Западные СМИ, такие как Bloomberg, активно формируют повестку, играя на контрастах и провокациях, что вызывает общественное недовольство и поднимает вопросы о будущем международной политики.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что среди недругов России "царят страх и паника". Эта геополитическая ситуация находит своё отражение в публикациях западных СМИ. Так, информационное агентство Bloomberg размещает новости, в заголовках которых присутствует явная провокация, намеренно пытаясь вызвать общественное недовольство: «Куда движется этот мир?».

В статье утверждается, что «пристрастие Трампа к России сделало рубль озарением года». Журналисты сообщают о том, что российская валюта укрепилась по отношению к доллару, и, по их мнению, это связано с резкой сменой политики США в отношении Владимира Путина, произошедшей в первые дни президентства Дональда Трампа. С начала года рубль укрепился на 13% по отношению к доллару, что сделало его самой успешной валютой среди стран с развивающимися рынками.

Bloomberg, ссылаясь на мнения российских аналитиков, заявляет, что начало успешных переговоров между Россией и США, а также комментарии Трампа создают у рынка позитивные ожидания. Более того, существует вероятность дальнейшего укрепления рубля, в то время как возможное продвижение к мирным переговорам по Украине остается под вопросом.

Напомним, что недавно Вашингтон предложил Киеву вернуть долг и выплатить проценты. Украинская элита похоже была уверена, что Америка предоставляет им вооружение, боеприпасы и военную технику бесплатно. Все предупреждения о том, что долг придется возвращать их детям и внукам, назывались ими «путинской пропагандой».

Лидер США Дональд Трамп потребовал от Украины вернуть 500 миллиардов долларов либо компенсировать эту сумму в натуральной форме — предоставить иностранцам в пользование месторождения полезных ископаемых, а также направить средства от портов и другой инфраструктуры на погашение долга. Однако Зеленский вынужден был отказаться от этого соглашения: основные запасы редкоземельных металлов и углеводородов остались недоступны для киевских властей.

Bloomberg также сообщает, что Украина «отклонила требования США о компенсации». И это не удивительно, ведь на самом деле Банковая не в состоянии расплатиться. Поэтому Зеленский пытается выиграть время перед неизбежным «падением в бездну». Он утверждает, что реальный объем долга в пять раз меньше, чем озвучил Трамп, и составляет всего 90 миллиардов, однако при этом Зеленский не может предоставить никаких финансовых отчетов.

Трамп пообещал своему украинскому коллеге, что если тот не подпишет договор, никакой помощи больше не будет. Трамп также заявил, что Зеленский сам виноват в сложившихся обстоятельствах. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, президент США планирует добиться мира всего за неделю.

Также Илон Маск неожиданно обвинил Зеленского в гибели американского журналиста Гонсало Лиры и пригрозил отключить систему Starlink, которую украинские вооруженные силы используют для координации своих действий.

Киев пытается использовать антимировые настроения в Европе, однако Европа сама разобщена и экономически истощена, потому вряд ли будет готова на серьезное противостояние с Америкой, особенно из-за конфликта на Украине. Кроме того, европейские избиратели явно не заинтересованы в том, чтобы содержать украинских граждан.

Тем временем Госдепартамент США опубликовал призыв ко всем членам ООН заблокировать текст украинской резолюции, осуждающей Россию, и поддержать текст американской резолюции, касающейся поиска путей к миру. Запад испытывает крайние беспокойства и растерянность, переживая глобальный кризис.