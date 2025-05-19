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Chery презентовала новый кроссовер Lepas L8

Lepas L8, собранный на платформе T1X, с длиной 4,69 м и семиместным салоном. Он оснащен современными электронными системами, управляемыми искусственным интеллектом, и предлагается в трёх версиях: бензиновой, гибридной и полностью электрической. Электрокар обещает пробег до 700 км, а гибрид — около 1300 км. Внешне L8 похож на модель Jaecoo J7, а его основные конкуренты — европейские компактные кроссоверы.
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Компания Chery Automobile постепенно расширяет свой ассортимент, создавая новые суббренды в надежде привлечь внимание автолюбителей с помощью свежих названий. Один из таких новых суббрендов, Chery-Lepas, явно ориентируется на рынок Европы, ставя перед собой амбициозные цели в высоком сегменте. В недавнем времени пресс-служба компании поделилась некоторой технической информацией о своем последнем детище — кроссовере Lepas L8, который был официально представлен публике в промышленном центре Chery Automobile, расположенном в городе Уху.

Презентация прошла довольно скромно, без излишней помпезности, свойственной многим китайским мероприятиям. Этот новый кроссовер даже не был представлен на престижном Шанхайском автосалоне, хотя его внешний вид можно считать достаточно впечатляющим даже по меркам китайского автомобилестроения. Всё это создает впечатление, что Chery Automobile старается действовать решительно и целеустремленно, как будто «перепрыгивая через ступеньку» на пути к успешному завоеванию рынка. Отметим, что бренд Lepas и три его базовые модели - L8, L6 и L4 - предназначены в основном для экспорта. Хотя точные технические характеристики этих новинок пока остаются в тени, многие аналитики уже предполагают, что L6 и L4 являются экспортными версиями известных моделей Тигго 7 и Тигго 4. Что касается L8, то информация о нем еще не окончательно прояснена, но многие считают, что он базируется на новом Tiggo 8L, который в России известен как Chery Tiggo 9.

В компании Lepas наблюдается активное развитие на мировом рынке, что подтверждается более чем 32 подписанными договорами и ещё 67 соглашениями, которые находятся в процессе подготовки. Это свидетельствует о стремлении компании укрепить свои позиции на международной арене и продвигать китайский автопром в так называемом псевдоевропейском сегменте, охватывая основные рынки Евросоюза, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Первая цель компании — в течение двух лет достичь продаж до полумиллиона автомобилей по всему миру, в том числе и в России, для чего уже зарегистрирована торговая марка.

Новый Lepas L8 собран на платформе T1X и представляет собой увеличенную версию своих предшественников Jaecoo и Omoda, с длиной 4,69 метра и колесной базой 2,8 метра. Он предусматривает семиместное салонное оформление с качественными материалами и полным набором функций для создания комфортного микроклимата и обеспечения безопасности. Кроме того, новый кроссовер станет настоящим «умным» автомобилем, наполненным современными электронными системами. В частности, управлением и информированием будет заниматься встроенный искусственный интеллект, который сможет не только анализировать данные, но и исправлять ошибки водителя в процессе езды.

Согласно слухам, интерьер Lepas L8 очень похож на Jaecoo J7, что в частности связано с вертикально установленным 13,2-дюймовым экраном. Разнообразие электронных систем — это не просто дань моде, а необходимость. Для L8 предусмотрены три силовые конфигурации: бензиновая, гибридная и полностью электрическая. Важно отметить, что основной акцент, по всей видимости, будет сделан именно на гибридных и электрических версиях.Согласно информации, предоставленной пресс-службой Lepas, электрокроссовер обещает выдающийся запас хода на одном заряде, достигающий 700 километров, а гибрид может похвастаться пробегом в 1300 километров с учетом запаса бензина и работы двухлитрового двигателя внутреннего сгорания. Этот же двигатель будет стоять и на бензиновой версии L8, что создает определенные сложности для выхода на требовательный европейский рынок, где предпочтение отдается малолитражным автомобилям.

Гибридная версия L8, как предполагается, будет использовать последовательную схему, что характерно для большинства китайских гибридов, хотя точные детали архитектуры еще не раскрыты. Тем не менее, в Европе наблюдается явная предрасположенность к параллельным гибридным схемам, что, вероятно, подведет к тому, что гибридный L8 также будет адаптирован под эти требования. Учитывая все эти нюансы, можно ожидать, что компания Lepas готовит ставку на успешное позиционирование своих новых моделей на международной арене.

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новости chery китайские автомобили авторынок россии lepas chery tiggo 9 lepas l8 автокомпания
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