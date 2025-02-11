Компания пересматривает свою стратегию: изначально сосредоточившись на электромобилях, но столкнувшись с падением продаж в Китае на 28%, теперь намерена инвестировать в автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это свидетельствует о серьезных проблемах в бизнесе.

Автопроизводитель Porsche, известный своими высококачественными спортивными автомобилями, оказывается в сложной ситуации. Выручка компании стремительно снижается, а ряд ключевых менеджеров оказался в статусе "былых". Оказывается, основная проблема заключается в неправильно выстроенной стратегической модели.

На протяжении последних 15 лет Porsche активно увеличивал свои продажи на американском рынке, гордясь тем, что Соединенные Штаты обошли Китай по объемам реализации. Однако 10% увеличение пошлин на товары из Европы может нанести серьезный удар по ранее успешной бизнес-структуре компании. Переезд производства автомобилей из Германии в США — это идея, которая вызывает довольно большие сомнения у руководства Porsche. Высокие затраты в американской экономике ставят под вопрос жизнеспособность такого шага, и, кроме того, в настоящее время у компании нет достаточных финансовых ресурсов для реализации подобного плана. После первичного размещения акций (IPO) в Европе в 2022 году стоимость акций Porsche некоторое время демонстрировала рост, однако затем рухнула вдвое по сравнению с рекордными показателями мая 2023 года.

Чтобы добиться успеха в быстроразвивающейся отрасли электромобилей, Porsche оказалась вынуждена пересмотреть свою стратегию. Ранее компания сделала ставку на "зеленую" технологию, однако это оказалось неудачным шагом — конкурировать с Китаем в данном секторе не удалось. За один только год продажи Porsche в Китае упали на 28%, в то время как глобальный спрос на электромобили также не показывает значительного роста.

Теперь Porsche, оказавшись в безвыходной ситуации, решает резко изменить курс — компания намерена активизировать разработку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Адаптация под меняющиеся условия требует немалых усилий: Porsche планирует собрать оставшиеся средства и инвестировать несколько сотен миллионов евро в это направление. Данный шаг свидетельствует о серьезных проблемах в бизнесе компании.

На фоне вышеописанных трудностей становится очевидно, что ставка на рынок США может оказаться губительной не только для Porsche, но и для всей автомобильной отрасли. Трамп продолжает разрушать не только немецкий автопром, но и его американские интересы. Отсроченные пошлины на автомобили, произведенные в Канаде и Мексике, могут оказать немалое влияние на компании, такие как Volkswagen, где более 40% продаж приходится на продукцию, произрастающую в этих странах. Многие автопроизводители оказались в сложной ситуации из-за непредсказуемости тарифной политики, и урок заключается в том, что необходимо снижать зависимость от продаж в США.