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Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву

Александр Беглов заявил о планах начать строительство нового моста, который соединит Васильевский и Ново-Адмиралтейский острова. Проект предусматривает около 600 метров длины и повторяет старые маршруты, ранее предложенные ещё в советские годы.
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Обсуждение строительства этого моста началось ещё в конце 1940-х годов. Спустя примерно двадцать лет он был включён в Генеральный план развития города, а в 1980-х годах вновь поднимался вопрос о его необходимости. В то время специалисты указывали, что существующая инфраструктура не сможет справляться с растущими нагрузками в ближайшие годы. Однако распад Союза помешал осуществлению этого проекта, причём были и иные факторы, которые впоследствии стали серьёзными препятствиями на пути его реализации даже в XXI веке.В наши дни эту тему вновь подняли. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в начале 2025 года заявил о планах начать строительство перехода через Неву, который свяжет Васильевский и Ново-Адмиралтейский острова. Длина нового моста составит около 600 метров, учитывая эстакаду, которую построят на левом берегу выше промышленных объектов, она станет продолжением Английской улицы. На правом берегу дорога выведет на набережную Лейтенанта Шмидта, между 16-17-й и 18-19-й линиями Васильевского острова. Интересно, что такая трассировка предлагалась ещё в советские годы, однако после 2006 года, когда город возглавила Валентина Матвиенко, началось активное проектирование другого варианта.

Тогда было решено провести новую дорогу через реку ближе к устью Невы — в створе 22-23-й линий Васильевского острова, в конечном итоге таким образом была проложена линия метро. Проектировщики тогда говорили о создании самого большого разводного пролёта в мире с высотой 14,5 метра и длиной 130 метров, что было необходимо для обеспечения бесперебойного судоходства в любое время суток.


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Однако самостоятельный Комитет Администрации Санкт‑Петербурга (КГИОП) не одобрил этот вариант. Кроме того, он не удовлетворил и арендаторов водного пути — «Морской порт Санкт-Петербурга». Инженеры из компании «Стройпроект» получили рекомендации пересмотреть маршрут в пользу 24-25-й линии. Власти согласились с этими рекомендациями, но окончательная стоимость проекта — около 7 миллиардов рублей — их не устраивала, и инвестиций не было.

Также против строительства стали активно выступать градозащитники, утверждая, что новая конструкция не вписалась бы в исторический облик города. Низкий мост тоже оказался неприемлемым по причине действующей морской навигации, а вариант с тоннелем не рассматривался из-за высоких затрат. Тем не менее, от самой идеи Смольный по-прежнему не отказался, и вскоре архитекторы и инженеры начали работу над новым проектом, вернувшись к трассировке из Генерального плана 1966 года — построить невысокий переход в створе Английской улицы с разводным пролётом длиной 65 метров.

Но и этот вариант не смог удовлетворить все заинтересованные стороны. Администрация Морского порта и Управление Волго-Балтийского пути раскритиковали проект, что привело к проведению натурного эксперимента в 2011 году — были установлены имитаторы опор моста, через которые прошло около 1,2 тысячи судов. Результаты показали, что навигационные риски находятся в пределах нормы. Инженерные расчёты подтвердили возможность прохода судов типа «река-море» под мостом, однако на практике имитатор создавал трудности для почти 70% лоцманов и судоводителей, и около 30% из них отметили значительные затруднения.

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Городские власти одобрили инициативу, и документация прошла проверку в соответствующих инстанциях. В том же 2011-м был определён подрядчик, стоимость контракта составила 14 миллиардов рублей. Казалось, проект, наконец, сможет реализоваться, однако градозащитники вновь выступили с резкой критикой, и в итоге Санкт-Петербургский городской суд отменил разрешение на строительство, поддержав мнения противников. Новый губернатор Георгий Полтавченко сдержал реализацию ряда инициатив предыдущей администрации, приостановив проект Ново-Адмиралтейского моста.

С приходом Александра Беглова идея строительства была вновь поднята. В 2023 году проект вошёл в Генеральный план развития Санкт-Петербурга до 2050 года, а уже в начале 2025 года губернатор сообщил о готовности к началу строительства переправы в ближайшие годы. В разговоре с президентом он отметил, что вопрос прорабатывается совместно с ВТБ.Однако проект продолжает сталкиваться с теми же критическими замечаниями. Общественность вновь выражает обеспокоенность по поводу воздействия на исторический центр города и объекты, охраняемые ЮНЕСКО. Градозащитники запросили исключить сооружение из предстоящих зон охраны, но в феврале 2025 года КГИОП ответил отказом на этот запрос.

Власти утверждают, что новый мост в сочетании с уже существующим мостом Бетанкура создаст дополнительную транзитную транспортную связь через Васильевский остров между Петроградским и Адмиралтейским районами и, соответственно, снизит нагрузку на Благовещенский и Дворцовый мосты. Однако этот аргумент не все эксперты принимают, многие сомневаются в реальной значимости проекта, поскольку обеспечить удобные и широкие подъезды к мосту будет невозможно из-за плотной городской застройки.В феврале 2025 года Объединение ветеранов флота «Морской Санкт-Петербург» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить проект, утверждая, что строительство моста создаст угрозу безопасности судоходства по Неве. Интересно, что данное мнение разделяют и в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлоте). Таким образом, не исключено, что проект Ново-Адмиралтейского моста может остаться лишь в стадии концепции.

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новости история санкт-петербург архитектура судоходство градостроительство юнеско ново-адмиралтейский мост беглов нева
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