Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Bloomberg: рубль вырос по отношению к доллару на фоне резкого изменения политики США в отношении РФ
Западные СМИ, такие как Bloomberg, активно формируют повестку, играя на контрастах и провокациях, что вызывает общественное недовольство и поднимает вопросы о будущем международной политики.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что среди недругов России "царят страх и паника". Эта геополитическая ситуация находит своё отражение в публикациях западных СМИ. Так, информационное агентство Bloomberg размещает новости, в заголовках которых присутствует явная провокация, намеренно пытаясь вызвать общественное недовольство: «Куда движется этот мир?».

В статье утверждается, что «пристрастие Трампа к России сделало рубль озарением года». Журналисты сообщают о том, что российская валюта укрепилась по отношению к доллару, и, по их мнению, это связано с резкой сменой политики США в отношении Владимира Путина, произошедшей в первые дни президентства Дональда Трампа. С начала года рубль укрепился на 13% по отношению к доллару, что сделало его самой успешной валютой среди стран с развивающимися рынками. 

Bloomberg, ссылаясь на мнения российских аналитиков, заявляет, что начало успешных переговоров между Россией и США, а также комментарии Трампа создают у рынка позитивные ожидания. Более того, существует вероятность дальнейшего укрепления рубля, в то время как возможное продвижение к мирным переговорам по Украине остается под вопросом.

Напомним, что недавно Вашингтон предложил Киеву вернуть долг и выплатить проценты. Украинская элита похоже была уверена, что Америка предоставляет им вооружение, боеприпасы и военную технику бесплатно. Все предупреждения о том, что долг придется возвращать их детям и внукам, назывались ими «путинской пропагандой».

Лидер США Дональд Трамп потребовал от Украины вернуть 500 миллиардов долларов либо компенсировать эту сумму в натуральной форме — предоставить иностранцам в пользование месторождения полезных ископаемых, а также направить средства от портов и другой инфраструктуры на погашение долга. Однако Зеленский вынужден был отказаться от этого соглашения: основные запасы редкоземельных металлов и углеводородов остались недоступны для киевских властей.

Bloomberg также сообщает, что Украина «отклонила требования США о компенсации». И это не удивительно, ведь на самом деле Банковая не в состоянии расплатиться. Поэтому Зеленский пытается выиграть время перед неизбежным «падением в бездну». Он утверждает, что реальный объем долга в пять раз меньше, чем озвучил Трамп, и составляет всего 90 миллиардов, однако при этом Зеленский не может предоставить никаких финансовых отчетов.

Трамп пообещал своему украинскому коллеге, что если тот не подпишет договор, никакой помощи больше не будет. Трамп также заявил, что Зеленский сам виноват в сложившихся обстоятельствах. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, президент США планирует добиться мира всего за неделю.

Также Илон Маск неожиданно обвинил Зеленского в гибели американского журналиста Гонсало Лиры и пригрозил отключить систему Starlink, которую украинские вооруженные силы используют для координации своих действий. 

Киев пытается использовать антимировые настроения в Европе, однако Европа сама разобщена и экономически истощена, потому вряд ли будет готова на серьезное противостояние с Америкой, особенно из-за конфликта на Украине. Кроме того, европейские избиратели явно не заинтересованы в том, чтобы содержать украинских граждан.

Тем временем Госдепартамент США опубликовал призыв ко всем членам ООН заблокировать текст украинской резолюции, осуждающей Россию, и поддержать текст американской резолюции, касающейся поиска путей к миру. Запад испытывает крайние беспокойства и растерянность, переживая глобальный кризис.

#россия #новости #финансы #трамп #starlink #оон #рубль #геополитика #bloomberg #илона маск
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
1
В России восстановят производство карбида кальция
2
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
29
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
18
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
8
Microsoft выпустила обновление подсистемы Windows для Android (WSA)
+
На фоне усиливающего дефицита Xbox Series X, сообщается о полном прекращении поставок в Бразилию
+
Флагман Vivo X200 Ultra получит обновление всех тыльных камер
2
Анонс перезапуска греческой саги God of War может состояться уже в следующем месяце
+
На Октябрьской железной дороге проходит масштабная реконструкция
1
OnePlus предложила пользователям обменять часы, в которых выявлена опечатка
+
Представлен Tank 400 c бензиновым и дизельным двигателями
2
Оптические диски Fluo-ray позволят хранить до 10 ТБ информации по себестоимости всего в 1$
3
В Москве построят дублера Ленинградского шоссе
+
«Капитан Америка 4» собрал $190 млн в первую неделю и всего 30 млн за вторую неделю проката
2
Согласно новому отчету KISTEP, Китай опережает Южную Корею в полупроводниковых технологиях
+
PS5 Pro стартовала в США хуже, чем PS4 Pro, но приносит Sony больше денег
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
17
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
23
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
37
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
33
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
12
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
11
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
5
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
22
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
7

Сейчас обсуждают

BruteForce
03:05
Афтар, ты - больной тупорылый уёбок. Если тебе не нравится AMD и Linux, купи Nvidia и вали на десяточку, она Божественна! А так афтар с упорством махрового мазохиста пишет обличительные статьи про AMD...
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
Вова Тарасенко
02:33
Ну не все же такие "умные" как ты, кто то и понятия не имеет что такое GPU-Z
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
Kaabar
02:24
Пэйн, я тегов "ИА Панорама" не вижу!
В России ввели штраф в 15 000 рублей за неправильную установку входных дверей
Xatam Mamatov
02:14
Почему "Даже"???, ты думаешь раз уж он миллиардер значит он гений во всём?
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
Александр Балакирев
01:53
Какие диски? В ближайшее время хотят вовсе от пластинок отказаться. Даже игры будут продавать на флеш картах. Диски это 20-век.
Оптические диски Fluo-ray позволят хранить до 10 ТБ информации по себестоимости всего в 1$
Андрей Тарр
01:40
А смысл в минт, скорее всего будет тоже самое, что и в убунте, ну +- сколько то там % производительности, но наврядли сильно будет отличатся. Даже поди независимо от того какую линейку брать, дебиан и...
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
Bremen Musician
01:22
Какой версии PCI express?
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
lewile
01:13
А ещё внезапно можно получить бракованный чип с урезаным количеством ROPs, и что бы там кожанка ни "чесал" никогда такого с видео чипами не было. Покупаешь одну модель, а получаешь урезанную.
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
BruteForce
01:05
> RTX 5090 в Mafia II classic без максимальных настроек: 28,8 кадров в секунду ЭТО КАК???
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
VAKT
01:04
У меня есть и додж гранд караван 2010 года, квадрат. Да - жрёт, да здоровый и тяжёлый. Да - комфортный, мощный и безопасный в управлении. Для работы есть китаец джили отака - это уровень жигулей. А те...
«Автостат»: В России средний возраст легковых автомобилей составляет 15,5 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем