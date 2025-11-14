Сайт Конференция
gotreksson
Новый логистический хаб в Архангельске усилит арктическое направление России
Транспортная компания «Полар Транс Порт» ввела в эксплуатацию крупный железнодорожный терминал, который станет ключевым звеном в цепи поставок для освоения Арктики и развития Северного морского пути

Этот проект — не просто частная инициатива, а выверенный стратегический шаг, который отвечает растущим запросам крупнейших промышленных игроков страны. Его площадь превышает 150 тысяч квадратных метров. На такой территории одновременно размещается до 500 двадцатифутовых контейнеров, что создает солидный резерв для хранения, сортировки и оперативной обработки потоков. В инфраструктуре предусмотрено 66 подключений для рефрижераторных контейнеров, что подтверждает готовность принимать продукцию с требовательным температурным режимом — от продовольствия до специализированной химии. Проектная мощность терминала — свыше 200 тысяч тонн в год. Архангельск исторически служит «морскими воротами» в Арктику, и усиление сухопутной логистики напрямую повышает пропускную способность Северного морского пути. Новый хаб закрывает этот запрос, формируя важное звено перевалки и консолидации грузов.

Как подчеркнул генеральный директор ООО «Полар Транс Порт» Илья Варламов, именно на этом этапе грузы проходят необходимую обработку и направляются в морские терминалы Архангельского транспортного узла для дальнейшего следования по Северному морскому пути. В текущем году «Полар Транс Порт» объединился с «ТК Северный проект», сформировав «Единый транспортный логистический комплекс». Это партнерство предлагает клиентам полный цикл сервиса и существенно ускоряет цепочки поставок.

В состав комплекса входят железнодорожный тупик длиной 2,5 км, тыловой терминал (включая новый объект), морской терминал с двумя причалами, рассчитанными на суда длиной до 152 метров, а также собственный флот из более чем 25 судов ледового класса.

#россия #экспорт #рабочие места #арктика #импорт #развитие региона #нацпроект #архангельск #севморпуть #спм
