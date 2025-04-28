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gotreksson
В России обновят железнодорожную станцию Сала, построенную при Александре II
В 2025 году планируют удлинить пути и модернизировать инфраструктуру для увеличения грузооборота до 5,7 млн тонн.

Этот объект впервые появился на карте в эпоху правления Александра II, когда в России активно запускались проекты по строительству стальных магистралей. В 1857 году император подписал указ, который стал отправной точкой для создания первой сети железных дорог в стране. На тот момент функционировали уже несколько магистралей: Варшаво-Венская, Николаевская (связывающая Санкт-Петербург и Москву), а также первая пассажирская линия – Царскосельская, запущенная в 1837 году.

Преемник Николая I, который изначально сопротивлялся появлению новых транспортных систем, стал активным сторонником их развития. В результате к 1880 году протяженность железных дорог в Российской империи достигла 23 тысяч километров. Среди многочисленных проектов стоит отметить строительство железной дороги Тосно – Нарва – Ревель (современный Таллин). Работы по ее возведению начались в мае 1869 года, и всего через пять месяцев по новому маршруту прошел первый поезд. Общая длина этой магистрали превысила 400 километров. На момент открытия на данной линии располагались 21 станция. В 1879 году ненадолго исчезнувшая на карте, примерно в 10 километрах к западу от Кингисеппа, вновь появилась станция Сала. Сегодня она выполняет важную роль, обслуживая промышленные пути для отгрузки продукции компании «Фосфорит», одного из ведущих производителей фосфорных удобрений и кормовых фосфатов в северо-западной России. С 2001 года этот производитель стал частью минерально-химической компании «Еврохим», что позволило вложить в модернизацию завода сотни миллионов рублей. Теперь пришло время обновить и сопутствующую инфраструктуру, чтобы соответствовать современным требованиям.

Специалисты из «Ленгипротранса», входящего в состав «Нацпроектстрой», подготовили соответствующий проект, который в апреле 2025 года успешно прошел проверку в профильных органах. В рамках этой инициативы на станции Сала планируется удлинить пять приемоотправочных путей до эффективной длины в 1050 метров, что позволит принимать составы, длина которых будет составлять 71 условный вагон, то есть около 988 метров. Также в планах – перенести место примыкания пути необщего пользования для «Фосфорита» и установить ряд зданий, предназначенных для персонала, работающего на станции и на участке между Кингисеппом и Ивангородом. Реализация этих работ даст возможность увеличить грузооборот на этом направлении до 5,7 миллиона тонн.

Компании «Нацпроектстрой» сегодня активно участвуют во множестве железнодорожных проектов по всей стране. Это включает в себя также расширение Байкало-Амурской магистрали. В частности, в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона отечественные специалисты уложили около 1000 километров новых путей.

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#история #строительство #инфраструктура #ржд #еврохим #александр ii #ивангород #кингисепп #николая i #ст. сала
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