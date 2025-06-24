На территории бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ГК «АГР», планируется наладить сборку сразу трёх моделей китайского автопроизводителя GAC.

В данный момент проходит процесс получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для российской сборки кроссоверов GS3 и GS8, а также минивэна M8.

По данным компании, Россия является крупнейшим зарубежным рынком для GAC. В 2024 году в нашей стране было продано 20 105 автомобилей этого бренда. Особого спроса среди потребителей удостоился кроссовер GS8, который составил две трети всех продаж GAC за прошлый год, наряду с GS3 и минивэном M8. Очевидно, что акцент будет сделан на локализацию производства именно этих моделей. Локализация позволит существенно сократить сроки поставок и повысить конкурентоспособность автомобилей за счет уменьшения цен, что может привлечь большее количество покупателей в условиях нестабильного российского рынка.

За первые пять месяцев 2025 года на российском авторынке было реализовано 5,5 тысячи автомобилей GAC. Согласно данным «Автостата», это на 1,8% меньше, чем в тот же период 2024 года, несмотря на общее падение рынка на 26%. Эти цифры подчеркивают необходимость адаптации производственных стратегий для поддержания спроса.

В свете этого, локализация производства представляется логичным шагом, хотя стоит отметить, что Россия, хоть и занимает разряд крупнейших рынков для GAC, не является единственным местом, где бренд демонстрирует рост. В 2024 году GAC расширил своё присутствие, представив свою продукцию в 74 странах и регионах, а количество официальных дилерских центров по всему миру достигло 391, из которых 217 открылись только за прошлый год.

Также стоит отметить, что несмотря на трудности, связанные с мировыми изменениями на автомобильном рынке, GAC активно изучает новые возможности для роста и расширения своей линейки моделей. Расширение ассортимента и адаптация автомобилей под вкусы и потребности локальных рынков может сыграть ключевую роль в успехе компании. Что касается завода Hyundai в Санкт-Петербурге, на его мощностях ныне осуществляется сборка автомобилей под российским брендом Solaris. Однако не совсем ясно, насколько активно это производство, поскольку сборка реализуется из оставшихся комплектаций, доставленных от корейцев. В связи с этим пока непонятно, будет ли завершена отечественная сборка «Солярисов» или они продолжат выпускаться параллельно с новыми моделями от GAC. Ожидается, что на новом заводе GAC будет обеспечено создание рабочих мест, что станет дополнительным стимулом для экономического роста региона и, возможно, повысит интерес к продукции бренда среди российских потребителей.