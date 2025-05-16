Дальний Восток вновь становится центром стратегических инвестиций — в мае 2025 года стартовал масштабный проект, направленный на укрепление позиций страны на мировом рынке топлива. Инициатором этого важного события выступает «Аврора СПГ Спасск-Дальний» — дочерняя компания Группы «Аврора СПГ» и резидент Свободного порта Владивосток. Инвестор планирует вложить более 3 миллиардов рублей в создание современного малотоннажного комплекса по сжижению природного газа (СПГ), что станет важным шагом на пути энергетического развития региона.

Проект уже получил поддержку государства: договор со стороны компании был подписан с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а строительство ведется в рамках долгосрочной стратегии расширения присутствия России в перспективных регионах. Новый завод мощностью 32 тысячи тонн СПГ в год, оснащенный двумя производственными линиями, разместится в Приморье, на границе с Китаем, что обеспечивает стратегическую логистическую выгоду и открывает новые возможности для экспорта. Это уже третий дальневосточный объект Группы «Аврора СПГ», запущенный с 2024 года. Его реализация не только увеличит объемы производства сжиженного природного газа в регионе, но и станет драйвером развития смежных отраслей, включая транспорт, логистику и сервисное обслуживание.

Генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский подчеркнул, что данный проект имеет особое значение для российской экономики и энергетического сектора в целом. По его словам, развитие малотоннажного производства СПГ позволяет гибко реагировать на требования азиатских рынков, особенно Китая, и диверсифицировать экспортные маршруты. «Такой подход приобретает стратегический характер на фоне глобальной трансформации энергобаланса, где сжиженный газ занимает ключевую роль как переходное топливо», — отметил эксперт.

Равинский также отметил эффективность государственной поддержки, включая налоговые льготы и упрощенные административные процедуры, что делает проект привлекательным для инвесторов и стимулирует развитие дальневосточной энергетической инфраструктуры. Успех инициативы демонстрирует потенциал региона в привлечении новых инвестиций и укреплении его позиций на международной арене.

Для Приморского края реализация проекта означает не только приток прямых инвестиций и создание рабочих мест, но и развитие инфраструктуры — в том числе расширение сети криогенных автозаправочных станций на трассе «Уссури». Это позволит обеспечить экологичным топливом местные транспортные компании и экспортные терминалы, расположенные на границе с Китаем, повысит конкурентоспособность региона и его энергетическую безопасность.

Этот проект — важный этап в стратегии России по развитию энергетического сектора на Востоке, открывающий новые горизонты для международного сотрудничества и повышения роли страны как надежного поставщика энергоресурсов.