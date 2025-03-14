Проект, стоимостью 1,8 миллиарда долларов, станет ключевым элементом для модернизации транспортной инфраструктуры Монголии и позволит значительно увеличить экспорт угля в Китай, сократив транспортные издержки на 30-40%.

Китай и Монголия заключили соглашение о строительстве трансграничной железной дороги Гашуунсухайт – Ганцмод, обсуждение которой началось еще в 2004 году. Этот проект имеет огромное значение, особенно для Монголии, так как новая железнодорожная магистраль станет ключевым элементом из 14 запланированных мегапроектов, которые призваны преобразовать транспортную инфраструктуру страны. Владлен Золотарев, генеральный директор группы компаний ABIPA, занимающейся международной логистикой и внешнеэкономической деятельностью, поделился своими мыслями о значимости данной инициативы для обеих стран и её потенциальном влиянии на экономику и логистику России.

Для Монголии строительство данной железнодорожной ветки является стратегическим шагом, поскольку страна долгое время фокусируется на экспорте полезных ископаемых, особенно угля. В 2023 году Монголия установила рекорд, отправив в Китай 78,3 миллиона тонн угля, и в январе-феврале 2024 года объемы поставок достигли около 13 миллионов тонн, что на 15% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Важным моментом является доступ к месторождению Таван-Толгой, крупнейшему в стране, запасы которого составляют 7,5 миллиарда тонн высококачественного угля. В 2023 году была достигнута отметка в 35 миллионов тонн добычи. Однако существующая транспортная инфраструктура значительно ограничивает экспортные возможности, и большая часть угля доставляется в Китай автотранспортом через пограничный пункт Гашуунсухайт-Ганцмод. Для грузовых автомобилей требуется преодолеть примерно 240 километров от месторождения, что существенно увеличивает затраты и время транспортировки. Строительство новой железнодорожной ветки, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиарда долларов, должно начаться в 2026 году. Это становится логичным итогом двух десятилетий переговоров между Пекином и Улан-Батором, в ходе которых стороны провели более 60 раундов дискуссий. Ожидается, что новая инфраструктура позволит сократить транспортные издержки на 30-40% и увеличить пропускную способность, что в свою очередь даст возможность повысить экспорт угля как минимум на 30%. Это внесет дополнительную конкурентоспособность монгольского угля на китайском рынке. Кроме того, реализация проекта создаст тысячи рабочих мест и станет толчком для развития сопутствующей инфраструктуры в регионе.

Что касается Китая, новая железнодорожная линия создаёт надежную основу для стабильного импорта угля из Монголии, который уже сейчас составляет значительную часть энергетического баланса страны. На фоне глобальной энергетической нестабильности Пекин стремится диверсифицировать источники поставок, и качественный уголь из Таван-Толгой представляет собой не только удачное географическое решение, но и обладает значительными потенциалом для наращивания объемов при развитии транспортной инфраструктуры. Строящийся проект также гармонично вписывается в стратегию «Один пояс, один путь», направленную на создание трансконтинентальных транспортных коридоров, что позволит Китаю укрепить экономические связи с Монголией и расширить логистические возможности всего региона.

Хотя на первый взгляд проект не представляет прямой угрозы для российских интересов, более глубокий анализ показывает его косвенное влияние на экономику и логистику России. Увеличение экспорта монгольского угля в Китай может стать конкурентным вызовом для российских угольных компаний, а улучшение логистики может сделать монгольский уголь более предпочтительным на китайском рынке.

К тому же новый транспортный переход изменит конфигурацию региональных коридоров, предоставив Монголии возможность конкурировать с Казахстаном за транзитные потоки и предложить более короткие маршруты в сравнении с традиционными путями через Маньчжурию и Забайкальск. Это может вызвать перераспределение грузопотоков между Китаем и Россией, и даже Европой.

С другой стороны, Россия может извлечь выгоду из данной ситуации, развивая совместные транспортно-логистические проекты с Монголией. Улучшение инфраструктуры может привести к увеличению объемов перевозок по Транссибирской магистрали, если российская сторона предложит конкурентоспособные транзитные условия.

Для России данная ситуация представляет как вызов, так и возможность. Следует внимательно наблюдать за развитием событий и активнее участвовать в формировании новых транспортных коридоров в регионе, чтобы избежать оказания на периферии «Шелкового пути». В то же время создание новых логистических возможностей может способствовать более глубокой экономической интеграции России, Монголии и Китая, что в дальнейшем принесет выгоду всем странам-участникам.