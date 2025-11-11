В современных экономических реалиях ключевыми факторами при выборе энергооборудования становятся не только первоначальная стоимость, но и совокупная стоимость владения, включающая в себя топливную эффективность, надежность и способность работать без дорогостоящего сервиса. И именно эти качества были отмечены специалистами в установках Коломенского завода.

На прошедшей в Москве выставке «Тепло и энергия» стало ясно, что российская промышленность ищет надежные и экономичные решения в условиях растущих тарифов на электроэнергию и необходимости освоения удаленных территорий. В центре внимания ведущих игроков, включая представителей промышленных гигантов и майнинговых ферм, оказались новейшие разработки отечественного двигателестроения, представленные Коломенским заводом и Инжиниринговым центром ТМХ.

Особый интерес вызвала газопоршневая электростанция ЭГПК-9, а также дизельные и газодизельные генераторы, доказавшие свою готовность к работе в самых суровых условиях. Ведь обеспечение энергией геологоразведочных лагерей, удаленных месторождений и поселков, где подключение к единой энергосистеме порой невозможно или крайне дорого. А для промышленных комплексов создание автономных или резервных источников энергии, позволяет избежать многомиллионных убытков от внезапных отключений. Для энергоемких отраслей, таких как майнинг использование высокоэффективных газопоршневых установок позволяет значительно оптимизировать затраты и повысить рентабельность.

Флагманской разработкой, представленной на выставке, стала газопоршневая электростанция ЭГПК-9. Это по сути, комплексное решение для когенерации — одновременной выработки электрической и тепловой энергии.

ЭГПК-9 разработана для основного или резервного снабжения объектов общепромышленного и специального назначения, а также целых населенных пунктов. Ее применение позволяет создать локальную, независимую энергетическую сеть.

В основе электростанции лежит газопоршневой двигатель-генератор1-9ГМГ мощностью 900 кВт, разработанный специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и Коломенского завода в 2022 году.

Детальные параметры установки объясняют ее привлекательность для крупных потребителей. Номинальная электрическая мощность составляет 900 кВт, с возможностью кратковременного выхода на максимум в 990 кВт. Это позволяет покрывать пиковые нагрузки. При этом установка сохраняет стабильность даже при минимальной длительной нагрузке в 270 кВт.

Так же одна из ключевых особенностей — утилизация тепла. При выработке электроэнергии станция производит до 1000 кВт тепловой мощности. Это тепло можно использовать для отопления зданий, технологических процессов или подачи горячей воды, что значительно повышает общий КПД установки (до 90% и более).

Станция генерирует ток промышленной частоты 50 Гц и номинальным напряжением 6300 или 10500 В, что позволяет легко интегрировать ее в существующие распределительные сети предприятий.

ЭГПК-9 — это крупногабаритная установка. Ее транспортировочная масса — 38 тонн, а в развернутом состоянии — 42 тонны. Несмотря на размеры, она поставляется в виде готового модуля, что упрощает монтаж и ввод в эксплуатацию на месте.

Коломенский завод демонстрирует, что его компетенции не ограничиваются стационарной энергетикой. На выставке были представлены и другие знаковые разработки. Двухтопливный газодизель-генератор 16ГДГ мощностью 3300 кВт для магистральных тепловозов. Это решение позволяет значительно экономить дизельное топливо за счет использования природного газа, снижая эксплуатационные расходы и выбросы. И двигатель Д500 для первой в Египте атомной станции «Эль-Дабаа».