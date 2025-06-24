Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Автомобили китайской компании GAC могут начать собирать в Санкт-Петербурге
На территории бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ГК «АГР», планируется наладить сборку сразу трёх моделей китайского автопроизводителя GAC.

В данный момент проходит процесс получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для российской сборки кроссоверов GS3 и GS8, а также минивэна M8.

По данным компании, Россия является крупнейшим зарубежным рынком для GAC. В 2024 году в нашей стране было продано 20 105 автомобилей этого бренда. Особого спроса среди потребителей удостоился кроссовер GS8, который составил две трети всех продаж GAC за прошлый год, наряду с GS3 и минивэном M8.Очевидно, что акцент будет сделан на локализацию производства именно этих моделей. Локализация позволит существенно сократить сроки поставок и повысить конкурентоспособность автомобилей за счет уменьшения цен, что может привлечь большее количество покупателей в условиях нестабильного российского рынка.

За первые пять месяцев 2025 года на российском авторынке было реализовано 5,5 тысячи автомобилей GAC. Согласно данным «Автостата», это на 1,8% меньше, чем в тот же период 2024 года, несмотря на общее падение рынка на 26%. Эти цифры подчеркивают необходимость адаптации производственных стратегий для поддержания спроса.

В свете этого, локализация производства представляется логичным шагом, хотя стоит отметить, что Россия, хоть и занимает разряд крупнейших рынков для GAC, не является единственным местом, где бренд демонстрирует рост. В 2024 году GAC расширил своё присутствие, представив свою продукцию в 74 странах и регионах, а количество официальных дилерских центров по всему миру достигло 391, из которых 217 открылись только за прошлый год.

Также стоит отметить, что несмотря на трудности, связанные с мировыми изменениями на автомобильном рынке, GAC активно изучает новые возможности для роста и расширения своей линейки моделей. Расширение ассортимента и адаптация автомобилей под вкусы и потребности локальных рынков может сыграть ключевую роль в успехе компании. Что касается завода Hyundai в Санкт-Петербурге, на его мощностях ныне осуществляется сборка автомобилей под российским брендом Solaris. Однако не совсем ясно, насколько активно это производство, поскольку сборка реализуется из оставшихся комплектаций, доставленных от корейцев. В связи с этим пока непонятно, будет ли завершена отечественная сборка «Солярисов» или они продолжат выпускаться параллельно с новыми моделями от GAC. Ожидается, что на новом заводе GAC будет обеспечено создание рабочих мест, что станет дополнительным стимулом для экономического роста региона и, возможно, повысит интерес к продукции бренда среди российских потребителей.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #производство #hyundai #санкт-петербург #налоги #автоновости #gac #автозавод #solaris #локализация производства
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт NVIDIA могут терять до 10% производительности из-за этой выключенной настройки
15
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
16
Intel прекращает сотрудничество с МОК после убытка в $18,8 млрд за 2024 год
+
Архитектура AMD UDNA будет использоваться в PS6 и Xbox следующего поколения
+
В Lada впервые в истории бренда может появиться адаптивный круиз-контроль
1
Asus ROG NUC 2025 с видеокартой RTX 5080 поступил в продажу
+
Samsung меняет систему защиты аккумулятора в One UI 8
1
BYD представил электробус B13.b с запасом хода до 700 км
+
Иранские специалисты рассказали о новейшей ракете Kheibar Shekan со скоростью БЧ до 3 Махов
+
Китай разработал лазерное оружие, способное работать без охлаждения в пустыне Сахара
1
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
5
Смартфон Poco F8 Pro может получить новую главную камеру и телевик-перископ
+
В сети появился первый час геймплея Death Stranding 2
+
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
10
Cloudflare представила инструмент для борьбы с ИИ-сканерами, которые лишают сайты трафика
+
Игровой смартфон среднего класса OnePlus Nord 5 обеспечит до 144 fps в играх
+
Samsung Galaxy M36 5G готовится к выходу с защитой Gorilla Glass Victus+ и улучшенной камерой
+
Смартфоны Nova 14 от Huawei превзошли предшественников по скорости продаж
+
Найденный в Китае череп человека-дракона принадлежит к денисовской линии
+
Honor показала дизайн задней панели и сверхтонкий корпус складного смартфона Magic V5
+

Популярные статьи

8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
25
8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
5
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
12
Итоги гоночного уик-энда 21-22 июня
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
20
Устройство и логика работы автоматов с игрушками
5
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
20
Как работали гусматиковые шины и почему они исчезли
+
10 мужских кроссовок с высокой подошвой и хорошей вентиляцией на лето 2025 года
3
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+

Сейчас обсуждают

Roman53
00:51
Админы, а чего удаляете рофлы про пользователя котю. и его фотожабы с нейросети. Страна должна знать героев !
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
Верховный Галактион
00:25
7600Х стоит неадекватных денег? Я его продал за 30 тысяч тенге, после того как перешёл на 7800х3д
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
BazilioM
00:14
Смотрю сейчас первый сезон: скука смертная, герои стерильные - не вызывают никаких чувств, сюжет смехотворный. Лучше пересмотреть классические 3 + 3 фильма, а на эту подделку под ЗВ время не тратить.
Сериал "Андор", второй сезон - краткий обзор (субъективно)
Владимир Ляхов
23:57
Торвальдс хочет перенять опыт Гейтса - сделать Линукс своей коммерческой собственностью...
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
linux4ever
23:38
X11 это протокол как и Wayland.
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Linux Линус Торвальдс впервые встретились за ужином
Александра Рапацкая
23:28
14600кф выйдет с озона в 15-16, даже лучше, чем 12700к
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Александра Рапацкая
23:26
Какие 2к, какая пара зеонов? Проспись, 4060ти 2к не тянет в нативе, а хеончики тем более
8 потерявших актуальность процессоров для игровых ПК, которые стало не выгодно покупать в 2025 году
Александр Жук
23:23
Пошуршал комментарии, голубокровый сам себе противоречит постоянно
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Михаил Сидоров
23:07
Скачал первую серию, начал смотреть и удалил. Ни одного стоящего сериала по мотивам звездных войн снятых в последние годы нет. Актеры слабые, сюжет слабый. Даже в фоне смотреть скучно. И озвучку норма...
Сериал "Андор", второй сезон - краткий обзор (субъективно)
Himis
22:42
аудии мерсы бнв поршы такие: пук среньк ой
Chery Tiggo 7L впервые вошел в топ-10 самых продаваемых SUV в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем