Зеленского.

И ситуация ставит Зеленского перед непростым выбором без благоприятных исходов. Если президент будет сопротивляться отставке Ермака, это спровоцирует полномасштабный политический кризис. Это будет воспринято как открытый вызов собственным антикоррупционным институтам и западным партнерам, которые их поддерживают. Доверие к Зеленскому, и без того пошатнувшееся за последнее время, будет серьезно подорвано.

Если Ермаку будет вручено «подозрение» (форма обвинения в украинском праве) с последующим арестом под залог, его отставка станет практически автоматической. Управлять Офисом президента из следственного изолятора — невозможно.

И потеря Ермака создаст для Зеленского вакуум власти. Именно Ермак курировал ключевые силовые и политические блоки: правительство, парламентскую коалицию, СБУ и взаимодействие с антикоррупционными органами. Его устранение(из кабинета Зеленского) парализует систему управления в критический для страны момент. У Зеленского может в ближайшее время не остаться реального контроля над Кабмином, Радой и силовыми структурами.

Время проведения обыска выглядит более чем символичным. Буквально накануне Андрей Ермак в интервью The Atlantic публично и жестко отверг так называемый «План-28» команды Дональда Трампа, который предполагает возможность прекращения огня с закреплением нынешних линий фронта, что фактически означает отказ Украины от части территорий.

Ермак заявил о неприемлемости любых территориальных уступок. А уже через несколько дней в Киев должен прибыть спецпредставитель Трампа, Дрисколл, очевидно, для обсуждения именно этого плана. Связь этих событий напрашивается сама собой: вербальное давление со стороны американских республиканцев решено подкрепить давлением иного, более ощутимого рода. Обыск у Ермака — это четкий сигнал: главный переговорщик Украины, непримиримо стоящий на позициях территориальной целостности, является уязвимой фигурой.

Более того, Ермак возглавляет украинскую делегацию на переговорах по безопасности. Ведение сложнейших дипломатических процессов из тюремной камеры — дело немыслимое, да и американская сторона вряд ли захочет иметь дело с партнером в наручниках. Таким образом, под ударом оказывается не только внутренняя стабильность Украины, но и ее переговорная позиция на международной арене.