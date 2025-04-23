rosenergoatom.ru: на площадке сооружения третьего энергоблока с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 началось устройство кольцевого фундамента под башенную испарительную градирню. После окончания строительства градирня станет самым высоким объектом в Ленинградской области и вторым по высоте после небоскреба Лахта Центра объектом в Санкт-Петербурге.

В апреле 2025 года в Ленинградской области началось строительство, как утверждается, самого высокого сооружения в регионе. В ближайшие годы планируется возвести сразу два таких объекта. Пресс-служба Росэнергоатома сообщила о том, что новая конструкция займет первое место по высоте среди подобных сооружений. Однако, возникает вопрос: станет ли башенная испарительная градирня третьего энергоблока Ленинградской атомной электростанции-2, о которой идет речь, действительно самым высоким объектом в Ленобласти. На самом деле, ответ на этот вопрос отрицательный. В данный момент первую позицию в этом необычном рейтинге занимают две дымовые трубы Киришской ГРЭС, которые превосходят будущего «рекордсмена» на 141 метр. Эти 320-метровые конструкции были построены в середине 80-х годов прошлого века. Также стоит отметить, что самым высоким промышленным объектом в России продолжает оставаться труба Березовской ГРЭС, которая достигает 370 метров и расположена в шарыповском районе Красноярского края. Этот энергетический проект также был завершен в 1980-х.

Интересно, что в период существования Советского Союза труба Березовской ГРЭС не могла претендовать на звание самого высокого инженерного сооружения: этот титул принадлежал Экибастузской ГРЭС-2, введенной в эксплуатацию в 1987 году и имеющей высоту 420 метров. Эта конструкция до сих пор считается самой высокой в мире, что было официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Даже с учетом современных технологий, создание объектов подобной высоты считается нецелесообразным.

Генеральный директор ОАО «Теплопроект» Александр Мясников пояснил, что высота трубы ЭГРЭС-2 рассчитывалась с учетом среднегодовых данных о направлении ветров. Более подробную информацию о данных объектах можно найти в наших специализированных публикациях. Следует упомянуть, что был построен проект градирни высотой 420 метров для Норильска, чертежи которой были подготовлены в 1986 году, однако позже параметры были пересмотрены. На Ленинградской АЭС-2 же две градирни, одна из которых находится в стадии строительства, действительно окажутся одними из самых высоких среди аналогичных объектов атомных станций в России. Если говорить точнее, они разделят первое место с градирнями Курской АЭС-2, также имеющими высоту 179 метров (с диаметром фундамента 151,8 метра). Ранее главными лидерами были охладительные башни Нововоронежской АЭС-2, которые достигают 171 метра (некоторые источники указывают 172,5 метра). В частности, по некоторым сведениям, рассчитывалось, что здесь будут строить конструкции, превышающие 180 метров. Лидирующее место в мире на данный момент занимает градирня на ТЭС Калисиндх в Индии, построенная в 2012 году и имеющая высоту 202 метра.

Работы по созданию кольцевого фундамента для будущей 179-метровой градирни на площадке третьего энергоблока ЛАЭС-2 начались в апреле 2025 года. На текущий момент, как сообщает пресс-служба Росэнергоатома, российские специалисты занимаются армированием основания под оболочку градирни с использованием 1,5 тысяч тонн арматуры.

Заливка башни запланирована на 2026 год. Этот этап будет осуществляться без перерывов, одним потоком, с применением самоподъемной скользящей опалубки. Такой подход обеспечит монолитность и прочность конструкции. Напоминаем, что при строительстве аналогичного объекта на Курской АЭС-2, которое заняло 34 месяца, было использовано более 14 тысяч кубометров специальной бетонной смеси.