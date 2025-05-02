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В Тульской области демонтируют 114-метровый недостроенный путепровод из-за нехватки финансирования

Строительство путепровода в Тульской области началось более десяти лет назад как часть нового маршрута, соединяющего Новомосковск с Тулой, но из-за нехватки финансирования проект остановился. На конкурс по сносу выделено более 152 миллионов рублей, работы включают очистку территории, перенос коммуникаций и снос конструкции.
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Строительство данной трассы стало актуальным еще в позапрошлом десятилетии. Планировалось, что она станет альтернативой существующей дороге, перераспределив на себя значительную часть транспортного потока. Однако из-за нехватки финансирования проект столкнулся с серьезными трудностями. В результате региональному бюджету сейчас приходится выделять средства на демонтаж незавершенного сооружения, который планируется завершить в течение ближайших шести месяцев.

Данный путепровод расположен в Тульской области. Его возведением занялись более десяти лет назад, и он был построен над железнодорожными путями, соединяющими станции Шварц и Оболенское линии Тула – Узловая. Этот объект (длина которого составляет 114 метров, а ширина почти 9,5 метров) задумывался как часть новой автомобильной дороги, соединяющей Новомосковск с Тулой. Однако на текущий момент удалось реконструировать лишь около 17 километров трассы до населенного пункта Новоселебное. Предполагалось, что маршрут будет двигаться на северо-запад от этого населенного пункта к дороге 70К-229, а в дальнейшем — соединиться с трассой М2. О необходимости демонтажа путепровода говорят уже давно. В марте предыдущего года был подписан контракт с ООО «НПП СК МОСТ» на разработку необходимой документации. Согласно условиям договора, проект должен быть завершен к концу осени 2024 года. В апреле 2025 года на платформе государственных закупок был объявлен новый конкурс. Заказчик остался прежним — ГУ ТО «Тулаавтодор». Основная цель — снос неиспользуемого автодорожного путепровода на 330-километровом участке от Присады до Дедилово, находящемуся в поселке Шварцевский Киреевского района.

Потенциальным подрядчикам предлагается осуществить проект за 152,6 миллиона рублей. Прием заявок на участие в тендере продлится до 14 мая. В смете предусмотрены более трех десятков различных работ, включая очистку территории от растительности и валку деревьев, устройство временных подъездных путей к опоре №1 и вдоль опор №3-7, а также перенос коммуникационных линий, снос главной конструкции и восстановление ландшафта. Если все пройдет по намеченному плану, в России сократится количество незавершенных объектов еще на один. Аналогичные недостроенные объекты встречаются по всему миру, включая центр Европы. Например, на западе Германии, в пригороде Кастроп-Рауксель, находится мост, строительство которого началось в 1978 году. Этот проект так и не был завершен, а сам объект до сих пор не демонтирован.

Что касается дорожной инфраструктуры Тульской области, то в 2022-2023 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было обновлено 14 километров трассы Болохово — Шварцевский. В ближайшее время региональные власти планируют реконструировать загруженный участок дороги Тула — Новомосковск, расширив его на отдельных участках до 4-5 полос.

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Теги

новости строительство тульская область тула узловая м2 новомосковск оболенское путепровод станция шварц
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