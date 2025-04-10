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gotreksson
В России восстановят один из самых опасных в мире мостов между Забайкальем и Бурятией
Это сооружение, изначально временное, стало важным путём для местных жителей, несмотря на отсутствие ограждений и значительные риски. После реконструкции мост должен перестать быть «мостом смерти» и обеспечить безопасное движение между Забайкальем и Бурятией.

Этот мост считается одним из самых рискованных в мире. Построенный в начале 1980-х годов, он стал предметом споров среди экспертов, которые первоначально утверждали, что сооружение подобного рода на таком участке реки невозможно из-за сложных гидрогеологических условий. Тем не менее, отечественные инженеры успешно справились с этой задачей и реализовали проект.

В 2016 году прокуратура запретила использовать это сооружение как переправу как для автомобилистов, так и для пешеходов. А спустя два года мост серьезно пострадал во время ледохода, когда две опоры были смыты. В 2024 году объект, который так и не был введен в эксплуатацию, был передан на баланс района, а в апреле 2025 года власти заявили о своих намерениях восстановить этот переход.

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Мы говорим о мосте через реку Витим, который расположен на границе Забайкалья (в Каларском районе) и Бурятии (в Муйском районе). Его построили в качестве временного сооружения в период строительства Байкало-Амурской магистрали. После завершения строительства основного железнодорожного моста «Интернациональной дружбы» в 1989 году, этот временный мост, находившийся всего в 160 метрах от капитального, начал использоваться местными жителями как жизненно важный путь.

Однако на полукилометровом мосту шириной 3 метра и высотой 15 метров не было даже никаких ограждений, что создавало значительные риски для проходящих по нему. Несмотря на это, отсутствие альтернативы вынуждало жителей Витима и окрестных населенных пунктов регулярно пользоваться данным переходом.

Изначально многие инженеры сомневались, что возможно построить временный мост в этих сложных условиях. Тем не менее, специалисты компании «Мостострой-9» предложили оригинальную концепцию, которая предусматривала использование гибких опор из металлических труб диаметром 120 см, заполненных бетоном, в этом районе глубина реки во время паводков достигает 25 метров.

Пролетные конструкции были изготовлены из металла и надежно закреплены на устоях. Настил осуществили из стандартных деревянных шпал, уложенных поперек движения и скрепленных железными скобами. Сверху была устроена накатка из досок и уложены железнодорожные пути, которые были демонтированы в 1989 году.

В апреле 2025 года Министерство транспорта Республики Бурятия подтвердило свои намерения о немедленном восстановлении данного объекта. После капитальной реконструкции мост больше не будет называться «мостом смерти» или самым опасным переходом через водную преграду в мире. По словам чиновников, вся автодорога от Таксимо до границы с Забайкальем, включая Витимский мост, будет передана в республиканскую собственность.

Согласно ранее озвученной информации, обновлением конструкции займутся Российские железные дороги, которые также намерены восстановить переход через реку Куанда. Эти сооружения, являясь частью автодублирующего маршрута БАМа, будут необходимы для доставки строительных материалов при возведении нового Кодарского тоннеля, который планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году. В течение этого времени РЖД берет на себя все расходы по поддержанию работы перехода, а затем заботу о его состоянии возложат на региональные власти.

В ближайшем будущем между поселками Новая Чара и Таксимо будет открыто круглогодичное движение, которое больше не сопряжено с серьёзными рисками во время пересечения водных преград. Напоминаем, что в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона в декабре прошлого года было открыто двухпутное движение поездов на участках Куандинский — Таку и Сюльбан — Наледный.

#новости #история #ржд #бам #реконструкция #бурятия #забайкалье #мостостроение #мостострой #муйский район
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