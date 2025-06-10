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gotreksson
Старейшей ветке Московского метро добавят две новые станции
Градостроительный комплекс Москвы: Москомархитектура приступила к подготовке проекта планировки территории для продления Сокольнической линии метро в Ярославский район Северо-Восточного административного округа.

В 90-летний юбилей Московского метрополитена было объявлено о начале проектирования нового участка Сокольнической линии, который впервые за последние 35 лет будет продлен в северо-восточном направлении. Предполагается строительство почти 9 километров и двух новых станций — «МГСУ» и «Ярославская». Реализация данного проекта значительно улучшит транспортную инфраструктуру в этой части столицы. Новый отрезок Красной линии пройдет под территорией парка «Лосиный остров». Примечательно, что в Ярославском районе одна из улиц носит имя метростроевцев — улица Проходчиков, хотя самого метро здесь до сих пор нет. Местным жителям приходится тратить не менее 30 минут, чтобы добраться до ближайших станций. Скоро, хотя сроки пока остаются неопределенными, эта давняя проблема должна быть разрешена.

Сокольническая линия, являющаяся старейшей в Москве, была открыта еще в мае 1935 года. Запуск метро ждали с царских времен, и первые попытки заговорить о создании подземной магистрали предпринимались еще в 1870-х, когда лондонское метро уже функционировало более десяти лет. Однако тогда проекты так и остались на бумаге. И лишь в 1931 году было принято решение о строительстве.В то время среди властей существовали различные мнения относительно метрополитена. Некоторые, включая Л. М. Кагановича, не поддерживали эту инициативу и предлагали альтернативные пути решения транспортных проблем. Тем не менее, И. В. Сталин активно отстаивал метрополитен как приоритетный проект, что и определило его судьбу.

Строительство велось с высокой интенсивностью, хотя инженеры и рабочие сталкивались с множеством трудностей — среди которых были подземные реки и недостаток опыта у отечественных специалистов в подобных работах. Тем не менее, они успешно справлялись с поставленными задачами. Л. М. Каганович в 1934 году, подчеркивая важность метро, заявил: «Строительство метрополитена приковывает к себе внимание не только рабочих Москвы, но и трудящихся всей нашей страны. Мы должны строить так, чтобы человеку, который будет пользоваться метро, было удобно, чтобы станции и вагоны были сооружены удобно, просто и красиво».

Сложности строительства подтверждает и воспоминание А. Гринберга: «Строить метро было трудно. Но вся Москва помогала. Наконец, метростроевцы вывезли из-под земли последнюю вагонетку с надписью „Наша победа". После открытия вся Москва спустилась под землю, в тринадцать подземных дворцов...»

После запуска Сокольнической линии московский метрополитен продолжал расти и развиваться. Если в 1935 году его протяженность составляла 11,2 км с 13 станциями, то сегодня это уже более 300 станций и 550 километров. За последние 15 лет был реализован огромный объем работ — введено в эксплуатацию более 250 километров, построено пять новых линий и открыто 120 новых станций. К 2030 году, планируется построить еще 40 станций и запустить три новые линии — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую.

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