Правительство России: в ходе реконструкции строителям предстоит расширить более 90 км трассы М-4 «Дон» до 6 полос движения, что позволит обеспечить комфортное и безопасное скоростное движение по этому участку дороги, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В России начнут реконструкцию и строительство почти 2000 км федеральных автодорог до 2030 года. Эти масштабные работы будут осуществляться в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В результате выполнения данной программы предполагается привести в нормативное состояние как минимум 85% федеральных магистралей страны. К 2030 году также будет построено около 50 обходов населённых пунктов, что явно уменьшит поток транзитного транспорта и разгрузит городские улицы.

Особое внимание будет уделено модернизации ключевых автомагистралей, среди которых можно выделить такие важные маршруты, как М - 2 "Крым", который соединяет Москву с Крымом через Тулу, Орел, Курск и Белгород, а также М - 5 "Урал", которая проходит от Москвы через Рязань, Пензу и Уфу до Челябинска. И другие важные трассы, такие как М - 7 "Волга", М - 9 "Балтия", М - 10 "Россия", Р - 255 "Сибирь", Р - 258 "Байкал", Р - 504 "Колыма" и М - 4 "Дон" так же получат обновление. Все эти дороги играют важную роль в транспортной системе страны, соединяя различные регионы и обеспечивая мобильность граждан. На участке М - 4 "Дон" в мае этого года начнется реконструкция, о чем сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. На протяженности 90 километров, от 933 до 1024 километра, планируется расширение дороги до шести полос, что значительно увеличит пропускную способность данного участка. Также будут построены три новых и отремонтированы восемь действующих развязок, что полностью ликвидирует одноуровневые перекрестки. Кроме того, запланирована постройка четырех новых мостов и реконструкция шестнадцати существующих переходов.

Такие изменения позволят обеспечить безопасное и комфортное скоростное движение по этому направлению. Сегодня участок М - 4, имеющий по две полосы в каждую сторону, уже испытывает высокую нагрузку, особенно в летние месяцы, когда тысячи туристов направляются на берега Черного моря. Эта дорога также имеет большое стратегическое значение, соединяя центральные регионы страны с югом. Последние годы трасса существенно изменилась к лучшему, многие участки уже были реконструированы, что дало возможность увеличить её пропускную способность, а также были построены обходы для таких крупных городов, как Краснодар и Ростов-на-Дону, что значительно улучшило ситуацию с трафиком. Благодаря обновлению старых и строительству новых автодорог, путешествие на автомобиле из Санкт-Петербурга в Крым, протяженностью 2500 километров, стало гораздо более комфортным, хотя это явно потребует определенных финансовых затрат.

В 2024 году был открыт северный обход Твери на М - 11 "Нева", а также запущена четырехполосная трасса А - 289, соединившая Краснодар, Славянск-на-Кубани, Темрюк и Новороссийск. Данное транспортное решение позволило сократить время в пути между Краснодаром и Керчью с пяти до двух часов, повысив привлекательность данного маршрута для автотуристов.

И в конце прошлого года Марат Хуснуллин отметил, что теперь можно добраться до полуострова от Северной столицы, обходя все светофоры, что делает поездки более удобными и быстрыми.