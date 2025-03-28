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Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией

В последние годы международная политика США подверглась значительным изменениям, и особенно ярко это проявляется в отношении к России. Дональд Трамп, демонстрирует подход, в корне отличающийся от его преемника, Джо Байдена.
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Обходительность и доброжелательность Дональда Трампа по отношению к России и лично Владимиру Путину столь очевидны, что невозможно не обратить на это внимание. В отличие от своего предшественника, Джо Байдена, который открыто называл Путина "диктатором" и "преступником", а также активно вводил множество санкций против России, Трамп предпочитал более конструктивный подход — диалог и переговоры. Когда его спросили, как он оценивает Путина, он уклончиво ответил: "Я не употребляю эти слова легкомысленно", что демонстрирует его тактичность в этом вопросе.

Однако такое поведение Трампа не объясняется лишь его природной обходительностью. В отношении других стран он не всегда сдержан. К примеру, канадского премьер-министра Джастина Трюдо он с пренебрежением называл "губернатором штата Канада". С Ираном он не церемонился, характеризуя его как "террористическое государство", а затем даже угрожал войной в случае отказа от переговоров. По отношению к своим европейским союзникам тоже нет четкой определенности, а с Китаем он фактически развязал тарифную войну.

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На фоне всех этих событий подход Трампа к России выглядит особенно своеобразно. Это подталкивает к размышлениям о том, чем же вызван такой дружелюбный тон в переговорах с Москвой. Давайте проанализируем доходы и расходы США за три года конфликта с Россией, чтобы понять, насколько выгодно или убыточно для Штатов его продолжение.

Явной выгодой для США стали увеличенные поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, вытесняющие российские поставки. Согласно имеющимся данным, к осени 2023 года дополнительные доходы от этих поставок уже составили 50 миллиардов долларов. В 2024 году ожидается, что США будут зарабатывать на них примерно 2 миллиарда долларов в месяц, что на протяжении трех лет образует общую выгоду в 70-80 миллиардов долларов. Однако вопрос с оружием выглядит иначе — Штаты предоставляли его Украине безвозмездно, что, кстати, является темой, по поводу которой Трамп часто негодовал. Таким образом, этот пункт, скорее, относится к расходам, которые, по самым скромным подсчетам, превышают 100 миллиардов долларов. Противоречие здесь довольно очевидно, но давайте рассмотрим ситуацию дальше. Перенос производств из Европы в США также стал значительным фактором. Европейский Союз, будучи одним из крупнейших торговых партнеров Америки, столкнулся с повышением производственных затрат, что, в свою очередь, привело к увеличению цен для американских потребителей.

Байден стремился добиться поражения России любой ценой и, как следствие, вызвал рекордный уровень инфляции в США — самого высокого с времен Второй мировой войны. Чтобы справиться с этим, ему пришлось принять закон, названный "законом о снижении инфляции", который в конечном итоге обошелся бюджету в 430 миллиардов долларов. В рамках этого закона европейским производителям предлагались льготы и субсидии для переноса производств в США, что, безусловно, также стало дополнительными расходами для американской казны.

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Но одним из самых поразительных моментов стали значительные расходы на процентные платежи по государственному долгу в связи с ростом процентных ставок — от нуля до 5,5% при Байдене. Для тех, кто сталкивался с кредитами или ипотекой, очевидно, насколько это влияет на ежемесячные выплаты. В результате, платежи по государственному долгу выросли почти втрое — с 350 миллиардов долларов ежегодно до почти 900 миллиардов долларов. По предварительным расчетам, за 2022 год выплата увеличилась на 120 миллиардов, за 2023 — на 300 миллиардов, а за 2024 — на 530 миллиардов, что в сумме составило 950 миллиардов долларов, близко к триллиону.

Причины такого роста заключаются в комбинации внутренних и внешних факторов – разрушенные "Северные потоки", экономические санкции, проблемы с экспортом продовольствия из-за "зерновой сделки" и увеличение цен на нефть, все это подстегивало инфляцию и обязывало к повышению ставок. Даже атаки хуситов оказали влияние, заставляя суда выбирать более долгие и дорогие маршруты, что также сказалось на инфляции.

К этому стоит добавить данные Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, который оценил потери американских компаний от ухода с российского рынка в 324 миллиарда долларов, с особенно высокими потерями в секторах IT и медиа.

Если мы сложим все расходы США за время конфликта и вычтем явные доходы от продажи СПГ в Европу, то получим убытки на сумму более 1,5 триллиона долларов. Ожидания, что санкции приведут к быстрому краху России, не оправдались, и затяжной конфликт оказывается крайне убыточным для Штатов. Отсюда и более дружелюбный подход в переговорах. Сейчас США готовы проявить гибкость в вопросах, касающихся экспорта зерна, безопасности российских НПЗ, восстановления "Северных потоков" и даже частичного снятия санкций, но только ради своих экономических интересов, чтобы снизить инфляцию и вернуть процентные ставки к целевым уровням. Если ставки продолжат повышаться из-за эскалации конфликта, процентные выплаты могут достигнуть астрономических цифр, которые составят половину всех собираемых налогов в США. В настоящее время расходы на погашение процентов уже превысили расходы на оборону и здравоохранение.

Администрацию США больше всего беспокоит необходимость снижения инфляции и экономической нагрузки, что подталкивает к готовности пойти на значительные уступки России. Эта ситуация такова, что американцы, сталкиваясь с колоссальными убытками, вынуждены прибегать к вежливым переговорам, в отличие от привычного демонстративного проявления своего "величия".

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